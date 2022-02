Tỷ phú nổi tiếng dạy con: Cả đời đừng mong GIÀU CÓ nếu cố chấp giữ thói quen cực kỳ tệ hại này, bỏ đi thì mới THÀNH CÔNG

Nhắc đến tỷ phú John Davison Rockefeller Sr. (8/7/1839 – 23/5/1937) là nhắc đến sự giàu có tột bậc. Ông Vua dầu mỏ này được xem là người Mỹ giàu có nhất mọi thời đại và người giàu nhất trong lịch sử hiện đại.

Năm 1916, khối tài sản của Rockefeller Sr. chiếm gần 2% giá trị nền kinh tế quốc gia, và nếu được điều chỉnh theo lạm phát thì ngày nay tài sản của ông sẽ có giá trị khoảng 418 tỷ USD. Con số này lớn hơn nhiều so với tài sản của Jeff Bezos, người giàu nhất hiện nay với khối tài sản ròng khoảng 144 tỷ USD.

Ngoài sự giàu có, Rockefeller còn khiến thế hệ sau nhớ đến bởi sự uyên bác và những bài học làm giàu, làm người để đời mà ông truyền lại cho con cháu. Nhiều người tin rằng, lý do gia tộc Rockefeller giàu có đến 7, 8 đời chính là nhờ sự giáo dục gia đình tuyệt vời. Được biết trong cuộc đời mình, ông Rockefeller đã viết cho con trai tổng cộng 38 lá thư.

Trong một lá thư, nói về nguyên nhân của sự thất bại, vị tỷ phú lừng danh cho biết, có một thói quen tệ hại khiến con người ta khó lòng thành công, giàu có:

"Những lời bào chữa là nguồn gốc của sự thất bại trong sản xuất. Một người càng thành công thì càng ít bào chữa. 99% thất bại là do mọi người đã quen với việc bao biện".

Tỷ phú John Davison Rockefeller Sr.

Nói thêm về điều này, ông Rockfeller chia sẻ với con trai:

"Bố không bao giờ khuất phục trước sự may rủi, bố tin vào luật nhân quả. Hãy nhìn những người có vẻ may mắn, con sẽ thấy đó không phải may mắn mà chính là do sự chuẩn bị, lên kế hoạch và suy nghĩ tích cực mới. Sau đó hãy nhìn sang những người "xui xẻo", con sẽ thấy nguyên nhân rõ ràng.

Những người thành công có thể đối mặt với thất bại, học hỏi từ thất bại và tạo ra cơ hội mới cho bản thân. Còn những người tầm thường, "xui xẻo" thì thường nản lòng khi gặp thất bại. May mắn không phải là lý do dẫn đến thành công của một người. Ai biết được họ đã nỗ lực như nào để đạt được thành công.

Một người không thể chỉ dựa vào may mắn để thành công. Nếu muốn thành công, con phải chơi theo cách riêng của con. Quan trọng là con có khéo léo, biết cách chơi hay không. Thất bại không có gì là ghê gớm. Thất bại là mẹ của thành công và con hãy nhớ "Ước mơ + Thất bại + Thử thách = Thành công".

Do đó, điều con phải làm không phải là kêu ca, phàn nàn rằng mình kém may mắn hay tìm lý do dẫn đến thất bại của mình. Điều con cần làm là tận dụng hết trí tuệ của mình, tìm nhiều cách khác nhau để thành công, duy trì một thái độ tốt và luôn tự nhắc nhở bản thân "Tôi nhất định sẽ chiến thắng". Hãy khao khát chiến thắng một cách mạnh mẽ.

