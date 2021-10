Tỷ phú tự thân chia sẻ 5 mẹo quản lý tài chính rất thiết thực dành cho những người đi lên từ tay trắng

Mark Cuban (sinh năm 1958) là một doanh nhân và nhà đầu tư người Mỹ. Ông là chủ sở hữu của Dallas Mavericks của NBA, đồng sở hữu của 2929 Entertainment và chủ tịch của AXS TV. Ông cũng là một trong những nhà đầu tư "cá mập" chính trong loạt chương trình truyền hình thực tế ABC, Shark Tank.



Cuban lớn lên trong một gia đình thuộc tầng lớp lao động. Khi ở độ tuổi 20, ông đã từng trải qua quãng thời gian rất khó khăn về tài chính lúc theo học đại học.

Vào thời điểm đó ông thậm chí còn không có đủ tiền để mở tài khoản tại ngân hàng, chỉ có thể sống trong căn hộ thuê chung cùng 5 cậu con trai khác, thường xuyên ngủ trên sàn nhà hoặc ghế sofa. Để tiết kiệm tiền, ông còn không bật đèn và cắt thẻ tín dụng.

Ông từng làm nhiều công việc khác nhau để kiếm tiền như nhân viên pha chế, người hướng dẫn nhảy Disco hay người quảng bá cho bữa tiệc...

Cuban chia sẻ trên trang Men's Health rằng chỉ sau khi công ty khởi nghiệp MicroSolutions của ông được bán với giá 6 triệu USD vào năm 1990, lúc ấy ông mới thực sự cảm thấy an toàn về mặt tài chính.

Cuban đã đúc kết những bài học kinh nghiệm quý báu trong nhiều năm của bản thân thành 5 lời khuyên về quản lý tài chính dành cho những người trẻ như sau:

1. Cố gắng không mắc nợ

Cuban không khuyến khích tích lũy nợ thẻ tín dụng. Trong mắt ông thì khoản đầu tư tồi tệ nhất trên thế giới là lãi suất thẻ tín dụng.

Cuban cho rằng không cần thiết phải quẹt thẻ mua hàng rồi cuối tháng mới thanh toán, việc sử dụng thẻ tín dụng sẽ khiến bạn phải trả nhiều chi phí không đáng có.

2. Không mua những thứ bản thân không có khả năng chi trả

Bí quyết quản lý tài chính thứ hai của Cuban chính là “sống đời sống sinh viên”, tức là không chi tiêu quán đà, chỉ tiêu tiền cho những nhu cầu cần thiết của cuộc sống.

“Bạn không cần phải mua mọi thứ, đặc biệt là những thứ bạn không thể mua được”, Cuban nói: “Bạn càng gửi nhiều tiền vào ngân hàng, bạn càng có thể ứng phó tốt hơn với những tình huống bất lợi”.

Ý tưởng “sống đời sống sinh viên” được tác giả Paul Terhorst viết trong cuốn sách về việc cắt giảm chi tiêu với tiêu đề "How to retire at 35" (Làm thế nào để nghỉ hưu ở tuổi 35). Terhorst gợi ý rằng nếu bạn muốn nghỉ hưu ở tuổi 35, tốt nhất là hãy sống tiết kiệm.

Cuban giải thích: "Theo quan điểm của cuốn sách này, miễn là bạn có thể sống một cuộc sống ở cấp độ sinh viên, bạn sẽ tiết kiệm được 1 triệu USD và nghỉ hưu sớm".

3. Khi kiếm đủ số tiền chi tiêu trong 1 năm, hãy đầu tư

Trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát, Cuban đưa ra khuyến nghị bạn nên tiến hành đầu tư sau khi đã tiết kiệm được số tiền đủ để trang trải chi phí trong nửa năm. Sau khi dịch bệnh xảy ra, ông khuyên chúng ta nên mở rộng ngân sách và tiết kiệm đủ số tiền sinh hoạt trong 1 năm trước khi tiến hành đầu tư.

Bạn nên đầu tư theo tiêu chí đa dạng hóa các nội dung đầu tư, ưu tiên đầu tư những phương án có lợi nhuận dài hạn.

4. Học cách mặc cả

Vị tỷ phú tự thân này rất thích mặc cả khi còn trẻ, ở thời điểm ông vẫn nghèo. Cuban nói hầu hết mọi người không hiểu được sức mạnh của việc mặc cả. Ông cũng tin rằng việc sử dụng tiền mặt chính là một công cụ đàm phán mạnh mẽ.

“Tôi đã nói với rất nhiều người rằng khi bạn đi chơi hoặc đến lớp học yoga, cho dù họ muốn tính phí bạn 30 USD nhưng nếu bạn chỉ trả 20 USD thì họ vẫn chấp nhận”, Cuban nói.

5. Tiết kiệm tiền nhờ mua hàng với giá sỉ

Cuban có một thủ thuật khác khi mua sắm đó là mua những thứ ông cần với giá sỉ thông qua Amazon hoặc các đại lý bán hàng tương tự khác.

“Nếu bạn xác định rằng mình sẽ phải chi tiền cho những thứ này, vậy thì khi bạn tiết kiệm được 20%, 30%, 40% giá cả của mặt hàng, đó chính là một khoản đầu tư tốt nhất”, ông cho hay.

Cuban quan niệm để trở thành một người tiêu dùng thông minh dễ dàng hơn đầu tư vào cổ phiếu rất nhiều. Thực sự rất khó để chọn đúng cổ phiếu hoặc các hạng mục đầu tư cho lãi suất tốt. Vậy nhưng nếu bạn chỉ mua hàng với giá sỉ trong vòng 1 năm thì bạn đã tiết kiệm được số tiền đáng kể.

“Đôi khi cách đầu tư tốt nhất là trở thành một người tiêu dùng thông minh”, Cuban kết luận.

Theo: CNBC