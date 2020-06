Tuýp kem chống nắng Hàn Quốc trông "phình phường" hết sức ngờ đâu lại "max" xịn, nâng tông, giúp da căng bóng chuẩn Hàn

Vốn "sùng bái" những loại kem chống nắng Nhật và không mặn mà lắm với kem chống nắng Hàn nên tôi nhiều lần ngó lơ trước các sản phẩm chống nắng của Céll Fusion C dù cho các tín đồ skincare đã lũ lượt "nhập hội" fan club và review khen ngợi ầm ầm. Nhưng do đợt trước, da tôi nổi vài nốt mụn và sẵn dịp kem chống nắng cũ đã hết, tôi mới "đánh liều" thử Céll Fusion C Clear Sunscreen 100 – một trong những "kem chống nắng vàng" của làng chăm sóc da mụn.



Ừ thì, ban đầu tôi không kỳ vọng nhiều đâu nhưng kết quả tôi nhận được từ em kem chống nắng này phải nói là vô cùng ổn đấy! Từ một người mang thành kiến nhưng nay tôi đã thay đổi 180 độ vì đến thời điểm này thì đây là sản phẩm chống nắng "chân ái" tôi tìm kiếm bao lâu. Và cũng vì "xem nhẹ" hiệu quả của em ấy, lại thấy chất kem đặc nên tôi còn rén và chỉ "múc" trước loại mini size 10ml với giá 69k. Nhưng chỉ sau lần đầu trải nghiệm, tôi nghĩ chắc chắn sẽ rước luôn loại full size để dùng lâu dài, vì đây thực sự là "bảo bối".

Thiết kế dạng tuýp đơn giản, tinh tế

Céll Fusion C Clear Sunscreen 100 được hãng đánh dấu bằng vạch xanh lá để phân biệt với các dòng chống nắng còn lại như Laser, Toning. Còn lại, kem chống nắng vẫn có dấu chữ thập đỏ nổi bật là biểu tượng của thương hiệu dược mỹ phẩm Hàn. Với tôi, thiết kế em ấy không quá đặc sắc nhưng đủ tinh tế, vậy là ổn!

Kem chống nắng vật lí pha hoá học với chỉ số SPF 48/PA+++ và thành phần AHA-BHA-PHA

Những ưu điểm dễ thương nhất của sản phẩm tôi nghĩ nằm trong bảng thành phần lành tính này đây. Em nó vẫn chứa Zinc Oxide và Titanium Dioxide như các loại kem chống nắng vật lí thông thường, nhưng được bổ sung các thành phần chiết xuất từ thảo dược thiên nhiên an toàn cho da mụn, làm dịu những nốt mụn sưng viêm. Ngoài ra bộ ba AHA-BHA-PHA còn giúp kiểm soát tốt bã nhờn, làm thông thoáng lỗ chân lông. Thành thực mà nói, tôi có cảm giác em ấy sinh ra để chiều chuộng làn da hỗn hợp dầu, thi thoảng có mụn như da tôi vậy.

Sản phẩm có mùi… đông y

Trước nay tôi quen mùi cồn trong kem chống nắng nên tôi có phần "sốc" nhẹ khi thử Céll Fusion C Clear Sunscreen 100. Vì sản phẩm có mùi đông y, lúc đầu thoang thoảng nhưng càng về sau càng rõ mùi và độ lưu mùi… khá lâu. Có thể do tôi không ghét mùi này nên theo tôi đây không được tính là điểm trừ gì cả. Nhưng tôi không chắc những nàng nhạy cảm mùi hương và "kị" mùi đông y, mùi thuốc bắc sẽ "ok lah" trước đặc tính này đâu.

Kem lên da mát lạnh, nâng tông, che phủ nhẹ các khuyết điểm

Cảm giác đầu tiên của tôi khi thoa em này lên da là mát lạnh cực thích. Chất kem đặc, màu beige như kem nền nhưng mỏng nhẹ, dễ tán và dễ tan đều trên da. Kem cho lớp finish nâng tông da trắng, nhưng không phải trắng bệch mà là trắng nhẹ tự nhiên, giúp da căng bóng như vừa dặm cushion makeup kiểu glowy Hàn Quốc. Nhưng bạn không cần quá lo vì lớp kem chống nắng không nâng tông da khiến mặt trắng suốt cả ngày mà sẽ "set" lại sau vài phút và tệp vào da hơn.

Làn da hiện tại của tôi sau khi dùng kem chống nắng Céll Fusion C, không đánh kem nền.

Những ai da ít khuyết điểm, tôi nghĩ một lớp kem chống nắng này đã giúp bạn tự tin ra phố, nhưng nàng nào da nhiều khuyết điểm thì có lớp makeup đi kèm sẽ không thừa đâu. Một đặc điểm khác là kem sẽ hơi dính lúc mới thoa, sau đó bạn sẽ được chạm mặt vô tư, kem chống nắng cho kết quả khô ráo nên nếu có dùng tay chà xát bạn cũng không thấy chất kem xê dịch.

Trong giai đoạn lên mụn, tôi thấy da tôi được "relax" khi sử dụng Céll Fusion C Clear, không bí da, không nổi mụn thêm, những nốt mụn sưng tôi cũng thấy khả quan đi nhiều, cuối ngày da giảm đổ dầu hẳn. Tôi đã giới thiệu cho bạn bè xung quanh vì quá tâm đắc, đáng mừng hơn là nhiều người cũng "kết" em ấy như tôi và có cùng nhận xét "sao lại không thử Céll Fusion C Clear Sunscreen 100 sớm hơn nhỉ?"