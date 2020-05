Uống Collagen mãi vẫn không hiệu quả, chuyên gia nói gì?

Theo các chuyên gia, chọn sản phẩm không phù hợp hoặc dùng sai cách sẽ không phát huy tác dụng của collagen.

Các chuyên gia cho biết, collagen hoạt động như một "giàn giáo", có chức năng liên kết các mô trong cơ thể, do đó, khi collagen bị tổn thương, lão hóa, nếp nhăn, vết chân chim, chảy xệ trên da sẽ xuất hiện. Việc bổ sung collagen nhờ đó mà ngày càng được nhiều chị em quan tâm.

Tác dụng toàn diện của collagen đối với cơ thể

Từ tuổi 25 bạn nên bắt đầu uống bổ sung collagen vì da bắt đầu bước vào quá trình lão hóa.

Bổ sung collagen mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể nhưng không phải ai cũng sử dụng đúng cách để phát huy hiệu quả của nó.

Thực tế, nhiều chị em mua collagen theo trào lưu mà chưa tìm hiểu kỹ khiến hiệu quả không như mong muốn, thậm chí gây ra tác dụng phụ. Dưới đây, các chuyên gia chỉ ra những nguyên nhân khiến việc bổ sung collagen không đạt kết quả.

Không quan tâm đến nguồn gốc, thành phần sản phẩm

Thành phần, nguồn gốc là yếu tố đầu tiên quyết định tới hiệu quả của collagen. Hàm lượng collagen quá ít sẽ không mang tới tác dụng rõ rệt, ngược lại hàm lượng quá cao lại gây ra dư thừa collagen, khiến cơ thể không hấp thu hết và đào thải ra ngoài.

Chuyên gia nhấn mạnh: "3.000mg là mức collagen tối thiểu, 6.000mg là mức tối đa mà phụ nữ sau 25 tuổi cần được cung cấp hàng ngày. Số lượng này đủ để phục hồi làn da và sức khỏe về trạng thái khỏe mạnh".

Ngoài ra, bạn cũng cần phải lưu ý tới nguồn gốc của collagen. Các nghiên cứu chứng minh, collagen có nguồn gốc từ cá biển có hiệu quả cao hơn và lành tính hơn so với collagen từ động vật trên cạn dễ nhiễm bệnh như bò, lợn, gà.

Hiện nay, collagen từ công nghệ thủy phân được đánh giá là collagen tiên tiến nhất với kích thước phân tử siêu nhỏ cho tác dụng tối ưu hơn so với dạng bột, dạng viên. Trong khi đó, collagen dạng bột, dạng viên có kích thước phân tử lớn không thể hấp thụ hết vào máu, tích tụ lâu ngày trong cơ thể gây ra hiện tượng nóng trong, nổi mụn.

So với nhiều sản phẩm collagen dạng viên uống, dạng bột, dạng thạch hay dạng thoa, thực phẩm bảo vệ sức khỏe nước uống Collagen (hay gọi là Collagen tươi thảo mộc Schon) là sản phẩm chứa hàm lượng collagen cao lên tới 3.000mg. Với thành phần Collagen Peptide chiết xuất từ da cá biển sâu được tinh chế kỹ lưỡng theo công nghệ M – YOUNG NANO, nguyên liệu nhập từ Đức cùng nhiều dưỡng chất được chiết xuất từ trái đào, oliu xanh, vitamin C... không chứa chất bảo quản, chất gây hại cho cơ thể. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe nước uống Collagen Schon mang lại vẻ tươi trẻ tự nhiên và an toàn cho người sử dụng.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe nước uống Collagen (Collagen tươi thảo mộc Schon) là sản phẩm có hàm lượng collagen cao với đa công dụng tuyệt vời cho sức khỏe và sắc đẹp.

Lựa chọn sản phẩm collagen không phù hợp

Nhiều người nghĩ collagen càng đắt càng tốt hoặc có xuất xứ từ các nước tiên tiến như Mỹ, Australia, Anh sẽ tốt hơn. Thực tế, cấu tạo da của phụ nữ châu Âu có sự khác biệt so với phụ nữ châu Á.

Đa phần cấu trúc da phụ nữ Việt Nam có lớp biểu bì khá mỏng, yếu nên dễ kích ứng, hấp thụ melanin nhanh chóng từ đó hình thành tàn nhang, sạm nám. Do vậy, nên ưu tiên các sản phẩm collagen được sản xuất dành riêng cho phụ nữ châu Á.

Thiếu kiên trì, sử dụng thất thường

Collagen là một thực phẩm bổ sung, không phải là "thần dược" để nhìn thấy được tác dụng chỉ trong vài ngày. Các nghiên cứu khẳng định sử dụng collagen peptide qua đường uống thường sẽ tăng mật độ collagen ở lớp biểu bì sau 4 tuần, và tăng độ đàn hồi cho da sau 8 tuần tiếp theo. Như vậy, bạn cần ít nhất 3 tháng sử dụng collagen đều đặn mới cho ra được kết quả. Tất nhiên tùy cơ địa sẽ có những người cảm nhận được hiệu quả sớm hơn.

Không kết hợp cùng vitamin C

Như đã biết, vitamin C là nhân tố quan trọng kích thích sản sinh collagen thông qua việc tổng hợp amino acids. Cơ thể thiếu hụt vitamin C sẽ ảnh hưởng đến quá trình tái tạo, sản sinh collagen mới, khiến cho hiệu quả của collagen nạp vào không cao.

Vì thế việc bổ sung vitamin C cùng collagen là việc vô cùng cần thiết để phát huy tác dụng.

Chính vì những nguyên nhân mà các chuyên gia kể trên nên tại sao việc bạn dung nạp Collagen vào cơ thể mỗi ngày nhưng lại không mấy hiệu quả. Do đó, khi các bạn uống collagen mà chưa thấy đẹp lên thì nên điều chỉnh cho hợp lý nhé!

Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.