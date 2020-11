Tuyết Lan chính thức công khai bạn trai mới sau 9 tháng ly hôn chồng

Trên trang cá nhân mới đây, siêu mẫu Tuyết Lan đã chính thức công khai bạn trai mới sau 9 tháng ly hôn chồng bằng một bài đăng kèm hình ảnh thân mật.

Cụ thể, trên trang cá nhân Tuyết Lan gửi lời chúc mừng sinh nhật bạn trai mới: "I wasn't looking for anything at all when i met you. But you turned out to be everything i was looking for. Happy birthday to you". (Tạm dịch: Khi gặp anh, em không tìm kiếm bất cứ điều gì. Cuối cùng anh lại chính là điều mà em luôn tìm kiếm. Chúc mừng sinh nhật anh).

Tuyết Lan chính thức công khai bạn trai mới sau 9 tháng ly hôn cùng chồng cũ.

Vào đầu tháng 9/2020, Tuyết Lan gây bất ngờ khi đăng ảnh cưới cùng chú thích: "Cưới lộn cưới lại". Chia sẻ của Tuyết Lan đã gây tò mò cho nhiều người và hiện thông tin về đám cưới của nữ người mẫu đang được bàn luận xôn xao. Sau cùng, hóa ra đây chỉ là hậu trường chụp ảnh quảng cáo váy cưới mà Tuyết Lan chụp.