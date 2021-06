Twice chứng minh khả năng "mặc gì cũng đẹp" khi cân từ style retro đến rực rỡ màu mè, thậm chí còn nhiều món "khó cảm"

Nếu như trước đây, Twice thường không được đánh giá cao về style, nhiều lần ăn vận như "gánh xiếc" thì nay họ ngày càng chứng minh thần thái, style đã thăng hạng. Minh chứng chính là mới đây, Twice còn khiến netizen nổ ra tranh cãi gay gắt khi không biết họ hợp với style retro sang chảnh hay màu mè rực rỡ hơn.



Trong ca khúc I Can't Stop Me phát hành vào tháng 10/2020, Twice gắn liền với hình ảnh retro cổ điển.

Trang phục của họ khi đó cũng là những item thiên về hướng sang chảnh, cổ điển với những item như tất cao cổ, quần ống suông, băng đô đồng bộ...

Cả nhóm khi đó được stylist cho diện đồ đồng điệu cả về trang phục, màu sắc tạo cảm giác matching ăn ý.

Hình ảnh retro cổ điển khi đó của Twice được nhiều netizen yêu thích vì ghi rõ ấn tượng sang chảnh, thanh lịch.

Tuy nhiên, khi comeback với ca khúc Alcohol-Free mới đây, Twice đã có sự thay đổi đáng kể khi đổi sang style màu mè, rực rỡ với những bộ cánh nhiều màu sắc và họa tiết.

Lần này mỗi thành viên lại được stylist kỳ công chọn trang phục khác biệt cả về màu sắc, kiểu dáng, phụ kiện để tạo sự nổi bật cho mỗi cá nhân.

Thậm chí stylist còn chẳng ngại cắt xé, biến tấu khăn Hermes, Dior... hàng hiệu để chế thành trang phục cho Twice, giúp họ có được những bộ cánh ưng ý và độc đáo nhất.

Mỗi sân khấu, Twice lại mang đến 1 bộ cánh khác biệt vì vậy hình ảnh của họ luôn tươi mới, trẻ trung phù hợp với không khí mùa Hè.

Thực tế nhiều bộ cánh của Twice không hề dễ diện, cũng vì quá nhiều họa tiết và màu sắc nên rất dễ dìm hàng người mặc, làm xỉn da hoặc khiến họ trông sến súa, kém đẹp.

Vậy nhưng những mỹ nhân của Twice vẫn có thể cân đẹp những thiết kế này, mang đến hình ảnh trẻ trung, tươi tắn mỗi khi xuất hiện.