Tuyên án vụ 39 người Việt tử vong trong thùng container ở Anh: 7 bị cáo nhận tổng cộng 24 năm 10 tháng tù

Sau một ngày xét xử vụ án, chiều 14/9, TAND tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định tuyên phạt tổng cộng 24 năm 10 tháng tù cho 7 bị cáo với hành vi "tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài".

Cụ thể, bị cáo Nguyễn Quốc Thành (26 tuổi, trú phường Ba Láng, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) mức án 7 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thị Thuý Hoà (36 tuổi, trú xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) 6 năm tù; Trần Đình Trường (35 tuổi, trú xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) mức án 5 năm tù; Nguyễn Xuân Triều (24 tuổi, trú xã Công Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) 2 năm 6 tháng tù.

3 bị cáo còn lại gồm: Lê Văn Huệ (53 tuổi, trú xã Bảo Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An), Võ Văn Hồ (68 tuổi) và Võ Văn Kỳ (58 tuổi, cùng trú xã Diễn Liên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) mỗi người từ 12 đến 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Các bị cáo tại phiên toà

Ngoài ra còn có bị cáo Nguyễn Thị Thuý Diễm (trú TP Cần Thơ, đang sinh sống tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) là nghi phạm cầm đầu đường dây đưa người sang anh trái phép đang được cơ quan chức năng đề nghị truy nã quốc tế nên tách thành vụ án khác và sẽ xử lý sau.

Theo cáo trạng, tháng 7/2019 Trường nhờ Hoà, Diễm, Thành làm thủ tục đưa Nguyễn Thị Trà M. (26 tuổi, trú thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) sang Anh quốc để xuất khẩu lao động.

Bố của 4 đứa trẻ này đã tử vong trên chuyến xe định mệnh trên đường trốn sang Anh.

Chị M. đã được đưa sang Trung Quốc, sau đó nhập cảnh qua Pháp với chi phí 22.000 USD. Sau khi chị M. qua Pháp thành công, Trường nhận số tiền trên rồi đưa cho Hoà, Diễn 21.000 USD. Trường giữ lại 1000 USD chi phí môi giới.

Ngày 23/10/2019 chị M. được hướng dẫn cùng 38 người khác ngồi trong thùng xe container đông lạnh để trốn sang Anh. Tuy nhiên, trên đường đi thì gặp nạn ở hại Exess khiến 39 người Việt tử vong vì ngạt thở trên chiếc container này.

Cơ quan chức năng xác định, từ tháng 5 đến tháng 10/2019 7 bị cáo trên đã móc mối với một số người khác đưa 22 người (trong đó có nạn nhân M.) xuất cảnh qua Trung Quốc rồi trốn qua Anh để thu lợi bất chính. Trong đó, Thành và Hoà mỗi người hưởng lợi 3000 USD, Huệ vàTrường mỗi người hưởng lợi 1.500 USD, Triều hưởng lợi 1000 USD, Hồ hưởng lợi 20 triệu đồng, Kỳ hưởng 18 triệu đồng.