UNIQLO đưa giải pháp nước sạch bền vững vào môi trường học đường

Hệ thống thu trữ, lọc nước uống do UNIQLO tài trợ cung cấp 20.000 lít nước, kịp thời hỗ trợ 540 giáo viên và học sinh của trường có đủ nước sạch để sử dụng trong mùa khô.

Tại tỉnh Vĩnh Long, việc đảm bảo nguồn nước an toàn đang trở thành một thách thức rõ rệt trong bối cảnh Đồng bằng sông Cửu Long chịu tác động mạnh từ biến đổi khí hậu.

Riêng tại dải cù lao gồm hai xã đảo Hòa Minh - Long Hòa, nằm biệt lập giữa dòng sông Cổ Chiên và hướng ra Biển Đông, khu vực này thường xuyên đối mặt với hạn hán và xâm nhập mặn gay gắt vào mùa khô, đồng thời chịu ảnh hưởng đáng kể từ triều cường và nước biển dâng. Khi ranh mặn đi sâu và kéo dài, nhu cầu đảm bảo nước sạch cho sinh hoạt và đặc biệt là trong môi trường học đường trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Trước thực trạng đó, UNIQLO Việt Nam tiếp tục triển khai Giai đoạn 4 của dự án "Hỗ trợ nước sạch" tại Trường Tiểu học Hòa Minh (Xã Hòa Minh, Tỉnh Vĩnh Long) theo hướng vừa giải quyết nhu cầu thiết yếu trước mắt, vừa hướng đến tính bền vững trong dài hạn, với sự đồng hành của Công ty TNHH Mấp Mé và Trường Đại học Trà Vinh - đơn vị tư vấn, quản lý kỹ thuật và triển khai các hệ thống.

Đại diện công ty UNIQLO và công ty Mấp Mé trao tặng hệ thống xử lý nước thải bằng đất ngập nước cho Trường Tiểu học Hòa Minh

Song song đó, dự án triển khai hệ thống xử lý nước thải bằng đất ngập nước - một giải pháp mang tính bản địa, dựa vào cơ chế tự nhiên của hệ sinh thái để hỗ trợ làm sạch nước. Nguồn nước sau xử lý an toàn để tái sử dụng cho tưới cây, chăm sóc cảnh quan trong khuôn viên Trường Tiểu học Hòa Minh. Thông qua hệ thống này, UNIQLO và đơn vị quản lý dự án cũng mong muốn góp phần hình thành mô hình tuần hoàn nước trong khuôn viên trường, giảm tác động đến môi trường xung quanh.

Nhân dịp này, hơn 500 sản phẩm quần, áo thuộc chương trình RE.UNIQLO cũng đã được UNIQLO gửi tặng đến các em học sinh, người dân tại xã Hòa Minh.

Trước giai đoạn 4 tại Vĩnh Long, dự án "Hỗ trợ nước sạch" đã được UNIQLO triển khai tại nhiều địa phương.

Từ các trường học đến hộ dân, và nay tiếp tục trở lại môi trường học đường tại Vĩnh Long, dự án "Hỗ trợ nước sạch" cho thấy cách tiếp cận theo từng bối cảnh địa phương: không chỉ đưa nước sạch đến những nơi cần thiết, mà còn tìm kiếm giải pháp phù hợp với điều kiện tự nhiên, nhu cầu sử dụng và khả năng vận hành lâu dài của cộng đồng.