Uống nước cam để bổ sung vitamin C, chị em đừng quên 7 loại rau quả còn giàu vitamin C hơn cả cam vừa tăng miễn dịch vừa sản xuất collagen

Khi bị Covid-19, bị cảm lạnh hoặc đơn giản là hệ thống miễn dịch suy giảm, bạn thường tìm đến nước cam phải không? Cam luôn được quảng cáo là loại quả chứa nhiều vitamin C - một trong những loại vitamin nổi bật giúp tăng miễn dịch đồng thời tăng sinh collagen cho da khớp...



Theo Tạp chí Hóa sinh lâm sàng Ấn Độ, vitamin C cũng được chứng minh là có lợi cho việc giảm nguy cơ phát triển các bệnh mãn tính như ung thư, xơ vữa động mạch, tiểu đường, bệnh thoái hóa thần kinh...

Như một cách tự nhiên nhất, chúng ta tìm đến cam để ăn hoặc uống nước cam để bổ sung vitamin C. Đúng là điều này giúp bạn nạp một lượng vitamin C nhất định cho cơ thể (khoảng 70mg vitamin C trong một quả cam cỡ vừa). Tuy nhiên, nó không hoàn toàn giúp bạn nạp được lượng vitamin C cơ thể cần mỗi ngày. Nhất là khả năng tăng sinh collagen cho da, xương khớp thì rất khó đảm bảo.

Điều này thôi thúc giới chuyên gia tiến hành nghiên cứu những loại rau quả giàu vitamin C nhất. Danh sách rau quả giàu vitamin C hơn cả cam dưới đây có thể khiến bạn bất ngờ:

7 loại rau quả giàu vitamin C hơn cả cam, chị em bổ sung vừa tăng miễn dịch vừa tăng sinh collagen

1. Kiwi

Một quả kiwi trung bình có 71mg vitamin C, chiếm 79% lượng vitamin C được khuyến cáo mỗi ngày.

Mặc dù lượng vitamin C trong một quả kiwi cỡ trung bình gần bằng một quả cam, nhưng loại quả này nhỏ hơn đáng kể. Có nghĩa là, bạn có thể dễ dàng ăn 2 quả và tăng gấp đôi lượng vitamin C mà cơ thể bạn cần.

2. Cải xoăn

Một chén nhỏ cải xoăn thái nhỏ có 80mg vitamin C, chiếm 89% lượng vitamin C được khuyến cáo mỗi ngày.

Cải xoăn thực sự nhiều vitamin C hơn cam. Cải xoăn là một loại rau thuộc họ cải. Nhiều loại rau họ cải được biết là có lượng vitamin C cao.

3. Dâu tây

Một chén nhỏ dâu tây có 89mg vitamin C, chiếm 99% lượng vitamin C được khuyến cáo mỗi ngày.

Những trái dâu tây bé nhỏ có nhiều vitamin C hơn một quả cam cỡ vừa. Chúng không chỉ giàu vitamin C mà còn rất giàu chất chống oxy hóa mạnh, giúp ngăn ngừa sự phát triển của bệnh mãn tính.

4. Cải Brussels

Một chén nhỏ cải Brussels khi nấu chín có 98mg vitamin C, chiếm 109% mức vitamin C cơ thể cần mỗi ngày.

Cùng với cải xoăn, cải Brussels là một loại rau họ cải khác chứa nhiều vitamin C. Thêm một chén cải Brussels nấu chín vào đĩa ăn tối của bạn để cung cấp đủ lượng vitamin C trong ngày. Đồng thời giúp tăng cường chất xơ, vitamin K, folate , kali...

5. Bông cải xanh

Một chén bông cải xanh nấu chín có 102mg vitamin C, cung cấp 113% lượng vitamin C mà cơ thể cần mỗi ngày.

Đây là một loại rau họ cải giàu vitamin C khác để thêm vào bữa ăn của bạn. Một chén bông cải xanh sẽ cung cấp cho bạn lượng vitamin C cần thiết mỗi ngày.

Các nghiên cứu thậm chí còn chỉ ra rằng, ăn các loại rau họ cải thường xuyên có thể giúp giảm stress oxy hóa và giảm nguy cơ phát triển ung thư.

6. Cải mù tạt

Một cốc cải mù tạt cung cấp 195mg vitamin C, cung cấp 216% lượng vitamin C mà cơ thể cần.

Nếu bạn là người thích ăn mù tạt xanh thì quả là tuyệt vời. Một chén rau nhỏ thực sự có thể cung cấp cho bạn gấp đôi lượng vitamin C cần thiết trong ngày!

7. Ớt chuông vàng

Một chén nhỏ ớt chuông vàng có 275mg vitamin C, cung cấp 305% lượng được khuyến cáo mỗi ngày.

Giới chuyên gia thậm chí coi đây là loại rau quả xứng danh nữ hoàng vitamin C. Hàm lượng vitamin C dồi dào không chỉ giúp tăng miễn dịch mà còn giúp bạn tăng sinh collagen rất tốt.

Lưu ý khi bổ sung vitamin C làm đẹp da, tránh nguy cơ mắc sỏi thận

Theo DS Hà Khắc Huy (làm việc tại Hà Nội), bổ sung vitamin C đúng là sẽ giúp tăng miễn dịch cũng như tăng sinh collagen làm đẹp da. Tuy nhiên cần sử dụng đúng cách, đúng hàm lượng khuyến cáo.

Đối với người lớn khỏe mạnh bình thường, ở nữ cần 70mg/ngày, ở nam cần 90mg/ngày. Lượng vitamin C này đa phần có đủ trong khẩu phần ăn hàng ngày.

Tuy nhiên, nếu bạn muốn tăng sức đề kháng, làm đẹp da, điều hòa huyết áp thì phải bổ sung trên mức độ cần thiết này. Lúc này, bạn cần bổ sung 500-1000mg/ngày, uống vào buổi sáng hoặc trưa, sau bữa ăn.

Tuyệt đối không uống vitamin C vào buổi tối, không uống quá 2000mg/ngày vì rất dễ gây sỏi thận. Chị em muốn bổ sung vitamin C làm đẹp da cần đặc biệt lưu ý vấn đề này.

Vitamin C rất tốt cho sức khỏe, làm đẹp nhưng không uống liên tục dài ngày. Nên bổ sung 3 tháng, sau đó nghỉ 1-2 tháng rồi mới uống tiếp.

Khi uống vitamin C nhớ phải uống thật nhiều nước để đảm bảo da dẻ căng mịn, tràn đầy collagen. Nếu bạn uống vitamin C đều đặn mà da không đẹp lên thì phải xem xét kỹ lại việc này.

https://afamily.vn/uong-nuoc-cam-de-bo-sung-vitamin-c-chi-em-dung-quen-7-loai-rau-qua-con-giau-vitamin-c-hon-ca-cam-vua-tang-mien-dich-vua-san-xuat-collagen-20220417100809377.chn