Tỷ phú Warren Buffett gợi ý 2 cuốn sách giúp dân công sở vững tin vào tương lai, vượt qua khủng hoảng Covid-19

Đại dịch vẫn đang tiếp diễn và chưa có dấu hiệu ngừng lại. Khác với Việt Nam, nhiều quốc gia trên thế giới vẫn đang đối mặt với chỉ thị giãn cách xã hội. Dân văn phòng vẫn tiếp tục làm việc tại nhà thay vì tập trung ở văn phòng công ty.



Làm việc tại nhà khiến dân văn phòng có nhiều thời gian trống hơn để sử dụng vào những mục đích cá nhân sau khi đã hoàn thành công việc được giao của công ty. Nhiều người chọn lúc này là thời điểm phù hợp để tái tạo cuộc sống, làm mới bản thân thông qua việc sắp xếp lại thời gian biểu và xây dựng những thói quen có ích.

Bên cạnh học thêm những kiến thức mới, bắt đầu những dự án trước giờ còn dang dở, tập luyện thể dục thể thao thì đọc sách là hoạt động được đông đảo dân văn phòng làm trong mùa dịch.

Nhà đầu tư tỷ phú huyền thoại Warren Buffett.

Trong cuộc họp cổ đông thường niên của Berkshire Hathaway ngày 2/5, tỷ phú hàng đầu thế giới Warren Buffett đã có dịp chia sẻ kinh nghiệm, suy nghĩ và nhận định của bản thân trong thời đoạn nền kinh tế số 1 thế giới đang đối mặt với muôn vàn khó khăn: “Về cơ bản, không gì có thể ngăn chặn nước Mỹ, ngay cả đại dịch Covid-19. Phép màu Mỹ luôn chiến thắng và sẽ lại chiến thắng”, ông nói.

CNBC cho hay, tỷ phú 89 tuổi đã dẫn chứng những cột mốc từng thay đổi cuộc sống trước đây, từ Thế chiến thứ II đến Khủng hoảng tên lửa Cuba, sự kiện ngày 9/11 cho đến cuộc khủng hoảng tài chính 2008, nước Mỹ đều đã vượt qua và vĩ đại trở lại. Bên cạnh đó, với vai trò là một độc giả cuồng nhiệt bậc nhất, chủ tịch Berkshire Hathaway cũng đề xuất 2 cuốn sách lịch sử mà mọi người nên tìm đọc vào thời điểm này.

“The Great Crash of 1929” (Tạm dịch “Ác mộng đại khủng hoảng 1929”) của John Kenneth Galbraith

Trong suốt cuộc họp cổ đông, Buffett đã liên tục nói về những thời điểm lung lay trong lịch sử nước Mỹ, bao gồm cả sự sụp đổ của thị trường chứng khoán năm 1929 dẫn đến cuộc Đại khủng hoảng tồi tệ nhất lịch sử. Đây là thời kỳ suy thoái kinh tế toàn cầu diễn ra từ năm 1929 đến những năm 1930 và lấn sang đầu thập kỷ 1940, bắt đầu sau sự sụp đổ của thị trường chứng khoán Phố Wall vào 29/10/1929.

Dành cho những người muốn tìm hiểu thêm về khoảng thời gian này, Buffett giới thiệu cuốn sách “The Great Crash of 1929” (Tạm dịch: “Ác mộng đại khủng hoảng 1929”) của John Kenneth Galbraith xuất bản năm 1955. “Nó là một cuốn sách tuyệt vời”, ông nhận định.

Trong cuốn sách, Galbraith nghiên cứu về sự sụp đổ tài chính năm 1929, lý do và cách dẫn đến cuộc Đại khủng hoảng, từ đó rút ra bài học để vượt qua nó. Ngoài ra, Galbraith cũng đưa ra những quan sát của mình về hành vi con người trong khi xảy ra bong bóng đầu cơ và cuộc đổ vỡ thị trường.

Buffett cũng hài hước kể về câu chuyện của bố ông - người 26 tuổi vào năm 1929 và phải bán cổ phiếu. “Tôi nghĩ rằng những gì bố tôi làm khi đó là “ở yên 1 chỗ” hay nói cách khác là ở nhà. Và trong điều kiện như vậy, tôi đã được sinh ra 9 tháng sau đó” (Buffett sinh ngày 30/8/1930).

Thị trường chứng khoán phố Wall sụp đổ ngày 29/10/1929.

“Keeping At It: The Quest for Sound Money and Good Government” (Tạm dịch “Không ngừng chiến đấu: Tìm kiếm một chính quyền tốt và đồng tiền hiệu quả”) của Paul Volcker

Tại cuộc họp cổ đông, Buffett cũng đề cập đến Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) và vai trò của nó trong nền kinh tế. Ông đặc biệt ca ngợi Paul Volcker, người từng là chủ tịch của FED dưới thời Tổng thống Jimmy Carter và Ronald Reagan.

“Tôi luôn đặt Paul Volcker ở một vị trí đặc biệt nhất trong số những chủ tịch của FED những năm qua. Chúng ta có rất nhiều chủ tịch FED giỏi, nhưng tôi cho rằng Paul Volcker xứng đáng ở đầu danh sách”, Buffett nói.

Buffett đề xuất cuốn sách của Volcker xuất bản năm 2018, “Keeping At It: The Quest for Sound Money and Good Government” (Tạm dịch “Tiếp tục chiến đấu: Tìm kiếm một chính quyền tốt và đồng tiền hiệu quả”).

“Trước khi qua đời, Volcker đã viết cuốn sách ‘Keeping At It’. Tôi nghĩ bạn sẽ thích đọc nó”, Buffett nói.

Đây là một cuốn hồi ký, chia sẻ lại khoảng thời gian Volcker làm chủ tịch FED từ năm 1979 đến năm 1987. Nội dung cuốn sách đúc kết toàn bộ di sản đồ sộ của ông, bao gồm việc chiến đấu chống lạm phát thập niên 80 với tư cách là người đứng đầu FED trong những năm 1980.