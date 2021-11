U40 vẫn búi tóc "củ tỏi", các mỹ nhân này trông có bị lạc điệu, nhí nhảnh quá?

Vì xõa tóc mãi cũng chán nên dù cắt được kiểu đầu đẹp đến đâu, chị em cũng sẽ không thể bỏ qua được các kiểu tóc buộc. Diễn viên xứ Hàn cũng thường xuyên đổi mới hình tượng bằng cách buộc tóc gọn gàng.

Khi lựa chọn các kiểu tóc buộc, chị em không nên ngẫu hứng quá, bởi lẽ, không phải cách buộc tóc nào cũng hợp với tất cả mọi người. Một số lựa chọn có thể khiến diện mạo của nàng 30+ thành "cưa sừng làm nghé", và tóc búi củ tỏi chính là ví dụ điển hình. Tuy nhiên, với các mỹ nhân đã U40 sau đây, tóc búi củ tỏi không hề khiến nhan sắc của họ bị dìm, hay "lệch pha", trái lại còn chứng minh được visual trẻ trung quá mức so với tuổi.

Song Hye Kyo

Trong một phân cảnh của bộ phim mới "Now, We Are Breaking Up", Song Hye Kyo không chỉ diện đồ rất trẻ trung, năng động với áo nỉ kết hợp với quần jeans xanh, nữ diễn viên còn áp dụng kiểu tóc búi siêu hack tuổi. Kiểu tóc này hóa ra lại rất hợp với nhan sắc tươi trẻ, ngọt ngào của Song Hye Kyo, và chẳng hề lệch pha so với tuổi 40 của nữ diễn viên. Thêm một điều nữa đáng nói về kiểu tóc búi của Song Hye Kyo, đó là nhờ để mái bay xòa nhẹ trước trán, kết hợp tạo độ messy bằng những lọn tóc con mỏng manh, nữ diễn viên đã có được vẻ ngoài phóng khoáng, sành điệu. Chị em cũng nên ghim những tuyệt chiêu nho nhỏ này để buộc tóc kiểu nào cũng xinh.

Son Ye Jin

Từ "Chị Đẹp Mua Cơm Ngon Cho Tôi" đến "Hạ Cánh Nơi Anh", Son Ye Jin không hề "ngán" kiểu tóc búi củ tỏi. Lựa chọn này không chỉ tạo vẻ gọn gàng tuyệt đối cho mái tóc, mà còn giúp tôn lên nhan sắc tươi trẻ, rạng rỡ của Son Ye Jin ở ngưỡng U40. Nhờ Son Ye Jin mà chị em cũng sẽ nhận ra rằng, tóc búi cao là kiểu tóc rất hợp để áp dụng khi diện áo cổ lọ, vì giúp tôn dáng và tạo hiệu ứng gương mặt sáng sủa, tươi tắn hơn.

Kim Tae Hee

Lớn tuổi nhất trong danh sách nhưng Kim Tae Hee không vì thế mà lép vế đàn em khi chinh phục kiểu tóc búi củ tỏi. Nhan sắc ngọt ngào và dịu dàng của Kim Tae Hee rất "ăn nhập" với kiểu tóc búi xinh xẻo. Đổi lại, tóc búi củ tỏi đã giúp chứng minh nhan sắc vô cùng trẻ trung của một trong những "tường thành nhan sắc" xứ Hàn. Khi áp dụng kiểu tóc búi củ tỏi, Kim Tae Hee cũng diện đồ khá trendy, cô mặc áo len trắng, khoác ngoài áo dạ màu tươi sáng để tổng thể trông hài hòa, hợp lý.

Jun Ji Hyun

Ngoài nét trẻ trung, thần thái có chút "bất cần", "bá đạo" đã giúp Jun Ji Hyun chinh phục thành công kiểu tóc búi củ tỏi, mà trông chẳng hề lạc quẻ chút nào. Những đường nét gương mặt xinh đẹp, làn da trắng mịn của Jun Ji Hyun cũng được kiểu tóc búi cao tôn lên trọn vẹn.

Ảnh: Sưu tầm