"Twist chồng twist", cứ ngỡ là bị cắm sừng nhưng màn đam mỹ "bẻ cua cực gắt" của Noo Phước Thịnh mới gây choáng

Đúng 9 giờ 9 phút tối ngày 9/9, Noo Phước Thịnh đã chính thức phát hành MV mới mang tên Em đã thương người ta hơn anh.

Ca khúc này là sản phẩm được sáng tác bởi nhạc sĩ Vương Anh Tú, phần MV do hai diễn viên Thu Anh và Ji Hyuk Lim tham gia diễn xuất.

Là một bản ballad dễ lấy cảm xúc, kết hợp cùng giọng hát của Noo Phước Thịnh, Em đã thương người ta hơn anh còn làm khán giả "lụi tim" hơn bởi từng ca từ đều như thẩm thấu vào tâm trí người nghe.

Để MV mang góc nhìn thật mới mẻ, truyền tải được trọn vẹn nội dung ca khúc, Noo Phước Thịnh đã hợp tác cùng dàn ekip được chiêu mộ từ nước ngoài hoàn toàn chuyên nghiệp gồm: đạo diễn điện ảnh du học ở Nga - Quản Phương Thanh, giám đốc sáng tạo người Hàn - Zoo Young Jeoung, từng thực hiện các dự án cho những nhóm nhạc đình đám Kpop như BTS, KARD, FTIsland, StrayKids... và các ca sĩ Vpop như Hồ Ngọc Hà, Suni Hạ Linh, AMEE.

Ngoài ra, việc bắt tay với nhà làm phim tại Hong Kong cũng giúp các cảnh quay ngoại cảnh tại thành phố Cảng nổi tiếng được chân thật, đẹp mắt nhất. Đây cũng là một điều khá tiếc nuối vì nếu không vì đại dịch Covid-19, Noo Phước Thịnh đã sang Hong Kong thực hiện tất cả các cảnh quay để thể hiện trọn vẹn ý tưởng mà ekip mong muốn.

Noo Phước Thịnh xuất hiện với phong cách rất giang hồ.

Không đi theo hướng thực hiện những MV drama thông thường mà khán giả vẫn thấy ở Vpop, Noo Phước Thịnh đã chọn cách diễn đạt "cân não" hơn cho sản phẩm lần này. MV đưa khán giả đi hết từ tò mò này đến "đau tim" khác, với twist chồng twist liên tục.

Toàn bộ câu chuyện xoay quanh 3 người trẻ: Noo Phước Thịnh, nam diễn viên Ji Hyuk Lim và nữ diễn viên Thu Anh, lấy bối cảnh Hong Kong cùng màu sắc retro cổ điển với gam màu lạnh làm chủ đạo, tạo cảm giác giống các bộ phim về xã hội đen Hong Kong thập niên trước.

Mở đầu MV, Noo Phước Thịnh xuất hiện với phong cách rất giang hồ, cầm súng lao vào sòng bạc ẩu đả, cướp tiền và bên ngoài là nữ diễn viên Thu Anh đã chờ đợi sẵn trong chiếc xế hộp hạng sang. Nối tiếp đó là câu chuyện ngập twist của cặp đôi và nam diễn viên Ji Hyuk Lim. Từ cảnh Noo Phước Thịnh cay đắng nhìn bạn gái tình tứ bên anh chàng người Hàn ở quán bar đến nhà riêng, ai cũng tưởng rằng nam ca sĩ lại bị "cắm sừng" trong MV này.

Thế nhưng, màn "cua gắt" ở 3 phút 30 giây mới gây "đau tim" hơn khi nam diễn viên Ji Hyuk Lim đưa Noo Phước Thịnh về nhà trong tình trạng say xỉn và suýt đặt nụ hôn lên môi nam ca sĩ. Cho đến cảnh cả hai ôm chặt nhau trong phòng và Ji Hyuk Lim đỡ đạn cho Noo Phước Thịnh đã khiến người xem tin chắc đây là mối tình đam mỹ đã giấu kín bao lâu.

Nhiều tình tiết đam mỹ giúp MV trở nên gay cấn hơn.

Tuy nhiên, những tình tiết lật tẩy sự thật cả 3 nhân vật ở những phút cuối mới làm khán giả phát hiện tất cả chỉ là "một cú lừa" ngoạn mục. Hóa ra, tình đam mỹ là thật nhưng chỉ từ phía Ji Hyuk Lim, còn Noo Phước Thịnh thực chất là cảnh sát chìm đang tìm mọi cách bắt gọn trùm tội phạm quốc tế Thu Anh suốt 2 năm qua.

Có thể nói, MV Em đã thương người ta hơn anh khiến người xem cảm giác như đang theo dõi một bộ phim rút gọn trong hơn 6 phút, vừa cao trào, vừa đau thương, vừa toan tính. Song đến cuối cùng, cái kết của từng nhân vật ra sao vẫn chưa được làm rõ.

Noo Phước Thịnh gây bất ngờ với vai cảnh sát chìm trong MV mới.

Liệu Ji Hyuk Lim có chết? Thu Anh và Noo Phước Thịnh vẫn nắm tay nhau để tiến tới những câu chuyện tiếp theo hay mọi việc sẽ sáng tỏ? Tất cả những thắc mắc này đều chưa có câu trả lời thoả đáng và có lẽ chính vì vậy nên Noo Phước Thịnh đã bỏ ngỏ bằng câu hỏi cuối MV - "Do you want to continue...?" để tìm câu trả lời về phần tiếp theo từ khán giả.

MV "Em đã thương người ta hơn anh" - Noo Phước Thịnh.

Sau khi MV Em đã thương người ta hơn anh ra mắt, Noo Phước Thịnh sẽ tiếp tục công bố dự án lớn vào ngày 10/9, hứa hẹn sẽ là dự án đáng mong đợi của nam ca sĩ.