Uống nước chanh mỗi ngày vừa bơm collagen vừa hút mỡ bụng, xương chắc khỏe nhưng cần ghi nhớ 5 lưu ý quan trọng

Lợi ích bất ngờ từ việc uống nước chanh đều đặn mỗi ngày

Uống được nhiều nước hơn

Uống đủ nước là điều cần thiết. Tuy nhiên, đôi khi việc đạt được lượng khuyến nghị từ 9 đến 13 cốc mỗi ngày lại rất khó khăn. Thêm chanh vào nước có thể cải thiện hương vị, từ đó giúp bạn uống nhiều nước hơn. Việc này cũng có thể mang lại một vài lợi ích sức khỏe bất ngờ.

Không phải ai cũng thích hương vị của nước lọc. Vì vậy việc thêm chanh có thể làm cho nước dễ uống hơn. Điều này giúp bạn dễ dàng uống nhiều nước hơn mỗi ngày.

Uống đủ nước đặc biệt quan trọng đối với người lớn tuổi. Các nhà nghiên cứu ước tính, khoảng 17% đến 28% người lớn tuổi bị mất nước mãn tính. Tình trạng này có thể dẫn đến một loạt các vấn đề sức khỏe.

Hỗ trợ tiêu hóa và ngăn ngừa sỏi thận hiệu quả

Nghiên cứu cho thấy, tiêu thụ axit citric có trong nước cốt chanh giúp tăng mức axit dạ dày của bạn. Đây là yếu tố giúp cơ thể bạn phân hủy thức ăn.

Một nghiên cứu khác đã phát hiện ra rằng, uống nước chanh trước bữa ăn cũng có thể thúc đẩy nhu động ruột. Nhu động ruột là một loại co thắt giúp di chuyển thức ăn qua đường tiêu hóa của bạn. Điều này cho thấy nước chanh có thể cải thiện tiêu hóa của bạn, nhưng cần thêm nhiều nghiên cứu hơn.

Axit citric trong nước cốt chanh có thể giúp ngăn ngừa sự hình thành sỏi thận. Vì lý do này, một số chuyên gia chăm sóc sức khỏe có thể khuyên bạn nên uống nước chanh để giúp ngăn chặn sự hình thành sỏi thận.

Tuy nhiên, nước chanh đơn thuần có thể không đủ để ngăn ngừa sỏi thận hoàn toàn. Nếu bạn thường xuyên bị sỏi thận, hãy hỏi bác sĩ của bạn về những điều khác bạn có thể làm để phòng ngừa chúng.

Tăng cường vitamin C và thay thế đồ uống có đường

Khi nói đến trái cây họ cam quýt, chanh mang lại lượng vitamin C lớn nhất. Một ly nước với nước cốt từ một quả chanh chứa 21% giá trị vitamin C hàng ngày của bạn.

Vitamin C có nhiều vai trò thiết yếu trong cơ thể. Trong đó bao gồm việc hỗ trợ hệ thống miễn dịch của bạn và giúp cơ thể hấp thụ sắt.

Uống đồ uống có đường thường xuyên có thể làm tăng nguy cơ tăng cân và béo phì. Việc tiêu thụ thường xuyên đã được liên kết với bệnh tiểu đường type 2, bệnh tim, bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu, bệnh gút, sâu răng và các vấn đề về răng miệng.

Chọn nước chanh thay vì đồ uống thể thao hoặc nước ngọt có thể giúp bạn giảm tổng lượng đường bổ sung. Điều này cũng giúp giảm nguy cơ béo phì và các vấn đề sức khỏe khác.

Hỗ trợ giảm cân và xương chắc khỏe

Thêm nước chanh vào lượng nước uống hàng ngày cũng có thể hỗ trợ nỗ lực giảm cân. Các nhà nghiên cứu đã xem xét 13 nghiên cứu và phát hiện ra rằng, những người tiêu thụ trái cây họ cam quýt và chiết xuất cam quýt trong bốn tuần đã giảm khoảng 1,5kg.

Ăn một chế độ ăn uống cân bằng và tập thể dục thường xuyên là chìa khóa để quản lý cân nặng. Tuy nhiên, uống nước chanh có thể hỗ trợ những nỗ lực của bạn.

Nếu bạn uống nước chanh và bổ sung canxi, bạn có thể hấp thụ nhiều canxi hơn. Điều này cuối cùng dẫn đến xương chắc khỏe hơn. Các nhà nghiên cứu trong một nghiên cứu đã phát hiện, sau 11 tháng uống nước chanh với canxi, phụ nữ sau mãn kinh đã hấp thụ nhiều canxi hơn. Cách tiếp cận này có thể giúp ngăn ngừa loãng xương (xương yếu và giòn), nhưng cần thêm nhiều nghiên cứu hơn.

Những tác dụng phụ cần lưu ý

Mặc dù uống nước chanh mỗi ngày có những lợi thế, bạn cần lưu ý một số tác dụng phụ. Những tác dụng phụ này bao gồm khả năng nước chanh có thể:

- Làm mòn men răng của bạn.

- Gây khó chịu ở dạ dày hoặc các vấn đề tiêu hóa khác.

- Làm trầm trọng thêm tình trạng trào ngược axit và bệnh trào ngược dạ dày thực quản (GERD).

- Làm nặng thêm các vết loét miệng.

- Kích hoạt chứng đau nửa đầu.

(Ảnh minh họa: Internet)

(Nguồn: Health)