“U50” So Ji Sub điển trai ngời ngời tái xuất sau 4 năm vắng bóng, một mình cân 2 vai khiến netizen “rần rần”

Trong Doctor Lawyer, So Ji Sub sẽ cân cả hai vai, một là bác sĩ Han Yi Han đã từng nổi tiếng, tốt nghiệp trường y hàng đầu của Hàn Quốc nhưng sự nghiệp đã sụp đổ sau khi có một ca tử vong khi đang thực hiện phẫu thuật. Và cũng chính thời điểm này, trong người Han Yi Han nhen nhóm ý định trở thành một luật sư y tế để đi tìm sự thật, quyết tâm chứng minh mình bị oan.



Tấm poster mới nhất của bộ phim nhận được sự chú ý lớn khi đan xen cả quá khứ và hiện tại của Han Yi Han, với chú thích giới thiệu anh ấy như một "bác sĩ phẫu thuật thiên tài với hai tấm bằng danh giá, đồng thời cũng là sự tái sinh dưới vai trò là một luật sư".

Ở thời điểm hiện tại, Han Yi Han là một luật sư ăn mặc đẹp với khí chất mạnh mẽ, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào máy quay trong bộ vest và cà vạt. Tuy nhiên, căn phòng phẫu thuật đẫm máu lạnh lẽo được miêu tả ở nửa dưới của poster, cùng với cái nhìn thoáng qua của bàn chân bệnh nhân trên bàn mổ khiến người xem cảm thấy hồi hộp về ca phẫu thuật thảm khốc đã kết thúc sự nghiệp bác sĩ của Han Yi Han.





Nhà sản xuất của Doctor Lawyer nhận xét: "Với khả năng diễn xuất xuất sắc và sự hiện diện của mình, So Ji Sub đã lột tả một cách chân thực nhân vật khó tính của Han Yi Han. So Ji Sub, người đã trở lại với một bộ phim truyền hình mới lần đầu tiên sau bốn năm, đã gây bất ngờ và ấn tượng cho các diễn viên và nhân viên trên phim trường mỗi lần diễn xuất của anh ấy. Hãy cùng chờ đợi màn thể hiện của nam diễn viên So Ji Sub, người sẽ dẫn dắt Doctor Lawyer”.

Doctor Lawyer sẽ công chiếu vào ngày 27 tháng 5 lúc 9:50 tối KST.

