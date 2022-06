Ứng dụng ICANKId cùng con vào lớp 1 nhàn tênh, nhẹ gánh cho cha mẹ

Đồng hành cùng gia đình trong khoảng thời gian khó khăn



Ngày này một năm trước, các trường học đồng loạt đóng cửa do dịch Covid-19 diễn biến căng thẳng. Ba tháng ở nhà, bên cạnh việc nhà, việc công ty, chị Nga (29 tuổi, sống tại Bình Thạnh, TP. HCM) còn phải tất bật chuẩn bị cho con vào lớp 1. Để có sự chuẩn bị cho con vào lớp 1 tốt nhất trong khả năng, chị Nga, một phụ huynh sống tại quận Bình Thạnh, TP.HCM đã tìm kiếm và thử nghiệm nhiều cách thức để con sẵn sàng thích ứng với mọi tình huống: đến trường tập trung hay tiếp tục triển khai học trực tuyến.

"Dù công việc cũng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và có nhiều gánh nặng cần xoay sở, tôi cũng tranh thủ dành ra 1-2 tiếng mỗi ngày học cùng con, chơi cùng con, đọc sách và kể chuyện cho con nghe. Thế nhưng, điều tôi lo nhất là con khó hòa nhập khi vào lớp 1, không theo kịp bạn bè, đuối sức với khối lượng bài vở ở cấp tiểu học trong khi con có sức tập trung rất kém và còn ham chơi, ham ngủ", chị Nga chia sẻ.

ICANKid đã giúp nhiều cha mẹ trong suốt mùa dịch cân bằng được giữa cuộc sống gia đình, chăm sóc việc học và chơi đùa cùng con, sắp xếp được thời gian làm việc tại nhà.

Đặc biệt, trong giai đoạn giãn cách nghiêm trọng vì diễn biến dịch bệnh leo thang, sức khỏe tinh thần của nhiều gia đình có dấu hiệu bất ổn, gây ảnh hưởng đến tâm lý của trẻ nhỏ. Việc trì hoãn và bỏ lỡ cơ hội giáo dục, cùng sự thiếu hụt trải nghiệm đa chiều về thế giới thiên nhiên, quan hệ xã hội đã tác động và gây tổn thương đến sự phát triển tự nhiên và toàn diện của trẻ. Vì thế, giáo dục sớm trong đoạn vàng 0-6 tuổi càng cần được chú trọng hơn.

Theo phương châm để con có một tuổi thơ trọn vẹn nhưng vẫn có sự đầu tư cho hành trang vào lớp 1, chị Nga đã tìm kiếm một số giải pháp, ứng dụng giáo trí (giáo dục kết hợp giải trí) để con làm quen dần với những kiến thức và cách tư duy trừu tượng theo cách vui vẻ, hồn nhiên nhất. Quan sát con có vẻ hứng thú với ứng dụng "Chơi mà Học" ICANKid, chị Nga quyết định chọn ứng dụng này để đồng hành cùng con, từng bước chuẩn bị tâm thế sẵn sàng vào lớp 1. Với ICANKid, trẻ được phát triển ngôn ngữ, nhận thức và sáng tạo thông qua hàng ngàn hoạt động tương tác được thiết kế sinh động giúp trẻ làm quen Tiếng Việt, chơi học Tiếng Anh, xem video giải trí và đọc truyện mê say.

Niềm vui tự học, bé giỏi mẹ yên tâm

Với ICANKid, chị Nga đã tiết kiệm được phần lớn thời gian tìm kiếm hoạt động cùng con tự học, nhờ kho dữ liệu nội dung hấp dẫn và chất lượng từ các đối tác bản quyền lừng danh như Disney, Pearson hay NXB Kim Đồng. Nội dung giải trí được các chuyên gia giáo dục kiểm duyệt 100% và hoàn toàn không quảng cáo, khiến chị an tâm nhiều về mức độ an toàn và lành mạnh của ứng dụng.

Tiếng cười và sự say mê, hứng thú "chơi mà học" chưa bao giờ dừng lại khi trẻ khám phá thế giới ICANKid.

Con được tiếp cận hơn 3000 phim hoạt hình ngắn, video clips 3D ca nhạc với cả 2 phiên bản Tiếng Anh và Tiếng Việt, các chương trình phong phú với các series giải trí nổi tiếng thế giới như: Disney, Pinkfong, Peppa Pig, CoComelon, Numberblocks, Blippi, Rồng Rắn Lên Mây... liên tục được cập nhật. Nếu như trước đây, cha mẹ bận rộn thường phải đưa điện thoại cho bé chơi để con ngoan, có thời gian làm việc khác nhưng lại bất an sợ con xem các chương trình "độc hại" không chọn lọc; thì qua một thời gian trải nghiệm ICANKid, cha mẹ hoàn toàn yên tâm vì biết chắc con sẽ được giải trí thông qua những bài học bổ ích, có chọn lọc và kiểm duyệt kỹ càng.

