Tuyệt chiêu để con hào hứng uống nước, lại còn bổ sung vitamin

Con "chê" nước - lý do thực sự là gì?



Nước lọc thường không nằm trong danh sách đồ uống ưu tiên của trẻ. Trong nhiều trường hợp, các con chỉ uống nước nếu không còn lựa chọn nào khác hoặc khi bị khát, nghĩa là cơ thể đã rơi vào tình trạng mất nước nhẹ.

Có nhiều lý do dẫn đến tình trạng này. Tuy nhiên, lý do thực sự đằng sau việc lười uống nước của trẻ thường bị các mẹ bỏ qua. Đó là do vị giác của trẻ đã quá quen với sự "chiều chuộng" từ những thức uống có hương vị đậm đà như nước ngọt có ga, trà chanh, trà sữa hay nước trái cây.

Trẻ thường thích uống nước ngọt hơn nước lọc

Con không uống đủ nước có thể gây những hậu quả lâu dài

Con không uống đủ nước có thể gây ra hai tình trạng tiêu cực. Đầu tiên là mất nước. Mất nước nhẹ sẽ phá vỡ trạng thái sức khỏe cân bằng và nhiệt độ cơ thể ổn định. Con dễ cảm thấy mệt mỏi, kém năng động, đặc biệt trong những ngày nắng nóng. Nghiêm trọng hơn, mất nước kéo dài có thể dẫn đến bệnh táo bón hoặc ảnh hưởng xấu tới các cơ quan quan trọng trong cơ thể như gan, thận, não. Thiếu nước, cơ chế thải độc cũng không thể hoạt động hiệu quả. Chất độc tích tụ lâu ngày có thể dẫn đến giảm sút sức đề kháng, tạo cơ hội cho nhiều mầm bệnh xâm nhập cơ thể.

Không uống đủ nước có thể gây mệt mỏi, thiếu sức sống

Thêm vào đó, nếu không uống đủ nước lọc, con dễ có xu hướng cấp nước từ những nguồn kém lành mạnh như nước ngọt, nước tăng lực, trà sữa…Về lâu dài, điều này có thể gây khó khăn cho bố mẹ trong việc kiểm soát cân nặng và sức khỏe răng miệng của con.

Để con tự giác uống đủ nước chưa bao giờ dễ đến thế

Đối với trẻ từ 1 đến 8 tuổi, số ly nước lọc nên uống trong ngày được tính bằng số tuổi (1 ly = 250ml nước). Ví dụ, trẻ một tuổi nên uống một ly nước/ngày, trẻ hai tuổi nên uống hai ly…Trẻ từ 8 tuổi trở lên nên uống khoảng 8 ly nước/ngày.

Để con uống đủ nước, mẹ hãy đưa thêm "gia vị niềm vui" vào ly nước lọc bình thường con uống. Mẹ có thể chuẩn bị các loại cốc, bình uống nước hoặc ống hút nhiều màu sắc theo sở thích của con.

Uống nước ngon và vui hơn hẳn nhờ có ống hút Vitasip

Việc uống nước đạt hiệu quả cao nhất khi con hình thành thói quen tự giác. Mẹ có thể thử đặt hẹn giờ nhắc con uống nước và trao thưởng nếu con thực hiện đúng hẹn. Thói quen uống nước sẽ dễ dàng "len lỏi" vào cuộc sống hàng ngày hơn, nếu bố mẹ làm gương, cùng con vui uống nước.

Gần đây, nhiều mẹ đang chia sẻ kinh nghiệm khuyến khích con uống nước bằng một loại ống hút đặc biệt: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe VitaSip orange flavoured multivitamin và Thực phẩm bảo vệ sức khỏe VitaSip forest fruit flavoured multivitamin (Ống hút Vitasip). Nhờ loại ống hút này, ly nước lọc bình thường trở thành món đồ uống có hương vị hoa quả thơm ngon nhưng không hề có đường. Thành phần chính của TPBVSK VitaSip gồm 14 loại vitamin và khoáng chất thiết yếu cho cơ thể, phù hợp với nhu cầu hàng ngày. Ly nước thêm hương vị thơm ngon, thêm dưỡng chất và hoàn toàn an toàn cho sức khoẻ.

Ống hút Vitasip độc đáo vừa bổ sung 14 vitamin và khoáng chất vừa khiến bé hào hứng uống nước hơn

Ống hút Vitasip cũng là một "trợ thủ" đắc lực để mẹ hiện thực hoá tất cả các "tuyệt chiêu" tạo niềm vui uống nước cho con. Thiết kế ống hút độc đáo, màu sắc bắt mắt, đem đến trải nghiệm uống nước mới lạ và thú vị. Một vài "game uống nước" vui vui với sự góp mặt của Vitasip sẽ đem lại hứng thú uống nước cho cả nhà. Ví dụ, cùng thi xem ai uống nước nhanh hơn bằng ống hút Vitasip. Hoặc đến giờ hẹn uống nước, mẹ cho các con thi giải đố để giành phần thưởng là ống hút Vitasip.



Mẹ giục giã "Uống nước đi con!", con có thể chưa nghe lời. Nhưng nhẹ nhàng rủ "Mình cùng uống nước bằng ống hút Vitasip nhé con!", có thể con sẽ hào hứng.

