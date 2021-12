TyhD – Thùy Dương "biến hóa" hai sắc thái đối lập với first-face và vedette ngay trên sàn catwalk

Tối 23/12, hai NTK Hoàng Quyên với thương hiệu TinyInk và NTK Ivan Trần đã ra mắt hai bộ sưu tập trong đêm bế mạc Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam 2021. Xuất hiện trong hai show diễn này, TyhD – Thùy Dương được giao những vị trí quan trọng là vedette (show của Tiny Ink by Hoàng Quyên và first-face tại show của Ivan Trần.



TyhD – Thùy Dương với vai trò first-face tại show của NTK Ivan Trần.

Đặc biệt, do hai show được diễn ra gần kề nhau nên TyhD – Thùy Dương phải thay đổi layout trong vòng 20 phút ở trong hậu trường. Ở BST của Tiny Ink by Hoàng Quyên, TyhD đầy nền nã và nhẹ nhàng trong bộ áo dài cách tân cùng layout trang điểm có phần ma mị với điểm nhấn là những đường vẽ xung quanh mắt. Đến BST của Ivan Trần, nữ mentor The Next Face 2021 lại hóa thành một cô gái đầy quyến rũ trong chiếc váy xẻ cao bất đối xứng và đính nơ ở ngực, giúp người đẹp khoe khéo đôi chân dài miên man, tôn đường cong gợi cảm của người phụ nữ.

Huấn luyện viên của The Next Face 2021, người mẫu Thùy Dương TyhD đảm nhận vai trò vedette trên sàn catwalk của BST “New Horizon”. Với thiết kế áo dài mang sắc vàng kết hợp dải màu xanh Cyan, TyhD đã góp phần tạo nên một sàn runway độc đáo đa sắc màu.

Năm nay, đêm bế mạc của Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam 2021 diễn ra đúng vào ngày sinh nhật của TyhD – Thùy Dương. Bên cạnh đó, vào buổi sáng, cô cũng có lịch talkshow với hoa hậu Lương Thùy Linh cùng nữ diễn viên, NSX Trương Ngọc Ánh cùng “bà trùm hoa hậu” Kim Dung nên người đẹp tâm sự vô cùng hạnh phúc khi ngày sinh nhật lại được “chạy show” miệt mài đến vậy.

“TyhD đã có một ngày sinh nhật vô cùng ý nghĩa và trọn vẹn bên bạn bè, đồng nghiệp. Trước đó là buổi tiệc sinh nhật bất ngờ của anh Michael và hội bạn thân, còn vào đúng sinh nhật thì được đi diễn thời trang và nhận vô số lời chúc từ người hâm mộ; kèm bánh kem của ekip Lương Thùy Linh rồi Multimedia. Thật sự hạnh phúc! Hi vọng sinh nhật chạy show thế này thì sang tuổi mới, show cũng sẽ đến liên tục ”, TyhD tâm sự.

Sau The Next Face Vietnam, TyhD cảm thấy may mắn khi nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía người hâm mộ khi cô ngồi ở vị trí Huấn luyện viên. Bên cạnh đó, không tránh khỏi những lời chê bai nhưng TyhD cũng rút kinh nghiệm, cố gắng hoàn thiện bản thân ngày càng trưởng thành, chín chắn và luôn máu lửa, hết mình với công việc người mẫu.