Ú òa: Thảo Nhi Lê và thiếu gia "đế chế" kinh doanh nước hoa Pháp tung ra clip tình tứ mới nhất

Vừa qua, Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 - Thảo Nhi Lê, vừa công khai nửa kia vào dịp sinh nhật 31 tuổi. "... Người giúp tôi tìm thấy chính mình lần nữa", Thảo Nhi Lê nhắc đến bạn trai người Pháp Romain Leclef, đầy tự hào.

Cặp đôi công khai yêu vào đúng sinh nhật Thảo Nhi Lê.

Cả hai đã có một thời gian dài tìm hiểu, là cộng sự, cùng hợp tác kinh doanh trước khi tiến đến hẹn hò. Tuy nhiên, cặp đôi yêu nhau kín tiếng, rất hiếm khi chia sẻ hình ảnh lên trang cá nhân, đặc biệt là những khung hình ngọt ngào. Điều này càng khiến cho cư dân mạng thêm phần quan tâm, tò mò.

Thảo Nhi Lê và người yêu thường xuyên có những chuyến du lịch nghỉ dưỡng kết hợp công tác. Cặp đôi chọn những địa điểm mang tính chất nghỉ dưỡng tại các khu du lịch trong và ngoài nước. Ngoài ra, Romain Leclef cũng hộ tống bạn gái là Á hậu, fashionista đi sự kiện, xuất hiện tại các event quy mô quốc tế.

Mới đây nhất, cặp đôi tung những khoảnh khắc lãng mạn bên nhau trong chuyến du lịch đến Tây Ban Nha. Chỉ đơn giản là cảnh chạy xe máy chở nhau trên đường nhưng ai cũng cảm nhận được cái vibe hạnh phúc toát ra từ mọi chi tiết.

Cả hai trong chuyến đi tới Ibiza, Tây Ban Nha.

Những khoảnh khắc hẹn hò ngọt ngào, sang chảnh của Thảo Nhi Lê và bạn trai. Hình ảnh vào năm 2024, tại một resort cao cấp ở Palawan, Philippines.

Cả hai chụp ở con đường Côte d'Azur (Pháp).

Trước đó, vào năm 2024, cả hai cùng lên sóng chương trình Shark Tank 2024 để gọi vốn cho starup nước hoa tên Nïmaï - dòng nước hoa Niche, được chế tác tỉ mỉ theo nghệ thuật nước hoa Pháp.

Cả hai đồng sáng lập và điều hành thương hiệu nước hoa Nïmaï - dòng nước hoa Niche, được chế tác tỉ mỉ theo nghệ thuật nước hoa Pháp.

Romain Leclef vốn có xuất thân trong gia đình có truyền thống gần 200 năm kinh doanh nước hoa ở Pháp. Anh hiện là người kế nhiệm đời thứ 7 của thương hiệu gia đình. Anh cũng đang đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của Tournaire Group - "ông lớn" trong ngành cung cấp bao bì kỹ thuật và giải pháp đóng gói cho dược phẩm, mỹ phẩm, thành lập 1833 đến nay, có trụ sở Grasse, Pháp.

Trên nền tảng mạng xã hội Instagram, nam doanh nhân có gần 1,5 nghìn người theo dõi, thường xuyên chia sẻ về các chuyến đi du lịch, dự án, công việc,...

Anh chuyển đến Việt Nam sống từ năm 2014, song cũng thường xuyên di chuyển giữa nhiều quốc gia vì tính chất công việc.

Về phần mình, Thảo Nhi Lê (sinh năm 1994) từng sinh sống và học tập tại Đức trước khi trở về Việt Nam hoạt động nghệ thuật. Cô gây chú ý từ rất sớm trong cộng đồng người Việt tại Đức với hình ảnh fashionista và doanh nhân trẻ, sở hữu phong cách thời trang cá tính, hiện đại.

Trở về Việt Nam, Thảo Nhi Lê tiếp tục theo đuổi thời trang và dần trở thành gương mặt quen thuộc trên mạng xã hội trước khi đăng quang Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Nét đẹp đậm chất phương Tây với đôi mắt sâu, gương mặt nhỏ sắc sảo và lối trang điểm ấn tượng giúp cô ba năm liên tiếp có mặt trong Top 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới (2020, 2021, 2022).

Sau cuộc thi, Thảo Nhi duy trì hoạt động nghệ thuật sôi nổi, tham dự sự kiện, kinh doanh.