Tưởng ế ẩm mà lại hot không tưởng: Phim của Triệu Lệ Dĩnh gây sốc nhưng chưa bằng "Trần Tình Lệnh" từ Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến

Mỗi năm CBiz chứng kiến sự đổ bộ của hàng tá dự án cổ trang với sự góp mặt của dàn Tiểu Sinh - Tiểu Hoa đình đám. Việc có diễn viên hot, kịch bản hay cộng thêm chi phí sản xuất, đầu tư cho phim lớn thường xuyên là tiêu chí để đoán định xem bộ phim ấy có gây sốt được hay không.

Tuy nhiên, qua nhiều trường hợp như ở Trần Tình Lệnh, Diên Hi công lược, Lục Trinh truyền kỳ, Đông cung, Lưu ly mỹ nhân sát, truyền thông Hoa ngữ rút ra nhận xét rằng chẳng có tiêu chuẩn thành công nào với các dự án phim cả. Bởi có những dự án tưởng rằng khi ra mắt sẽ "flop dập mặt" nào ngờ lại thành công đến mức chẳng ai dám tin. Trần Tình Lệnh hay Diên Hi công lực là những ví dụ quá sức điển hình.

Trần Tình Lệnh

Trần Tình Lệnh ra mắt vào mùa hè 2019 và đã tạo nên cơn sốt lớn. Bộ phim giúp cho Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến - những diễn viên trẻ chưa được nhiều người quan tâm bỗng chốc trở thành thần tượng nổi danh khắp Châu Á. Đến nay, dù phim đã phát sóng được hơn 1 năm, Trần Tình Lệnh vẫn có sức ảnh hưởng lớn. Phim được đánh giá là 1 trong những tác phẩm đam mỹ hay nhất CBiz.

Trần Tình Lệnh được chuyển thể từ tiểu thuyết đam mỹ Ma đạo tổ sư, có nội dung kể về hành trình của hai nhân vật chính trong giới tu đạo.

"Trần Tình Lệnh" do Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến đóng chính.

16 năm trước, giới tu đạo đứng đầu bởi Kỳ Sơn Ôn thị hùng mạnh cùng tứ đại gia tộc tu tiên lớn là Cô Tô Lam thị, Vân Mộng Giang thị, Thanh Hà Nhiếp thị và Lan Lăng Kim thị. Đệ tử của Vân Mộng Giang thị Ngụy Vô Tiện - một người sống phóng khoáng, tùy hứng nhanh chóng kết bạn cùng Lam Vong Cơ - nhị công tử của Cô Tô Lam Thị, người luôn luôn lạnh lùng, cương trực. Trong cuộc hành tẩu, hai người đã phát hiện người đứng đầu Ôn thị là kẻ chủ mưu độc ác đứng sau hàng loạt các âm mưu sử dụng Âm Thiết để đàn áp các thế gia. Ôn thị trở thành kẻ thù chung bị các gia tộc thảo phạt và chịu thất bại trong cuộc chiến Xạ nhật chi chinh.

Tuy nhiên sau khi giành chiến thắng, các gia tộc, đứng đầu là Lan Lăng Kim thị đưa ra chính sách độc ác tận diệt với người của Ôn gia. Bất bình trước cảnh tượng đó, Ngụy Vô Tiện đã đứng ra bảo vệ hai chị em Ôn Tình, Ôn Ninh cùng một số người vô tội của Ôn gia, đưa họ lên Loạn Tán Cương sinh sống, tuyên bố với bên ngoài rời khỏi Vân Mông Giang thị, tự đi con đường riêng bị gọi là tà ma ngoại đạo tại Di Lăng với hiệu Di Lăng lão tổ. Ngụy Vô Tiện trở thành kẻ phản nghịch đối đầu với các gia tộc tu tiên và được cho là đã chết sau sự kiện Huyết tẩy Bất Dạ Thiên khi bị các đại gia tộc vây quét tấn công.

Diên Hi công lược

Diên Hi công lược lên sóng lần đầu vào năm 2018 và tạo ra 1 cú sốc đối với dòng phim cung đấu. Diên Hi công lược do Vu Chính sản xuất, lấy bối cảnh thời Thanh và có nội dung xoay quanh nhân vật chính Ngụy Anh Lạc (Ngô Cẩn Ngôn).

Ngụy Anh Lạc vào cung vì muốn tìm ra nguyên nhân vì sao chị gái cô lại chết, điều đáng nói là trước khi qua đời, chị gái của cô còn bị cưỡng hiếp. Về sau, Ngụy Anh Lạc trở thành cung nữ thân cận của Phú Sát Hoàng hậu (Tần Lam) rồi nảy sinh tình cảm với Phú Sát Phó Hằng (Hứa Khải). Những tưởng mối lương duyên này sẽ nảy mầm, nào ngờ vì bị Nhĩ Tình hãm hại mà Phó Hằng - Ngụy Anh Lạc đã mãi xa nhau. Đồng thời, Hoàng hậu Phú Sát cũng tự sát ngay trong Tử Cấm Thành.

