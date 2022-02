Uống collagen để đẹp da: Nếu không kết hợp cùng loại vitamin này thì bao nhiêu cũng thành "công cốc"

Bước vào tuổi lão hóa, cần nhất lúc này là bổ sung đầy đủ dưỡng chất từ ngoài và trong để cơ thể và làn da có thể hấp thụ tối đa và trọn vẹn nhất những dưỡng chất cần thiết. Ngoài tập trung tối đa vào các bước dưỡng da chống lão hóa, phái đẹp giờ đây cũng chú trọng việc bổ sung collagen theo đường uống với các dạng như: Dạng nước, dạng bột, dạng thạch và cơ bản nhất là dạng viên nén.

Chuyên da da liễu Xiao Tong

Collagen sẽ mất dần theo thời gian khi chịu tác động bởi các tác nhân như lão hóa, môi trường hay thói quen xấu... Ngoài việc gây khô da, chảy xệ, nếp nhăn in hằn, còn có thể đẩy nhanh quá trình lão hóa khớp, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Collagen có nhiều loại, nhưng không phải loại nào cũng đẹp da, bóng tóc

Có tới 29 loại collagen trong cơ thể trong đó tập trung chủ yếu ở các nhóm collagen loại I, II, III, IV, V.

* Loại I: Da gân thành mạch, dây chằng , nội tạng và thành phần chính của xương.

* Loại II: Thành phần chính của sụn.

* Loại III: Thành phần chính của các sợi lưới liên kết trên da, dây chằng.

* Loại IV: Phần màng đáy

* Loại V: Thành phần chính của bề mặt tế bào, lông tóc và rau thai.

Loại collagen phổ biến nhất trên thị trường là collagen loại I. Đây là loại collagen chiếm tới 90% các cơ quan trong cơ thể người như da, mạch máu, xương, nội tạng,… cũng là loại có hàm lượng cao nhất.

Chỉ ăn/ uống collagen đơn thuần sẽ vô tác dụng nếu không được kết hợp với loại vitamin này

Trên thực tế, chỉ cần ăn collagen đơn thuần là chưa đủ, chuyên gia dinh dưỡng Xiao Tong khẳng định, collagen cần kết hợp thêm với một vài loại vitamin, thành phần khác mới có hiệu quả.

Chuyên gia da liễu Xiao Tong Bạn phải biết rằng cơ thể con người giống như một nhà máy lớn, và việc bổ sung collagen giống như một nguyên liệu thô nhất. Collagen cần kết hợp với Q10, vitamin C... thì cơ thể mới có thể tổng hợp collagen hiệu quả. Nếu không, ngay cả khi ăn nhiều collagen cũng sẽ vô tác dụng.

Đặc biệt là vitamin C, nếu thiếu vitamin C sẽ giảm khả năng tổng hợp collagen. Lúc đó, sẹo sẽ khó lành, vỡ mao mạch, khiếm khuyết trong quá trình hình thành xương và răng, đặc biệt vitamin C giúp đẩy nhanh sự thẩm thấu của phân tử collagen vào tế bào da, giảm thiểu sự tập trung sắc tố melanin - nguyên nhân chính gây nên tàn nhang, nám và sạm da. Vì vậy dùng collagen nên kết hợp với vitamin C.

Chọn collagen phân tử nhỏ, collagen peptide (collagen thủy phân)

Collagen cần được cơ thể hấp thụ thì mới thực sự hiệu quả. "Tôi tin rằng mọi người đều biết rằng các sản phẩm chăm sóc da có trọng lượng phân tử lớn rất khó để hấp thụ huống chi là loại collagen bạn ăn" - Chuyên gia Xiao Tong khẳng định.

Điều đầu tiên và quan trọng nhất trong việc lựa chọn collagen là xem trọng lượng phân tử của nó, nói chung là nên chọn loại 2000 - 5000 Da, đó là loại "collagen peptide" (collagen thủy phân) và "collagen phân tử nhỏ", tỷ lệ hấp thụ cũng sẽ cao hơn.

Collagen phải được kiểm chứng thực nghiệm

Đừng để bị lừa bởi những lời quảng cáo hào nhoáng. Nguyên tắc quan trọng để các chuyên gia dinh dưỡng lựa chọn collagen là xem nó đã được kiểm chứng thực nghiệm hay chưa. Trên thị trường có hàng trăm loại collagen có thể làm cho da căng mọng và đàn hồi, nhưng không phải loại nào cũng được chuyên gia tin tưởng. Đừng phí tiền mà làm da xấu đi nhé!

Collagen có nhiều "gia vị" có tốt không?

Nhiều loại collagen trên thị trường sẽ được thêm chất ngọt nhân tạo, gia vị, bột màu và các chất phụ gia hóa học khác để tăng mùi vị và che đi mùi tanh, nhưng bạn có an tâm khi ăn collagen chứa quá nhiều phụ gia hóa học?

Các nghiên cứu trước đây ở Hoa Kỳ đã chỉ ra rằng chất làm ngọt nhân tạo không chứa calo, sau khi thí nghiệm, các chuyên gia phát hiện ra rằng chất làm ngọt nhân tạo có thể ảnh hưởng đến vi khuẩn đường ruột, gây ra các phản ứng bất lợi, và thậm chí dẫn đến các bệnh chuyển hóa. Vì vậy, tốt hơn hết bạn nên chọn những loại collagen không có quá nhiều hóa chất phụ gia hoặc chọn loại collagen có vị ngọt tự nhiên từ thành phần hoa quả là tốt nhất.

Mỗi ngày nạp bao nhiêu collagen là đủ?

Nhiều người sẽ hỏi rằng nên bổ sung bao nhiêu collagen trong một ngày? Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo, lượng collagen mỗi ngày của người lớn tối thiểu là 5000mg, tối đa không quá 10g.

Cơ thể con người khả năng hấp thụ có hạn, ăn nhiều cũng không đạt được hiệu quả gấp đôi, ăn nhiều cũng vô ích, thậm chí còn có thể phản tác dụng. Lượng collagen dư thừa không được đào thải kịp sẽ tích tụ trong cơ thể và gây ra cảm giác nóng trong rất khó chịu, thậm chí còn làm nổi mụn, phát ban đỏ trên mặt và cơ thể.

Nguồn: Bella

