Tuyết Lan công khai diện mạo bạn trai mới, sau hơn 1 năm ly hôn chồng

Mới đây, siêu mẫu Tuyết Lan có chia sẻ một đoạn clip quay thử thách trên tiktok cùng một người đàn ông. Trong đoạn clip, Tuyết Lan và người đàn ông này vô cùng tình tứ nắm chặt tay nhau.

Nhiều người đoán rằng, đây chính là người bạn trai mới của Tuyết Lan. Trong clip, hai người tham gia thử thách về quá trình yêu đường. Đối với hai câu hỏi: "Ai là người cảm nắng đối phương trước?", "ai là người chủ động tán tỉnh trước?", Tuyết Lan đều chỉ về phía người đàn ông ngồi cạnh. Cuối clip hai người còn nhìn nhau vô cùng tình tứ.

Vào cuối tháng 11/2020, siêu mẫu Tuyết Lan đã chính thức công khai bạn trai mới sau 9 tháng ly hôn chồng bằng một bài đăng kèm hình ảnh thân mật.

Trên trang cá nhân Tuyết Lan gửi lời chúc mừng sinh nhật bạn trai mới: "I wasn't looking for anything at all when i met you. But you turned out to be everything i was looking for. Happy birthday to you". (Tạm dịch: Khi gặp anh, em không tìm kiếm bất cứ điều gì. Cuối cùng anh lại chính là điều mà em luôn tìm kiếm. Chúc mừng sinh nhật anh).