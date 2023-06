U60 trúng 'tiếng sét ái tình' với mẹ đơn thân, quen 3 tháng rước qua Mỹ kết hôn

"Em có muốn làm mẹ của 4 đứa con anh?"

Ông Nguyễn Văn On (77 tuổi) và bà Hà Thủy (61 tuổi) đã kết hôn 21 năm, hiện sống tại Mỹ. Câu chuyện tình yêu của người đàn ông gặp được định mệnh cuộc đời khi đã quá tuổi ngũ tuần khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Bà Thủy kể, cách đây 21 năm, bà được mời tới hát trong đám cưới của một người bạn. Khi đó ông On cũng vô tình có mặt tại buổi lễ kết hôn. Thấy cô ca sĩ tóc dài, da trắng dắt theo bé gái, ông On đặc biệt chú ý. Tới cuối buổi lễ, ông ra cửa chào và bắt tay bà Thủy. Ông ngại ngùng vì không rõ bà Thủy khi ấy đã kết hôn hay chưa, nếu đã có chồng thì ông xin được ngỏ lời làm bạn.

Ông On và bà Thủy

Ngày hôm sau, ông On hỏi dò chủ tiệc cưới tin tức về bà Thủy và chuyển lời mời muốn đi ăn tối cùng bà.

Bà Thủy đã ly hôn chồng trước đó 6-7 năm và có 2 người con riêng. Gặp ông On ở bữa tiệc, bà Thủy không mấy ấn tượng. "Bữa đó, tôi dẫn con gái út lại ca góp vui, hát xong ra cửa, gặp ông đứng đón ngoài cửa, bắt tay chào rồi về thôi. Sáng hôm sau, bà bạn tôi gọi và bảo: "Bà ơi có người bạn tôi muốn làm quen với bà", bà Thủy kể.

Được sự giới thiệu của người bạn chung, bà Thủy đồng ý hẹn gặp, mời ông On qua nhà chơi. Ông On là Việt kiều Mỹ, có 4 người con riêng, vợ bị bệnh đã mất từ lâu. Dù được nhiều người xe duyên, khuyên chóng đi bước nữa nhưng ông On vẫn chưa ưng ý ai.

"Năm nào, anh cũng về Việt Nam, người ta mai mối cho anh nhiều lắm nhưng không hiểu sao khi gặp em anh có cảm tình quá", ông On ngỏ lời với bà Thủy. Song, vì mới quen biết nên bà Thủy đáp rằng cần thêm thời gian suy nghĩ.

Sốt ruột vì đợi câu trả lời, ông On nói tiếp: "Anh không còn nhiều thời gian, mấy ngày nữa anh bay về Mỹ rồi. Anh về Việt Nam chơi 1 tháng mà tới ngày 26 mới được gặp em. Em có muốn làm mẹ của 4 đứa con anh không? Anh sẽ che chở cho 3 mẹ con em suốt đời". Bà Thủy cảm kích, gật đầu đồng ý.

Ông On có cảm tình với bà Thủy ngay lần đầu gặp gỡ

Vợ đồng hành cùng chồng vượt biến cố

3 tháng sau, ông On lại bay về Việt Nam và ra mắt họ hàng bà Thủy, sau đó dự định đón cả 3 mẹ con qua định cư.

"Ông ấy hỏi tôi: Chấp nhận làm vợ anh, em có sợ 4 đứa con của anh không? Nhưng tôi bảo, trong cuộc sống em không ngại gì khó khăn cả. Em không sợ con không thương em, chỉ cầu xin các con đừng ghét em là được. Tình yêu qua ngày tháng các con sẽ hiểu", bà Thủy tâm sự.

Ban đầu, bà vốn không định đi nhưng thấy tình cảm ông dành cho mình sâu nặng, bà mới đồng ý bán nhà ở Bình Thạnh (TPHCM) để qua Mỹ. Vì con trai đã hơn 18 tuổi, muốn xây dựng sự nghiệp riêng ở Việt Nam nên lần xa quê này, bà chỉ đem theo con gái đi cùng.

Những ngày đầu sang trời Tây, bà xin vào làm trong tiệm nail. Thời điểm đó, kinh tế đều do ông On chu cấp. Từ nhà cửa, ô tô, thẻ ngân hàng, ông On đều sửa lại, để bà Thủy đứng tên cùng.

Bà Thủy sang Mỹ định cư cùng chồng

Sự hào phóng của người đàn ông Việt kiều khiến bà nhiều lần bất ngờ. "Có lần đổ xăng, ông ấy hỏi tôi hay đổ bao nhiêu, tôi hà tiện lắm, bảo chỉ 30.000 VNĐ. Nhưng ông lại bảo đổ đầy bình đi.

Lần khác đi nhà sách, con gái tôi muốn mua cái này cái kia, nó cầm quyển sách lên coi rồi bảo, mẹ ơi cái này có 2.000, rẻ lắm mẹ mua cho con. Ông mới nói, con thích gì con cứ mua đi, mắc tiền nhất ba cũng mua cho con. Rồi nó ôm một đống về. Tôi nghĩ trời sao ông thoáng quá vậy, chắc sẽ làm chỗ dựa được cho mình".

Quả thực, cuộc hôn nhân 21 năm qua của hai ông bà là câu trả lời chính xác nhất. Từng ấy năm sống bên nhau, ông On và bà Thủy chưa bao giờ cãi vã, nặng lời hay gây gổ, giận dỗi. Ông bà thường gọi nhau tình cảm "mình ơi, mình à". Bà đi làm, ông ở nhà nấu cơm nước, tới chiều ông qua tiệm nail rước vợ về.

Gia đình ông On - bà Thủy

Năm 2017, ông On bị tai biến, đó là biến cố lớn nhất khiến bà Thủy vẫn hoảng hồn mỗi khi nhớ lại. Bà túc trực trong viện suốt 22 ngày cạnh chồng, đêm nào cũng nguyện cầu: "Tôi van vái ơn trên nếu cho chồng con sống, con xin giảm tuổi thọ của con, để vợ chồng con cùng sống chết với nhau".

May mắn được cấp cứu kịp thời, ông On bình an khỏe lại, song đôi chân yếu đi nhiều. Sau trận bệnh đó của bố, các con riêng của ông On cũng dành cho bà Thủy nhiều thiện cảm hơn. Người phụ nữ 61 tuổi giờ đây chỉ mong chồng được mạnh khỏe, vợ chồng cùng nhau hưởng phước tuổi già.