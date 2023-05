'Tỷ phú ấu dâm' Jeffrey Epstein bị cáo buộc tống tiền Bill Gates

Bill Gates (trái) và Jeffrey Epstein (phải). Ảnh: Getty

Tỷ phú Bill Gates được cho là đã gặp Mila Antonova vào khoảng năm 2010, khi cô ngoài 20 tuổi còn Gates ngoài 50 tuổi.

Năm 2013, Epstein gặp người phụ nữ này và được cho là đã chi tiền để cô tham gia các lớp học viết mã phần mềm.

Năm 2017, Epstein gửi email cho Gates để yêu cầu được hoàn trả chi phí của khóa học, những nguồn thạo tin nói với WSJ .

Epstein được cho là đã gửi email sau khi cố gắng thuyết phục Gates tham gia quỹ từ thiện trị giá hàng tỷ đô la mà Epstein cố gắng thành lập tại JPMorgan Chase nhưng không thành công.

Theo WSJ , mục đích đằng sau email của Epstein là để đe doạ rằng ông có thể tiết lộ chuyện ngoại tình của Gates nếu ông chủ Microsoft cắt đứt quan hệ với Epstein. Tuy nhiên, Gates không đồng ý chi trả cho khoá học của Antonova.

Đại diện của Gates không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận. Nhưng một phát ngôn viên của tỷ phú đã xác nhận với WSJ rằng Epstein “đã cố gắng không thành công trong việc tận dụng mối quan hệ trong quá khứ để đe dọa Gates.”

Gates bắt đầu gặp Epstein vào năm 2011, khi Epstein đã bị kết án phạm tội tình dục. Gates trước đây đã nói rằng mục đích gặp Epstein là để quyên góp tiền vì mục đích sức khoẻ toàn cầu, phù hợp với mục tiêu cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe trên toàn thế giới của Quỹ Bill & Melinda Gates. Bill Gates thừa nhận ông cảm thấy hối hận vì đã duy trì quan hệ với Epstein.

Mila Antonova, người phụ nữ được đề cập trong bài báo, nói với WSJ rằng cô được giới thiệu với Epstein bởi Vladimir Nikolic - một người bạn của Gates.

Antonova muốn Epstein tài trợ cho ý tưởng kinh doanh của cô, nhưng không thành công. Thay vào đó, Epstein đã giúp trả tiền để Antonova tham gia một chương trình đào tạo lập trình.

Antonova nói: “Epstein đã đồng ý trả tiền và ông ấy đã trả trực tiếp cho trường. Không có gì được trao đổi. Tôi không biết tại sao ông ấy lại làm vậy. Khi tôi hỏi, ông ấy nói đại loại như, ông ấy giàu có và muốn giúp đỡ mọi người khi có thể”.

Tỷ phú Epstein bị buộc tội lạm dụng tình dục vào năm 2006, và bị kết án hai năm sau đó vì tội gạ gẫm và dụ dỗ trẻ vị thành niên làm gái mại dâm. Epstein phải ngồi tù ở Florida.

Năm 2019, Epstein lại bị bắt vì cáo buộc phạm tội tình dục. Cuối năm này, ông được phát hiện đã tử vong trong phòng giam ở New York khi đang chờ xét xử. Văn phòng giám định y tế New York kết luận rằng ông qua đời do tự sát.