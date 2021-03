Ứng dụng đặt xe thuần Việt mở rộng dịch vụ beTaxi thêm 20 tỉnh thành, góp phần tránh tình trạng thao túng

Ngày 25/3, Be Group – đơn vị sở hữu và phát triển ứng dụng gọi xe Be cho biết sẽ mở rộng dịch vụ liên kết đặt xe taxi qua ứng dụng Be (beTaxi) thêm 20 tỉnh thành trong năm 2021, nâng tổng số tỉnh thành có dịch vụ beTaxi lên 27 tỉnh thành.

Tính đến hết năm 2020, dịch vụ beTaxi của ứng dụng Be đã có mặt tại 7 tỉnh thành trên toàn quốc, bao gồm Hà Nội, Đà Nẵng, Vũng Tàu, Khánh Hòa, TP HCM, Đồng Nai, Bình Dương.

Địa phương đầu tiên triển khai beTaxi trong tháng 3/2021 là Lâm Đồng, thông qua liên kết với Lado Taxi - công ty có lượng xe taxi lớn nhất thị trường này.

Sau đó, beTaxi dự kiến sẽ tiếp tục có mặt ở Bắc Ninh, Bình Định, Hải Dương, Huế, Cần Thơ… và cả khu vực hải đảo như Phú Quốc, Côn Đảo.

Đà Lạt (Lâm Đồng) có beTaxi trong tháng 3/2021.

Với việc mở rộng dịch vụ beTaxi ra nhiều địa phương trên toàn quốc, đặc biệt là các tỉnh thành phát triển du lịch, khách hàng của ứng dụng Be dễ dàng gọi xe taxi qua ứng dụng một cách nhanh chóng và thuận tiện.

Thông qua việc liên kết hợp tác với Liên minh Taxi Việt và EMDDI, trong năm 2020, Be Group đã kết nối với các công ty taxi địa phương, đưa hơn 4.000 taxi truyền thống lên nền tảng gọi xe công nghệ, tạo thế cạnh tranh công bằng trong lĩnh vực vận tải hành khách bằng xe bốn bánh tại nhiều địa phương trên cả nước.

Điều này mang lại lợi ích trước tiên cho người tiêu dùng khi được sử dụng dịch vụ tốt với giá hợp lý.

Bên cạnh đó, việc một ứng dụng thuần Việt như Be đủ sức cạnh tranh trực diện với đối thủ nước ngoài cũng góp phần tránh tình trạng thao túng, độc quyền của ứng dụng nước ngoài tại thị trường Việt Nam.