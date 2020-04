Ủng hộ bằng mì ly & trà sữa/cafe, giới trẻ cũng đang giúp đỡ chống dịch COVID-19 theo cách rất riêng

Vừa qua dịch vụ Now của Foody Corp đã nhanh chóng kết nối cùng các thương hiệu vốn là đối tác quen thuộc triển khai một chương trình để cùng chung tay giúp đỡ, động viên tinh thần đội ngũ bác sĩ, chiến sĩ, dân quân, tình nguyện viên đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ trong thời gian vừa qua bằng chính những cốc cafe/trà sữa và mì ly vốn rất quen thuộc với giới trẻ.



Now kết hợp cùng các đối tác gửi tặng hàng nghìn suất quà đến đội ngũ tuyến đầu chống dịch

Chương trình được mang tên "VIỆT NAM CỐ LÊN!" với hy vọng dịch bệnh sẽ sớm qua đi, cũng là lời động viên dành riêng cho đội ngũ tuyến đầu. Theo đó, Now sẽ đóng vai trò đồng hành, kết nối phía đối tác nhà hàng cùng cộng đồng khách hàng đang sử dụng dịch vụ để lan tỏa thông điệp một cách mạnh mẽ hơn, đồng thời cung cấp nền tảng để tất cả mọi người có thể chung tay cùng đóng góp. Những phần quà sau đó sẽ được Now tổng kết và cùng phía đối tác gửi đến tận tay những y bác sĩ & chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ.

Trong suốt thời gian qua, chương trình đã đồng hành cùng rất nhiều những thương hiệu vốn "nhẵn mặt" với giới trẻ như Twitter Beans Coffee, Cheese Coffee, Yi Fang Taiwan Fruit Tea, Ích Hoà Đường Taiwan Tea...v.v. Danh sách những người ủng hộ cũng luôn được Now cập nhật đều đặn trên trang fanpage theo từng chương trình.

Now kết hợp cùng Twitter Beans Coffee gửi tặng hàng ngàn cốc cafe và trà sữa đến tận tay các bác sĩ bệnh viện tuyến đầu, khởi động chương trình VIỆT NAM CỐ LÊN!

Ngày 25/3/2020, chương trình chính thức được khởi động với sự kiện đầu tiên kết hợp cùng Twitter Beans Coffee gửi tặng hàng ngàn cốc cafe và trà sữa đến tận tay các bác sĩ bệnh viện tuyến đầu. Sự kiện này ngay lập tức thu hút được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng nói chung và các đối tác nói riêng.

Now cùng Cheese Coffee gửi tặng hàng nghìn ly trà ấm áp tới các bác sĩ tại bệnh viện dã chiến Củ Chi và Quân Khu 7

Sau khi sự kiện đầu tiên diễn ra thuận lợi, Now ngay lập tức nhận được lời đề nghị hợp tác từ nhiều thương hiệu khác và chỉ một tuần sau đó, Now đã tiếp tục cùng Cheese Coffee - thương hiệu cafe được giới trẻ Sài Gòn ưa chuộng - triển khai chương trình 1000 ly trà ấm áp tới các bác sĩ tại bệnh viện dã chiến Củ Chi và Quân Khu 7 từ 03/04 đến 06/04.



Nối tiếp theo đó, Now đồng hành cùng Yi Fang Taiwan Fruit Tea gửi tặng 500 ly Trà Hoa Quả - đồ uống làm nên tên tuổi của thương hiệu này đến các bác sĩ Bệnh Viện Nhiệt Đới Trung Ương 2 tại Đông Anh (Hà Nội) từ ngày 8-12/4.



Now cùng YiFang gửi 500 cốc trà hoa quả tới các bác sĩ tại bệnh viện Nhiệt Đới TW 2

Và gần đây nhất, Now lại tiếp tục cùng Cheese Coffee gửi tặng 1000 phần quà gồm 1 ly trà + 1 ly mì tới hai khu cách ly tập trung tại Huyện Nhà Bè và Cần Giờ.

Now đồng hành cùng Cheese Coffee tặng 1000 phần quà gồm 1 ly trà + 1 ly mì tới hai khu cách ly tập trung tại Huyện Nhà Bè và Cần Giờ

Như vậy, chỉ với một khoản tiền rất nhỏ từ 5,000 - 10,000VNĐ và vài thao tác đơn giản trên hệ thống Now, bất cứ ai dù ở đâu cũng có thể gửi tặng những cốc trà sữa, cafe và mì ly ấm áp cùng những lời chúc ý nghĩa đến các đơn vị đang làm công tác chống dịch. Không dừng lại ở đó, ngày 14-18/4 Now sẽ tiếp tục cùng thương hiệu trà sữa Ích Hoà Đường Taiwan Tea gửi tặng 1000 combo mì và trà đến khu cách ly tập trung Láng Hoà Lạc. Và chắc chắn sẽ còn rất nhiều chương trình nữa sẽ được Now và các thương hiệu đối tác tổ chức trong thời gian tới cho đến khi đại dịch hoàn toàn được đẩy lùi.



Chung sức gửi những thông điệp đầy ý nghĩa động viên đội ngũ tuyến đầu chống dịch

Bên cạnh đó, Now còn đưa ra các chương trình phù hợp với tình hình thực tế dành cho khách hàng như duy trì khuyến mãi, giảm giá; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; đẩy mạnh dịch vụ NowFresh giúp cho việc đi chợ online của người nội trợ trở nên dễ dàng hơn.

Now chú trọng đẩy mạnh dịch vụ đi chợ online Now Fresh giúp các bà nội trợ yên tâm chăm sóc gia đình

Đồng thời Now cũng triển khai các hoạt động thiết thực hướng tới đội ngũ tài xế, tiêu biểu nhất là thiết lập phương án #GIAOKHONGTIEPXUC và gói hỗ trợ với số tiền tương ứng mức thu nhập gần 30 ngày gần nhất cho đối tác tài xế trong trường hợp nhiễm bệnh.



Tài xế của Now trên khắp 16 tỉnh thành với chiến dịch

"Cách ly vì nhau, Now giao vì bạn" cực đáng yêu

Nhiệm vụ chống dịch không chỉ của riêng nhà nước hay của riêng bất cứ cá nhân, tập thể nào mà nó là nhiệm vụ của mỗi con người, của toàn xã hội và ai cũng đang cố gắng làm nó theo một cách rất riêng. Lăn tăn gì nữa nhỉ, cùng Now và các thương hiệu bạn yêu quý góp sức cổ vũ tinh thần những chiến sĩ tuyến đầu ngay thôi!

