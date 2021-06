Twice ăn vận kém đẹp vì những pha sửa đồ “đi vào lòng đất” của stylist

Mới đây, những cô nàng Twice vừa chính thức quay trở lại với đường đua âm nhạc cùng ca khúc Alcohol Free. Trong ca khúc lần này, Twice lên đồ nổi bật, rực rỡ tràn ngập không khí hứng khởi của mùa Hè. Về khoản style, họ cũng được đầu tư kỳ công khi stylist từng thẳng thừng cắt xén khăn Hermès ngàn đô để chế thành trang phục. Tuy nhiên trong thực tế, màn chỉnh sửa của stylist Twice vẫn có nhiều pha chưa thực sự ưng mắt.

Trang phục trong lần comeback này của Twice thiên về hướng màu mè, tươi sáng, tràn đầy không khí vui tươi, hứng khởi.

Với Jeongyeon, ở ảnh teaser, cô diện váy dáng dài của Tory Burch mix cùng khăn Hermès. Chiếc khăn màu mè hoàn toàn lạc quẻ so với mẫu váy trắng thướt tha. Còn trong MV, stylist đã cắt bớt phần vạt váy, cho Jeongyeon diện thêm khăn lụa vuông của Hermès. Nhưng rõ ràng lối lên đồ này vừa lôm côm, rối mắt lại làm mất đi nét đẹp của mẫu váy gốc.



Ở trường hợp của Mina, stylist đã khâu bớt phần vạt trước ngực để tránh xẻ sâu quá đà. Nhưng đường may chưa thực sự tinh tế, nhăn nhún xô lệch khiến chiếc váy 17 triệu trông như hàng chợ kém đẹp. Ngoài ra, việc thêm chi tiết bó túm ở phần thân váy cũng khiến váy có cảm giác nặng nề, rúm ró.

Stylist thậm chí còn "lười" đến độ cho Jeongyeon và Nayeon diện chung 1 đôi khuyên tai.

"Phá" khăn Hermès để lấy vải may viền áo cho Jeongyeon, nhưng rõ ràng màn sáng tạo này của stylist nhà Twice lại không tạo được hiệu ứng độc đáo thu hút, thiết kế này không khác gì những mẫu váy vẫn được bày bán sẵn.