Quả mâm xôi là loại trái cây giàu các chất dinh dưỡng, kháng chất và vitamin. Ăn quả mâm xôi mỗi ngày giúp giảm nguy cơ ung thư, béo phì và các bệnh về tim mạch. Quả mâm xôi rất giàu vitamin C giúp làm tăng khả năng miễn dịch. Sự kết hợp của chất chống oxy hóa như Vitamin C, Vitamin A và phenol trong quả mâm xôi giúp tránh khỏi bệnh tật và bảo vệ các màng của mắt sản xuất thủy dịch, do đó làm sạch và bảo vệ mắt khỏi bị khô.