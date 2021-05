Twice đổi liền 3 style khác biệt, visual thăng hạng nhờ màn sửa đồ cao tay ít người nhận ra

Mới đây, Twice vừa tung ra hình ảnh quảng bá cho mini album thứ 10. Đáng nói, là thay vì chỉ 1, Twice đã tung ra đến 3 hình ảnh theo style khác biệt và hình ảnh nào cũng đẹp lung linh. Ngoài ra nhiều người còn tăm tia, trong hình ảnh lần này, stylist của Twice đã lên đồ cao tay hơn hẳn khi khéo sửa đồ cho các thành viên mà nếu không để ý thì ít ai có thể nhận ra.

Trong loạt ảnh mới, Twice mang đến hình ảnh đa dạng, khi thì sexy nổi bật đúng với không khí hứng khởi của mùa Hè.

Khi lại ngọt ngào nữ tính với những bộ cánh mang tông màu pastel nhã nhặn.

Có khi lại phá cách cá tính hơn chút đỉnh với những bộ cánh họa tiết màu mè, bắt mắt.

Ngoài ra, stylist của Twice còn có màn biến tấu tài tình đáng khen ngợi. Ví dụ như khi Sana diện thiết kế của Versace, thiết kế dáng 2 dây gợi cảm đã được biến tấu thành dáng váy với phần vai bất đối xứng, váy cũng được cắt ngắn giúp tôn dáng trẻ trung hơn.

Thiết kế cúp ngực của Natasha Zinko đã được "chế cháo" thêm phần dây quai chắc chắn và hợp với hình ảnh thiên về hướng ngọt ngào, nữ tính của Sana.

Thiết kế váy trễ vai của Balmain đã được biến tấu đi đôi chút, phần vai được chỉnh cao giúp hình ảnh của Tzuyu có phần thanh lịch hơn.

Một trong những pha chế đồ đáng khen ngợi của stylist là màn chế váy Sugar Thrillz từ dáng váy 2 dây thành váy tay dài giúp hình ảnh của Chaeyoung kín đáo hơn và đồng thời che bớt được cả hình xăm của cô nàng.

Áo bánh bèo của Zimmermann lại được cắt bớt phần tay áo dài, biến thành dáng áo không tay cho Nayeon.

Thay vì chỉ để các cô nàng diện đồ như mẫu hãng, việc thay đổi các chi tiết sẽ giúp Twice có được hinhf ảnh thú vị và hài hòa hơn. Điển hình như việc xắn cao phần tay váy, từ tay bồng dáng lửng thành tay ngắn cho Dahyun là đã giúp hình ảnh của cô nàng thú vị, trẻ trung hơn hẳn.