Hiệu quả của ứng dụng được chứng minh rõ rệt nhất trong năm học đầu tiên 2020-2021, khi con chị Nga vào lớp 1. Với thiết kế học liệu đảm bảo chuẩn phát triển cho trẻ 5 tuổi theo thông tư của Bộ GD&ĐT, cùng chuẩn phát triển toàn diện của UNICEF, ICANKid đã trở thành người bạn, người thầy của con và giúp con làm quen trọn vẹn tiếng Anh - tiếng Việt - Toán theo Giáo trình học chuẩn của Bộ GD&ĐT mà không cần đến lớp học thêm, học trước.

Đặc biệt, ứng dụng còn xây dựng nền tảng tiền đọc, tiền viết cho bé chuẩn tiêu chí giáo dục lứa tuổi mầm non theo thông tư 28/2016/TT-BGDĐT: Nhận diện, phát âm 29 chữ in hoa và in thường trong bảng chữ cái Tiếng Việt; Làm quen với 5 dấu thanh và cách ghép vần phụ âm đơn - nguyên âm - thanh dấu; Cách đọc, viết các nét chữ chuẩn trong bảng chữ cái Tiếng Việt qua hình thức tô lại…

Vốn tự ti vì năng lực ngoại ngữ không tốt, chị Nga khi chơi đùa và dạy con học đều sợ phát âm sai tiếng Anh, dẫn đến khó sửa cho con sau này. Tuy nhiên, với ICANKid, phương pháp 5E với các bài tập được chấm điểm phát âm bằng công nghệ AI cũng giúp con nhanh chóng học nói tiếng Anh tự nhiên như ngôn ngữ mẹ đẻ.

Cha mẹ dễ dàng nắm bắt được nội dung học của bé qua ứng dụng.

Do hàng tuần đều nhận báo cáo chi tiết quá trình chơi và trải nghiệm của bé, cùng tính năng tùy chỉnh thời gian sử dụng ứng dụng, chị Nga cũng linh động sắp xếp thời gian để có sự tham dự, chia sẻ và ở bên con. Ngoài ra, các trò chơi tương tác được xây dựng dựa trên thuyết đa trí tuệ của tiến sĩ Howard Gardner, Đại học Harvard vừa giúp bé học Tiếng Anh, đồng thời kích thích phát triển tư duy toàn diện dựa theo nguyên lý 8 loại hình trí thông minh.

Dựa trên những đột phá ưu việt về ứng dụng công nghệ trong giáo dục, ICANKid cũng vinh dự nhận giải thưởng công nghệ danh giá Sao Khuê 2022 với danh hiệu "Sản phẩm mới xuất sắc của ngành phần mềm" sau chưa đầy 1 năm ra mắt.

Ứng dụng ICANKid xuất sắc nhận giải thưởng công nghệ Sao Khuê 2022.

Trong khi đó, nhà trường vừa tổng kết năm học 2021-2022 và chị Nga cũng ghi nhận những kết quả tích cực cho năm đầu tiên con vào lớp 1: con chủ động hơn, biết tập trung vào kiến thức, có óc tò mò, thích khám phá, tận hưởng niềm vui của việc học, tự tạo được động lực cho bản thân, tự tin hơn trong hành trình "Chơi mà Học" đầy niềm vui và sắc màu rực rỡ.

ICANKid là một ứng dụng tiên phong do Galaxy Education - đơn vị chủ quản của các nền tảng giáo dục trực tuyến như: Hocmai.vn, ICAN, ABCmouse English… - phát triển.

Kỷ niệm 1 năm lần đầu ra mắt ứng dụng, ICANKid cùng các đối tác đồng hành đưa ra gói sản phẩm chăm sóc toàn diện cho trẻ em theo các nhu cầu Học tập - Giải trí - Chăm sóc Sức khoẻ. Theo đó, với mỗi Khách hàng mua gói học ICANKid 1 năm được hưởng chính sách:

- Giảm ngay 300.000 đồng trên gói học

- Tặng kèm Voucher chăm sóc sức khoẻ từ hệ thống phòng khám Nhi Đồng 315

- Tặng kèm Gói 1 tháng xem phim giải trí từ nhà cung cấp Galaxy Play

- Tặng kèm bộ sách Toán tư duy và bộ sách Ghép vần Tiếng Việt

- Tặng kèm khoá học Tiền tiểu học - Hocmai.vn

- Tặng kèm Túi đựng cao cấp

ICANKid đã có mặt trên nền tảng Android và iOS. Phụ huynh tải về tại đây

Tìm hiểu thêm về ICANKid: icankid.vn

