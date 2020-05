Uẩn khúc vụ phạm nhân đánh chết “bạn tù” trong nhà tạm giữ qua lời kể của mẹ nghi can

Ngày 11/5, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vẫn đang tạm giữ nghi can Lê Hoàng Quang, SN 1999, trú xã Xà Bang, huyện Châu Đức để điều tra, làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Ngày 10/5, cơ quan này cũng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Quang.

Nhiều thương tích "khó hiểu" trên người nạn nhân L. sau khi tử vong.

Quang là phạm nhân đang chấp hành án về tội Vi phạm quy định ATGT bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xác định là nghi can đánh tử vong phạm nhân Nguyễn Quang L., SN 1984, trú ấp Vĩnh Bình, xã Bình Giã, huyện Châu Đức trong nhà tạm giữ Công an huyện Châu Đức.

Liên quan đến vụ việc Quang gây án, PV Người Đưa Tin Pháp Luật đã có cuộc trao đổi với bà Lê Thị Hoàng Nh., 41 tuổi, trú xã Xà Bang, huyện Châu Đức, là mẹ của nghi can Quang.

Hiện tại, bà Nh. cũng đã mời luật sư Đỗ Văn Hoãn (Trưởng VP Luật sư Đỗ Lê, Đoàn Luật sư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) tham gia bảo vệ quyền lợi cho Quang.

Bà Nh. cho biết, từ hôm xảy ra vụ việc bà nhận được nhiều cuộc điện thoại từ hai người đàn ông.

Hai người này cũng đã đến gặp bà để nói rằng vụ việc Quang đánh chết phạm nhân L. sẽ được lo liệu “ổn thỏa” và hứa sẽ chăm lo cho bà Nh., cũng như Quang sẽ có mức án thấp nhất.

“Vào sáng 8/5, hôm xảy ra vụ việc, con trai tôi có mượn điện thoại gọi về nói đã lỡ đánh chết người trong nhà giam và khóc lóc xin lỗi. Đồng thời, nó còn nói là sẽ có người thay thế con lo cho mẹ và em. Sau đó nó ngập ngừng rồi cúp máy”, bà Nh. kể lại.

Bà Nh. nhận diện hai người đàn ông đã gọi điện và đến gặp bà để "thương lượng" vụ việc.

Theo bà Nh., hai người đàn ông lạ mặt trên xưng tên L. và N. sau khi gọi điện “thương lượng” giải quyết vụ án thì có đi xe ô tô về trực tiếp gặp bà trong khi bà đang đi cạo mủ cao su, để nói lại nội dung đã trao đổi trước đó qua điện thoại.

“Sau cuộc điện thoại của thằng Quang, hơn 7h sáng 8/5 có một thanh niên lạ mặt tên L. đi ô tô đến gặp tôi, họ thông báo sự việc của con tôi và nói sẽ giúp tôi xử lý.

Đến sáng 9/5, tôi nhận được điện thoại của người đàn ông tên N. muốn gặp nói chuyện. Người đàn ông này nói tôi ráng chờ, sẽ lo cho Quang mức án thấp nhất.

Lúc này, tôi có nói gia đình không có tiền để lo cho con nữa nên chỉ còn bán đất thôi thì người đàn ông này khuyên đừng bán đất và hứa sẽ lo cho mẹ con tôi”, bà Nh. nhớ lại.

Bà Nh. cho biết thêm, hiện bà rất hoang mang, nghi vấn về việc tại sao con mình có điện thoại để gọi về hôm vụ án xảy ra, cũng như kết quả điều tra về việc gây án của con trai.

"Kể từ ngày dịch bệnh, tôi không đến thăm con để đưa các đồ dùng cần thiết. Tuy nhiên, trước đó tôi thấy mỗi lần vào đưa đồ cho con đều có cán bộ quản giáo kiểm tra kỹ lưỡng, ngay cả bàn chải đánh răng cũng phải bẻ làm đôi.

Thực tình tôi không hiểu tại sao con tôi lại có thể mượn điện thoại để gọi về. Hơn nữa, lúc xảy ra vụ việc tôi cũng không được thông báo, chỉ sau khi con trai gọi về nói nó lỡ đánh chết người mới biết sự việc", bà N. đặt nghi vấn.

Nói về lý do Quang vướng vòng lao lý, bà N. cho biết, trước đó trong một lần chạy xe Quang xảy ra va chạm với một người khác khiến nạn nhân tử vong, sau đó Quang bị kết án 3 năm tù.

Nếu như không có chuyện gì xảy ra thì đầu tháng Chín Quang sẽ mãn hạn tù trở về nhà.