"Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng 2023": Nhan sắc và khí chất thời trang của 3 chị đẹp cùng team Chi Pu, liệu mỹ nhân Việt có bị lấn át?

Ngoài Chi Pu với sắc vóc và phong cách thời trang khiến cả giới giải trí châu Á hết lời khen ngợi thì "Đạp gió 2023" còn chứng kiến sự bùng nổ nhan sắc của dàn chị đẹp tuổi 30 như Elle, Trương Gia Nghê, Ngô Thiến. Hấp dẫn hơn cả là cả 3 chị đẹp đình đám này cùng team với Chi Pu.

Elle (S.H.E) - Trần Gia Hoa: Nữ thần thanh xuân nổi tiếng khắp châu Á

Từng là nữ thần thanh xuân nổi tiếng khắp châu Á, cô nàng tomboy Elle của nhóm S.H.E ngày nào nay đã là chị đẹp ngoài 40 với nhan sắc xinh đẹp cao sang khiến ai cũng phải trầm trồ.

Màn trình diễn của Elle tại Đạp gió 2023.

Tham gia "Đạp gió 2023" cùng team với Chi Pu, công chúng càng kinh ngạc hơn trước sắc vóc gợi cảm của chị đẹp tuổi 41 khi đọ sắc cùng Chi Pu. Không cần đến một bộ cánh cắt khoét lộ da thịt, Elle vẫn chiếm spotlight với vóc dáng gợi cảm cùng thần thái sang chảnh sắc sảo của mình.

Tuổi tác hay chuyện sinh nở chưa bao giờ ảnh hưởng đến nhan sắc và khí chất của Elle. Hình tượng cô nàng tomboy ngày ấy giờ đã nhường chỗ cho một Ella nữ tính, trưởng thành và sexy hơn với cùng phong cách thời trang vô cùng sành điệu, sang chảnh.

Mỗi khi xuất hiện trước công chúng, Ella sẽ không đóng khung trong những bộ cánh quá an toàn, thiết kế giản đơn, nhàm chán mà nhất định phải thật kiểu cách, khác biệt.

Chưa kể vóc dáng thon gọn của chị đẹp tuổi 41 cũng không hề thua kém bất kỳ nữ idol mới nổi nào, cô tự tin khoe eo thon dáng chuẩn với crop top, đầm cúp ngực hay những item phá cách nhất.

Trương Gia Ngê: Nhan sắc được ví von "đẹp nhất Diên hi công lược"

Một Trương Gia Nghê xinh đẹp kiều diễm, một nhan sắc ví von là "đẹp nhất Diên hi" cũng xuất hiện tại "Đạp gió 2023" và quan trọng là cũng cùng team với Chi Pu. Trương Gia Nghê có màn tái xuất kinh diễm, lộng lẫy vô cùng sau khi ly hôn với chồng thiếu gia.

Màn trình diễn của Trương Gia Ngê tại "Đạp gió 2023"

Mỹ nhân sinh năm 87 chưa bao giờ khiến công chúng tụt mood trước nhan sắc của mình. Trên sân khấu của "Đạp gió 2023", công chúng phái xuýt xoa trước vóc dáng quyến rũ mặn mà, khí chất sang chảnh của bà mẹ hai con.

Trương Gia Nghê vốn nổi tiếng với nhan sắc ngọt ngào, say đắm cùng vóc dáng nuột nà, mảnh mai. Thuở đóng "Diên Hi công lược", cô gây ấn tượng với vai diễn Thuận Tần, mỹ nhân sở hữu vẻ đẹp "nghiêng nước nghiêng thành" khiến Càn Long (Nhiếp Viễn thủ vai) say đắm còn Kế hậu (Xa Thi Mạn thủ vai) và các phi tần không khỏi ghen tức, lo sợ bị thất sủng.

5 năm sau ngày "Diên hi công lược" được phát sóng, trải qua biến cô hôn nhân, nhưng sắc vóc của Trương Gia Nghê vẫn lộng lẫy, kiêu sa đến thổn thức lòng người. Không chỉ kinh diễm trên sân khấu, street style của Trương Gia Nghê cũng ghi điểm tuyệt đối. Mẹ 2 con trung thành với phong cách nữ tính ngọt ngào với những bộ cánh khoe eo thon dáng chuẩn, tôn nhan sắc nữ thần một cách khéo léo.

Ngô Thiến: Nữ thần thanh xuân của "Bên nhau trọn đời"

Sự nghiệp tuột dốc sau khi kết hôn, và giờ Ngô Thiến là bà mẹ đơn thân của làng giải trí Hoa ngữ. "Đạp gió 2023" là chương trình đánh dấu sự trở lại của Ngô Thiến sau khi kết thúc một cuộc hôn nhân sóng gió.

Màn trình diễn của Ngô Thiến tại "Đạp gió 2023"

So với các chị đẹp với nhan sắc cùng khí chất hơn người, Ngô Thiến có vẻ hơi lép vế cũng bởi sự nghiệp của cô mất một khoảng thời gian dài tuột dốc vì hôn nhân. Nhưng suốt bao nhiêu năm qua, nụ cười nắng mai rạng rỡ, nhan sắc thanh thuần của Ngô Thiến dường như vẫn chẳng thể nào lu mờ.

Tại "Đạp gió 2023" Ngô Thiến xuất hiện với hình ảnh ngọt ngào trong trẻo tựa nàng công chúa cổ tích, có vẻ như hình tượng nữ thần thanh xuân đã "đóng khung" phong cách của Ngô Thiến.

Nếu như Elle, Trương Gia Nghê hay cả Chi Pu đều chọn cho mình tạo hình gợi cảm, thể hiện được khí chất thời trang của bản thân thì Ngô Thiến vẫn trung thành với hình tượng thanh xuân trong trẻo.

Cũng có một vài tin đồn về tính cách của Ngô Thiến tại "Đạp gió 2023" nhưng xét cho cùng công chúng vẫn đang kỳ vọng một sự bùng nổ của nữ thần thanh xuân sau quãng thời gian vắng bóng.