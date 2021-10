Ung thư buồng trứng giai đoạn đầu thường không có triệu chứng, 8 dấu hiệu phát hiện theo kinh nghiệm của những người mắc bệnh

Theo Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ (ACS), vào năm 2021, ước tính sẽ có 21.410 người được chẩn đoán ung thư buồng trứng. Ung thư buồng trứng là loại ung thư gây tử vong thứ năm cho phụ nữ nói chung và là loại ung thư gây tử vong cao nhất đối với hệ thống sinh sản của phụ nữ.

Mặc dù tỷ lệ ung thư buồng trứng đã giảm chậm trong 20 năm qua, theo ACS, nhưng thực tế căn bệnh này vẫn là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở phụ nữ do phát hiện ở giai đoạn muộn. Theo Học viện Bác sĩ Gia đình Hoa Kỳ (AAFP), khoảng 75% tổng số các ca bệnh ung thư buồng trứng được chẩn đoán ở các giai đoạn nặng. "Lý do là vì ung thư buồng trứng giai đoạn đầu thường không có triệu chứng, và hiện đang thiếu các xét nghiệm sàng lọc cho những người có nguy cơ mắc bệnh trung bình", Leslie Boyd, Giám đốc bộ phận ung thư phụ khoa tại Khoa Sản & Phụ khoa tại NYU Langone Health, chia sẻ với tạp chí Health.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là bạn không thể làm gì để kiểm soát sức khỏe buồng trứng của mình.

Nhận biết các triệu chứng của ung thư buồng trứng có thể dẫn đến chẩn đoán ở giai đoạn sớm, việc điều trị cũng thuận lợi hơn.

Theo Rebecca Brightman, phó giáo sư lâm sàng về sản phụ khoa và khoa học sinh sản tại Mount Sinai, điều quan trọng nhất là lắng nghe cơ thể của bạn.

8 dấu hiệu sớm của ung thư buồng trứng

Dưới đây là những dấu hiệu của ung thư buồng trứng theo kinh nghiệm của những phụ nữ được chẩn đoán mắc bệnh này và BS chuyên khoa:

- Bụng phình to: "Đầy hơi là triệu chứng chính khiến các bác sĩ phải cảnh giác cao độ về nguy cơ ung thư buồng trưngns", tiến sĩ Rosser nói.

- Ăn nhanh no: Kimberly Singleton, người được chẩn đoán mắc bệnh ung thư buồng trứng ở tuổi 32 cho biết: "Tôi nhớ mình cảm thấy no nhanh chóng". Cổ trướng, chất lỏng tích tụ tương tự khiến một số bệnh nhân ung thư buồng trứng cảm thấy đầy hơi, cũng có thể dẫn đến cảm giác nhanh no.

- Khó tiêu: Ngoài việc tăng cảm giác no, chất lỏng tích tụ trong bụng cũng có thể dẫn đến chứng khó tiêu. Ashley bị chứng ợ nóng, trong khi Alicia cho biết cô bị đầy hơi trong sáu tháng dẫn đến chẩn đoán ung thư buồng trứng.

- Chuột rút: Sheryl kể lại: "Ban đầu, tôi có cảm giác như bị kinh. Vì chu kỳ của tôi luôn kèm theo những cơn chuột rút khó chịu nên ban đầu tôi không nghĩ nhiều đến cảm giác khó chịu này". TS Brightman cảnh báo: Ở phụ nữ sau mãn kinh, nếu có các dấu hiệu kinh nguyệt như chuột rút hoặc chảy máu thì càng cần để ý nguy cơ ung thư buồng trứng.

- Đau lưng: Sheryl nhớ lại: "Một ngày nọ, tôi đi làm về trong tình trạng đau dữ dội. Tôi không thể ngồi, tôi không thể đứng. Sự khó chịu cũng ảnh hưởng đến giấc ngủ của tôi".

Kimberly cũng bị đau lưng: "Ngay trước khi được chẩn đoán, tôi đã bị đau thắt lưng rất nặng. Nó nghiêm trọng đến nỗi làm gián đoạn ngày làm việc của tôi".

- Muốn đi tiểu liên tục: Trong những tuần trước khi được chẩn đoán, Kimberly luôn cảm thấy mình phải đi tiểu liên tục. "Tôi sẽ nói cứ sau 30 phút tôi sẽ có cảm giác muốn đi, nhưng khi tôi cố gắng, tôi không thể tiểu được hoặc có thì cũng rất ít", cô cho biết.

- Chảy máu âm đạo bất thường: Chảy máu bất thường phổ biến nhất ở những phụ nữ có khối u mô đệm buồng trứng. Theo ACS, các khối u mô đệm thường tạo ra estrogen, có thể gây chảy máu giống chu kỳ kinh nguyệt, ngay cả sau khi mãn kinh.

- Khó thở: Sheryl nói: "Vào thời điểm tôi cảm thấy có áp lực trong phổi, tôi đã ở giai đoạn 3 hoặc 4". Ung thư buồng trứng giai đoạn cuối có thể gây khó thở. Khi các khối u phát triển lớn, chúng có thể bắt đầu ép vào phổi và cản trở khả năng hít vào và thở ra của bệnh nhân.

Có xét nghiệm tầm soát nào cho ung thư buồng trứng không?

Tiến sĩ Boyd cho biết hiện tại không có phương pháp sàng lọc nào đối với ung thư buồng trứng ở những người có nguy cơ trung bình hoặc nguy cơ cao, nhưng theo Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ và một số tổ chức nói rằng có 2 phương pháp - xét nghiệm máu CA-125 và siêu âm qua ngã âm đạo (TVUS) - có thể được sử dụng để phát hiện bệnh sớm cho những phụ nữ có nguy cơ mắc bệnh cao. Những người có nguy cơ cao bao gồm: Tình trạng di truyền, có đột biến gen BRCA hoặc tiền sử gia đình bị ung thư vú và ung thư buồng trứng...

- Xét nghiệm máu CA-125: Theo Thư viện Y khoa Quốc gia Hoa Kỳ (MedlinePlus), xét nghiệm máu CA-125 đo lượng protein trong máu (kháng nguyên ung thư 125) - mức độ này thường cao ở phụ nữ bị ung thư buồng trứng. Tuy nhiên, mức CA-125 cao cũng có thể là dấu hiệu của các tình trạng sức khỏe khác, vì vậy xét nghiệm này không phải là cách phát hiện bệnh một cách chắc chắn.

- Siêu âm qua âm đạo (TVUS): Sử dụng một đầu dò để kiểm tra bên trong tử cung, buồng trứng, ống dẫn trứng, cổ tử cung và vùng chậu của phụ nữ. Theo MedlinePlus, mặc dù các xét nghiệm này có thể giúp bác sĩ chỉ ra các khối u trên buồng trứng, nhưng chúng không thể phân biệt giữa các khối ung thư hay lành tính.

Chỉ khoảng 20% ung thư buồng trứng được phát hiện ở giai đoạn đầu của bệnh, theo ACS. Điều đó có nghĩa là phần lớn phụ nữ bị ung thư buồng trứng được chẩn đoán ở giai đoạn sau - thường là giai đoạn 3 hoặc 4.