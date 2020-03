Ứng phó trong mùa dịch, giáo viên Mỹ đau đầu khi phải giảng dạy online cho hàng triệu học sinh

Chauntea Brown là một giáo viên trung học ở vùng Jamaica, quận Queen, thành phố New York. Giống như nhiều đồng nghiệp khác, cô hiện đang thực hiện việc giảng dạy online cho học sinh. Vài ngày trước khi việc học trực tuyến bắt đầu, cô Brown đã phải hướng dẫn các phụ huynh cách phát wifi từ điện thoại di động.

Sau đó cô tiếp tục cải tiến căn phòng khách của mình thành lớp học với một tấm bản đồ thế giới, một tấm băng rôn với dòng chữ "Welcome" (chào mừng), một bảng đen lớn – Tất cả những vật dụng này đều được lấy từ trong nhà kho.

Góc giảng dạy tại nhà của cô Brown.

8:46 sáng thứ Hai, cô Brown vui mừng khi thấy các học sinh lần lượt đăng nhập vào link học trực tuyến và tươi cười chào cô giáo. Tuy nhiên, lớp học diễn ra không được suôn sẻ lắm bởi 1/3 học sinh vắng mặt trong buổi học trực tuyến đầu tiên. Không chỉ vậy, nhiều em lăn ra ngủ hoặc quay sang nô đùa với bố mẹ khi đang học.

Sang buổi học thứ 2, mọi thứ đã dần cải thiện hơn. Gần 90% học sinh tham gia học trực tuyến. Các em mặc trang phục nghiêm chỉnh, ít xao nhãng trong giờ học hơn. Nhiều em còn tỏ ra thích thú và say sưa lắng nghe cô giáo giảng bài.

Tuần trước, 1,1 triệu học sinh của thành phố New York đã bắt đầu việc học online sau khi các trường thông báo đóng cửa vì ảnh hưởng của dịch Covid-19. Ngay lúc này, 75.000 giáo viên các trường công ở New York đang phải đối mặt với một trong những thử thách lớn nhất sự nghiệp. Đó là đảm bảo việc học tập trực tuyến của các em học sinh từ 3-18 tuổi diễn ra suôn sẻ và hiệu quả.

Nếu không có phương pháp giảng dạy tốt thì 1,1 triệu học sinh này sẽ bỏ lỡ nhiều kiến thức quan trọng, đồng thời không bù đắp được quãng thời gian nghỉ lãng phí.

Được biết, đại đa số học sinh trường công ở thành phố New York đều có gia cảnh khó khăn, trong đó ước tính có 114.000 em là người vô gia cư. 75% trẻ em trường công ở New York đủ điều kiện được ăn trưa miễn phí. Đối với nhiều em, đến trường không chỉ để học kiến thức mà còn để ăn uống, được chăm sóc sức khỏe, thậm chí là giặt giũ quần áo bẩn.

Vậy nên để cả giáo viên và học sinh thích ứng với phương pháp học tập mới này không hề đơn giản. Nhiều nhà giáo dục học cho rằng, để thích nghi với việc học trực tuyến, mọi người cần phải tăng thêm thời gian tương tác trực tuyến với nhau.

Chủ nhật vừa qua, thành phố New York ghi nhận 776 ca tử vong vì virus Covid-19. Trước tình hình này, ông Richard A. Carranza, Hiệu trưởng trường New York City Schools đã lên tiếng cảnh báo về việc mọi thứ có thể diễn biến xấu đi. Việc học tập trực tuyến có thể không được diễn ra suôn sẻ như dự định.

Việc trước mắt các trường học cần giải quyết, đó là cung cấp thiết bị học tập trực tuyến cho các học sinh có hoàn cảnh nghèo khó. Trước đó hơn 175.000 laptop và iPad đã được trao cho gần 300.000 học sinh thiếu thiết bị học tập. Trong một vài tuần sắp tới, học sinh sẽ được cung cấp thêm khoảng 25.000 – 50.000 thiết bị phát wifi.

Thực tế, việc học trực tuyến đem lại hiệu quả ra sao còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố như độ tuổi của học sinh, sự hợp tác giữa giáo viên – học sinh, môn học, kết nối internet, cùng nhiều yếu tố khách quan khác.

Cô Gloria Nicodemi – một giáo viên ở thành phố New York cho biết việc giảng dạy online tốn nhiều thời gian hơn so với giảng dạy trên lớp và cũng gây nhiều mệt mỏi hơn. "Mới chỉ là ngày dạy trực tuyến thứ 2 nhưng tôi có cảm giác đã là tuần thứ 5. Khối lượng công việc quá nhiều và mỗi ngày đều có những sự việc bất ngờ xảy đến", cô Nicodemi than thở.

Nơi cô Nicodemi dạy học trực tuyến cho học sinh.

Cô Nicodemi cho biết, việc dạy học trực tuyến gây nhiều bất tiện trong việc giải thích bài giảng cho học sinh, nhất là khi các em hỏi về những điều cần chỉ tận tay như cách sử dụng một phần mềm nào đó trên máy tính. Bên cạnh đó, mỗi khi dạy trực tuyến cho học sinh, cô Nicodemi đều phải trông chừng không để 2 con quấy rầy công việc.

Cô giáo này sau đó phải lên sẵn thời khóa biểu cho chồng con, ghi rõ những khung giờ cô phải dạy học và yêu cầu mọi người không được làm phiền.