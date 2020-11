Ứng viên Tổng thống Mỹ Joe Biden và 5 lần cầu hôn vợ, biết được lý do của các lần từ chối ai cũng phải bất ngờ

Tình hình bầu cử Tổng thống Mỹ vẫn đang diễn ra căng thẳng, Ứng viên Đảng Dân chủ Joe Biden đang có được những ưu thế trước Tổng thống Donald Trump. Trong khi cả thế giới đổ dồn vào ông Biden thì những câu chuyện về tình yêu, gia đình của ông cũng gây chú ý.



Hiện tại, Ông Biden đang có cuộc hôn nhân tuyệt đẹp bên cạnh cô vợ Jill Biden. Họ đã trải qua 43 năm bên nhau. Chuyện tình yêu của họ không lãng mạn như cổ tích. Hai vợ chồng đã phải chịu đựng nhiều bi kịch không thể tưởng tượng được nhưng họ đã cùng nhau tạo nên cuộc sống tốt đẹp, bất chấp những sự đau lòng đã xảy đến.

Joe Biden đã mất đi người vợ đầu tiên - người yêu thời đại học Neilia Biden và cô con gái 1 tuổi, Naomi trong một vụ tai nạn giao thông vào năm 1972. Khi đó, ông chỉ còn có hai đứa con trai, những người thoát chết sau tai họa đó.

Ba năm sau, anh trai ông giới thiệu Jill Taylor Jacobs - một người phụ nữ đã một đời chồng cho em trai. Khi đó, Joe 33 tuổi và Jill 24 tuổi.

Jill kể lại với tạp chí Vogue: "Tôi là sinh viên năm cuối, và từng hẹn hò với những anh chàng mặc quần jean, đi giày sục và áo phông. Nhưng ông ấy đến trước cửa, mặc một chiếc áo khoác thể thao và giày lười...

Tôi nghĩ rằng: 'Chúa ơi, tôi với ông ấy sẽ không bao giờ thành đôi được, cả triệu năm nữa cũng không được'. Ông ấy lớn hơn tôi 9 tuổi.

Chúng tôi đi xem phim A Man and a Woman ở rạp ở Philadelphia, và thấy rất hợp nhau. Khi chúng tôi về nhà, ông ấy bắt tay chúc tôi ngủ ngon. Tôi lên nhà và gọi cho mẹ lúc một giờ sáng, nói rằng 'Mẹ ơi, cuối cùng con cũng gặp được một quý ông rồi".

Joe và Jill Biden.

Sau khi yêu nhau, Joe đã cầu hôn đến 5 lần mới nhận được cái gật đầu từ Jill. Bà kể lại sự từ chối của mình trong một cuộc phỏng vấn:

"Tôi luôn nói rằng: 'Chưa đến lúc, chưa chưa'. Bởi vì thời điểm đó tôi rất yêu mến những đứa con của anh ấy và thực sự cảm thấy cuộc hôn nhân này cần có kết quả tốt đẹp. Những đứa trẻ đã mất mẹ, tôi không thể để họ mất thêm một người mẹ nữa. Vì vậy, tôi phải chắc chắn 100% cuộc hôn nhân này sẽ kéo dài cho đến khi chết".

Cuối cùng phải đến lần thứ 5 Joe Biden cầu hôn, bà mới đồng ý. Hôn lễ của họ được tổ chức vào ngày 17/6/1977 tại nhà nguyện của Liên Hiệp Quốc và bữa trưa tại nhà hàng Signs of the Dove ở thành phố New York. Sau đó, vợ chồng ông cùng hai con trai của Biden đều đi tuần trang mật.

Năm 1981, ông Joe Biden và vợ chào đón con gái Ashley. "Gia đình của chúng tôi đã hoàn chỉnh", bà Jill nói trong một video được chiếu tại Đại hội Toàn quốc đảng Dân chủ năm 2020.

Giai đoạn tiếp theo, ông Biden tranh cử Tổng thống tại Wilmington (bang Delaware) nhưng nhanh chóng rút khỏi cuộc đua vì những bê bối, cáo buộc. Sau này ông cũng phải phẫu thuật vì bị phình động mạch não, tất cả biến cố đó, bà Jill luôn sát cánh ở bên và chăm sóc cho chồng.

Năm 2007, khi ông được bầu làm Phó Tổng thống thì bà Jill vẫn tiếp tục công việc dạy học của mình. Bà Jill Biden nói về sự ủng hộ của chồng đối với sự nghiệp của bà:

"Sau khi Joe được bầu làm Phó Tổng thống, mọi người bắt đầu đặt câu hỏi liệu tôi có thể tiếp tục công việc giảng dạy hay không. Nhưng trong số này không có Joe. Anh ấy ở đó, bên cạnh tôi và nói: 'Tất nhiên là em nên làm vậy. Đó là con người của em, Jill".

Đến năm 2015, họ đón nhận bi kịch lớn của cuộc đời khi con trai cả Beau Biden qua đời vì bệnh ung thư. Vì sự cố này mà ông quyết định không ra tranh cử Tổng thống vào năm 2016.

Dù có tuổi nhưng họ vẫn ngọt ngào.

Tháng 12/2019, khoảnh khắc ông Joe Biden cắn ngón tay vợ khi bà đang phát biểu trước đám đông ở Iowa được cánh săn ảnh ghi lại và lan truyền.

Nhiều người ghen tỵ với tình cảm bền chặt của cặp vợ chồng sau hơn 4 thập kỷ. Tháng 8 vừa qua, bà Jill Biden phát biểu tại Đại hội Toàn quốc đảng Dân chủ: "Tình yêu khiến chúng ta trở nên kiên cường. Nó không thể bảo vệ chúng ta khỏi nỗi buồn trong cuộc sống, nhưng cho ta nơi nương tựa, một mái ấm.

Làm thế nào tôi gắn kết một gia đình mất mát? Câu trả lời là bằng tình yêu, sự hiểu biết và những hành động tử tế nhỏ bé".

Trải qua 43 năm bên nhau, cặp đôi vẫn bền chặt, hạnh phúc. Có lẽ, sự kiên trì bền bỉ của ông Joe Biden ngay từ đầu khi cầu hôn đến lần thứ 5 là có cơ sở. Ông đã tìm được một người vợ chung chí hướng, có thể bao dung và dành cho mình sự yêu thương trọn đời.

Nguồn: Vogue, Insider