Ủa, chưa chồng con là rửa chén?

Hôm nay mùng 1 Tết, và đương nhiên là gia đình tôi vẫn theo phong tục như mọi năm, tụ tập họ hàng quây quần bên nhau để cùng trải qua không khí Tết tưng bừng này. Sáng sớm, tôi và lũ em xúng xính quần quần áo áo, tóc thì cài nơ, xịt keo, thắt bím,... nói chung là diện đồ vô cùng lung linh để đón Tết. Như mọi năm, nghi thức đầu tiên là xếp hàng nhận lì xì từ người lớn, rồi sau đó ai lớn, lập gia đình thì lì xì cho trẻ nhỏ hơn. Sau đó, mọi người cùng nhau ăn cơm trưa, rôm rả xôm tụ... cho đến màn rửa chén thì tôi là cô gái được chỉ định!

Cũng không có gì to tát, chỉ đơn giản là so với các chị em trong nhà, tôi thoải mái hơn vì đang còn độc thân, chưa có gia đình. Các chị họ đều có con, như mọi người đã thấy, trẻ nhỏ quá thì chưa thể rửa chén, còn các chị lớn thì có con mới tí tuổi, đuề huề xách nách, nói chung là không ai phụ được tôi cả. Và đương nhiên là nhiệm vụ đó đã thuộc về tôi - người con gái chưa chồng! Nhưng dù sao tôi cũng rất vui vì được quây quần với cả nhà trong dịp Tết này, để nạp năng lượng chiến đấu trong năm mới với hy vọng sẽ gặp được nhiều điều may mắn hơn.

