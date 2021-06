Tzuyu (Twice) lên đồ khoe vòng 1 táo bạo trong MV mới, khác hẳn vẻ "lép kẹp" khi xưa

Mới đây, cô nàng Tzuyu (Twice) vừa tung ra MV solo cover ca khúc ME! của Taylor Swift. Trong MV lần này, em út của Twice khoe nhan sắc ngọt ngào trong trẻo cộng với style trẻ trung, nữ tính. Đáng nói, ngay từ những hình ảnh đầu tiên trong MV, Tzuyu đã khiến dân tình bất ngờ khi lên đồ lấp ló vòng 1 gợi cảm khác hẳn hình ảnh "kẹp lép" khi xưa.



Ngay từ những hình ảnh đầu tiên của MV lần này, Tzuyu đã khiến dân tình bất ngờ khi diện mẫu áo hai dây lấp ló khuôn ngực căng đầy, đôi gò bồng đào gợi cảm.

Bấy lâu vốn gắn liền với hình ảnh ngọt ngào trong sáng, vậy nên hình ảnh thiên về hướng sexy pha lẫn thanh lịch lần này của Tzuyu đã khiến nhiều người bất ngờ.

Hiếm lắm dân tình mới thấy Tzuyu khoe vòng 1 táo bạo đến nhường này. Cách tạo dáng của cô càng khiến đôi gò bồng đào lộ rõ.

Ở bộ cánh khác, Tzuyu diện mẫu váy quây lệch vai bó sát tôn đường cong. Chất vải sequin óng ánh giúp hình ảnh của Tzuyu càng thêm phần tỏa sáng, tạo cảm giác sang chảnh.

Có khi cô lại ngọt ngào nữ tính trong mẫu váy hoa tươi tắn kết hợp cùng kiểu tóc buộc nửa, vòng cổ đính hạt trẻ trung.

Trong quá khứ, Tzuyu từng bị nhiều người cho rằng body kém hấp dẫn vì vòng 1 "lép kẹp", trước sau như 1.

Style của cô trước kia cũng khá kín đáo, thường tập trung vào những bộ cánh khoe chứ hiếm khi táo bạo khoe vòng 1.