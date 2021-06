Tzuyu mất danh visual vì màu son nhạt nhòa, bị mỹ nhân này lấn lướt cả về tóc tai lẫn makeup

Mới đây, Twice vừa tung ra bộ ảnh "In Love" quảng bá cho album "Taste of Love" chuẩn bị phát hành vào ngày 9/6 tới đây. Trong bộ ảnh này, các thành viên được chụp cận mặt phô bày nhan sắc xinh đẹp. Tuy nhiên Tzuyu có phần lép vế, không còn giữ được sự nổi bật vì màu son nhạt nhòa; trong khi đó 1 mỹ nhân khác lại bật lên với visual đáng chú ý.



Trong bộ ảnh mới, 9 cô nàng của Twice khoe nhan sắc ngọt ngào rạng rỡ để quảng bá cho album mới.

Dù là visual nhưng hình ảnh của Tzuyu khá nhạt nhòa do lối trang điểm nhẹ nhàng, màu son nude. Gương mặt của cô cũng không được tô điểm quá cầu kỳ, vậy nên xét về tổng thể, Tzuyu không mấy ấn tượng so với những thành viên khác.

Trong khi đó Sana lại bật nên thành mỹ nhân được dân tình chú ý nhiều nhất. Vẫn là lối trang điểm nhạt nhưng phần mắt được tô điểm sắc sảo. Cùng với đó những món phụ kiện như bờm tóc đính đá, khuyên tai ngọc trai, nhẫn giúp hình ảnh của cô kiêu kỳ sang chảnh như công chúa cổ tích.

Trong 3 hình ảnh mới được công bố để quảng bá cho album mới, Sana thể hiện sự biến hóa đa dạng: Khi thì ngọt ngào, trong sáng khi lại đằm thắm, quyến rũ. Cô cũng được chú trọng thay đổi lối makeup và kiểu tóc khác biệt giúp hình ảnh luôn mới lạ.

Trong khi đó, trong cả 3 hình ảnh Tzuyu không có nhiều sự biến đổi về makeup, cô vẫn trung thành với những màu son nhạt. Kiểu tóc cũng có phần nhí nhảnh thái quá so với lứa tuổi của Tzuyu.

Ngoài ra trong bộ ảnh mới, Mina cũng là mỹ nhân được nhiều người khen ngợi vì style ngọt ngào, thần thái sang chảnh khi diện bộ đầm hồng chấm bi.

Nayeon lại có hình ảnh tinh ranh như công chúa với kiểu tóc buộc nửa, lối trang điểm đơn giản, diện trang phục bèo nhún điệu đà.

Chaeyoung tinh nghịch với kiểu tóc búi Natra. Lối makeup tập trung tôn lên đôi mắt to tròn, gương mặt nhỏ nhắn.

Jihyo đánh son màu cam san hô đồng bộ với mẫu váy hoa mà cô đã diện. Cùng với đó là kiểu tóc buông xõa, uốn xoăn cổ điển.

Jeongyeon vẫn gây ấn tượng với hình ảnh cá tính, đôi mắt được nhấn nhá với phấn nhũ hồng tạo sự nổi bật.

Dahyun gợi cảm với bộ cánh lệch vai, mái tóc buộc cao tôn lên bờ vai trần thanh tú.