TWICE gây thất vọng toàn tập với màn comeback mới nhất, thua cả How You Like That của BLACKPINK phát hành 4 tháng trước

Chiều 26/10, TWICE đã chính thức trở lại sàn đấu Kpop với album thứ 2 trong sự nghiệp có tên Eyes Wide Open cùng ca khúc chủ đề I can't stop me. Đây cũng là lần trở lại đánh dấu tên tuổi của nhóm tròn 5 năm ra mắt.

Tưởng chừng lần trở lại này, nhóm sẽ có bước đột phá mới trong sự nghiệp, tuy nhiên sau 1 ngày phát hành I can't stop me của TWICE không đạt được như kỳ vọng. Thậm chí là có bước thụt lùi đáng báo động khiến nhiều người phải ngỡ ngàng.

Cụ thể sau hơn 24 giờ phát hành, I can't stop me có dấu hiệu chơi cầu trượt trên Melon và chưa thể chạm nóc lần nào. Trong khi đó, từ trước đến nay, girlgroup luôn được mệnh danh là "thánh nhạc số".

Không chỉ trên Melon mà trên iChart, I can't stop me cũng khiến nhiều người ngỡ ngàng vì thành tích quá tệ. Thậm chí ca khúc How You Like That của BLACKPINK - đối thủ của TWICE, phát hành cách đây 4 tháng vẫn đang chễm chệ ở vị trí rất cao.

How You Like That phát hành 4 tháng trước nhưng thành tích vẫn hơn hẳn I can't stop me của TWICE.

Ở mặt trận YouTube, MV I can't stop me cũng không đạt được thành tích như kỳ vọng khi sau 24 giờ phát hành chỉ thu về 18,9 triệu view, thấp hơn rất nhiều so với các MV trước kia mà nhóm từng làm được.

Theo như người, lý do cho sự thụt lùi của TWICE chính là việc nhóm đang thay đổi hình tượng từ những cô gái kẹo ngọt sang hình ảnh trưởng thành. Ngoài ra, I can't stop me cũng có giai điệu retro đậm chất thập niên 90 không giống với những ca khúc trước đây mà TWICE phát hành nên khiến thành tích của nhóm không đạt như kỳ vọng.