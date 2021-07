Tượng Nữ hoàng băng giá Elsa ở Sa Pa gây tranh cãi bởi tạo hình béo ú, mặt "ác như mụ phù thủy": Cơ quan chức năng vào cuộc

Những ngày gần đây, dân mạng xôn xao bức ảnh chia sẻ bức ảnh chụp tượng Nữ hoàng băng giá Elsa được xây dựng tại TX. Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

Thế nhưng, khác với vẻ đẹp tinh khôi trong phiên bản gốc, tượng Nữ hoàng Elsa được nhiều người phản ứng khi có khuôn mặt mất cân đối, sưng sỉa qua một cuộc "phẫu thuật thẩm mỹ lỗi" nên dẫn đến... biến dạng.

Tượng Nữ hoàng băng giá Elsa xuất hiện ở Sa Pa khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Song song với việc chia sẻ và bàn tán ầm ĩ trên các trang mạng xã hội, nhiều người cho rằng, tượng Nữ hoàng băng giá Elsa đẹp đẽ trong truyện tranh được nhiều trẻ em yêu thích là thế nhưng khi được xây dựng tại Sa Pa thì lại "phồn thực", thân hình béo phì và mặt "xấu như mụ phù thủy", cực kì thiếu tính thẩm mỹ.

Chưa kể số khác cho rằng, việc đặt bức tượng giữa rừng núi làm mất đi hoang sơ, mộc mạc tự nhiên vốn có.

Hình ảnh tượng Nữ hoàng băng giá Elsa ở Sa Pa gây tranh cãi trên nhiều diễn đàn mạng xã hội

Đại diện thị xã Sa Pa xác nhận bức tượng được xây tại một cơ sở lưu trú là Ansapa. Đây cũng là cơ sở từng gây xôn xao khi dựng tượng Nữ thần Tự do phiên bản lỗi.

Thông tin trên tờ VTC, ông Vương Trinh Quốc, Chủ tịch UBND thị xã Sa Pa cho biết, sau khi nhận được phản ánh của người dân về công trình trên, đơn vị này nhanh chóng xác định được bức tượng xây tại cơ sở lưu trú tên AnSaPa (ở tổ 4, phường Phan Si Păng, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai).

"Chúng tôi đã cử đoàn công tác xuống kiểm tra và làm việc với chủ cơ sở để xem xét giấy phép xây dựng công trình cùng các thủ tục liên quan", Chủ tịch UBND thị xã Sa Pa cho hay.

Theo thông tin ban đầu, tượng Elsa này nằm trong điểm du lịch An Sapa thuộc Công ty TNHH An Sapa (trụ sở tại tổ 4, đường Nguyễn Chí Thanh, P.Phan Si Păng), từng có công trình tượng Nữ thần Tự Do "phiên bản lỗi" gây xôn xao dư luận trong tháng 4 vừa qua.

Nữ thần Tự do ở Sa Pa từng bị dư luận ném đá vì thiếu thẩm mỹ, "lỗi" so với phiên bản gốc

Bức tượng Nữ thần Tự do sau đó nhận về nhiều ý kiến phản đối, cho rằng chưa đảm bảo yếu tố thẩm mỹ. Sau đó, cơ sở này phải tạm đóng cửa do đang trong quá trình hoàn thiện, chưa đảm bảo để phục vụ khách du lịch.

Đồng thời, cơ sở này phải xem xét, sửa chữa lại bức tượng.

Hiện hình ảnh tượng Elsa ở Sa Pa vẫn tiếp tục được chia sẻ trên nhiều nhóm mạng xã hội, thu hút hàng nghìn lượt bình luật và bày tỏ cảm xúc.