"Diên Hi công lược" của Ngô Cẩn Ngôn là 1 cú sốc đối với dòng phim cung đấu Hoa ngữ.

Từ đó trở đi, Ngụy Anh Lạc nuôi ý định trả thù cho Hoàng hậu, cô trở thành phi tần của Hoàng đế Càn Long và từng bước khiến cho kẻ thủ ác phải trả giá. Trải qua qua nhiều sóng, Ngụy Anh Lạc vươn lên vị trí Lệnh Ý Hoàng Quý Phi, đồng thời nắm giữ quyền lực ở tam cung lục viện.

Diên Hi công lược là dự án cung đấu thành công ngoài sức tưởng tượng. Bộ phim góp phần đưa tên tuổi Ngô Cẩn Ngôn - Hứa Khải lên hàng ngôi sao, đồng thời lấy lại hào quang tưởng chừng đã mất cho Xa Thi Mạn - Nhiếp Viễn - Tần Lam.

Đông cung

Đông cung do Trần Tinh Húc - Bành Tiểu Nhiễm cũng là dự án được khán giả quan tâm dù trước đó chẳng có nhiều người tin rằng bộ phim này đủ sức gây sốt. Bởi cả Bành Tiểu Nhiễm lẫn Trần Tinh Húc đều là diễn viên trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất.

Đông cung có nội dung xoay quanh cặp đôi Tiểu Phong - Lý Thừa Ngân. Tiểu Phong là công chúa nước Tây Châu, từ bé nàng đã lớn lên bên sư phụ Cố Kiếm. Đến tuổi cập kê, Tiểu Phong bị quốc vương Tây Châu ép gả sang nước láng giềng, tuy nhiên Tiểu Phong không đồng ý. Để trốn chạy cuộc hôn nhân chính trị này, Tiểu Phong đã đi tìm ông nội là quốc vương nước Đan Xi. Vì lo lắng cho an nguy của Tiểu Phong, Cố Kiếm đã hộ tống nàng.

"Đông cung" của Trần Tinh Húc - Bành Tiểu Nhiễm.

Cùng lúc này, ngũ hoàng tử Lý Thừa Ngân xuất hiện. Theo lệnh vua cha, Lý Thừa Ngân sang Tây Châu cầu thân. Vì muốn lấy lòng Tiểu Phong, Lý Thừa Ngân đã đóng giả làm biểu đệ của Cố Kiếm, đồng thời cùng "biểu ca" sang nước Đan Xi. Trên đường đi, đoàn người của Lý Thừa Ngân - Tiểu Phong - Cố Kiếm đã gặp thích khách. Lúc này, Lý Thừa Ngân - Tiểu Phong nắm tay nhau chạy trốn, còn Cố Kiếm thì 1 mình chống lại kẻ địch.

Lưu ly mỹ nhân sát

Lưu ly mỹ nhân sát lên sóng vào tháng 8/2020 và được đánh giá là 1 trong những phim tiên hiệp thành công nhất. Lưu Ly mỹ nhân sát được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Thập Tứ Lang. Bộ phim có nội dung xoay quanh Toàn Cơ (Viên Băng Nghiên) - Tư Phượng (Thành Nghị) và mối lương duyên 10 kiếp nhiều khổ ải của 2 người.

Nữ chính ban đầu là chiến thần tướng quân, sở hữu sức mạnh vô địch khiến cả thiên giới hay âm phủ đều sợ hãi. Dù đứng trước thiên binh vạn mã, nàng cũng chẳng hề nao núng. Vì trả thù, nàng bị coi là tội nhân không thể dung thứ. Dẫu vậy, vì từng lập được ngàn vạn chiến công nên nàng được đầu thai làm người phàm nhằm giác ngộ đạo lý và hạ bớt phần oán hận. Về sau, Toàn Cơ nảy sinh tình cảm với Tư Phượng và cùng chàng trải qua đủ mọi khổ ải trên thế gian.

"Lưu ly mỹ nhân sát" của Thành Nghị - Viên Băng Nghiên.

Nhờ đóng Lưu ly mỹ nhân sát mà Thành Nghị trở nên nổi tiếng. Anh chàng được khen vì có gương mặt điển trai và diễn xuất ở mức chấp nhận được. Dẫu vậy, khi mà nhiều người cứ nghĩ rằng Thành Nghị sẽ phát triển thuận lợi thì nam diễn viên lại vướng phốt lạnh nhạt, thờ ơ bạn diễn Viên Băng Nghiên. Tại sự kiện ăn mừng thành công của Lưu ly mỹ nhân sát, Thành Nghị bị khán giả chỉ trích có cách ứng xử thiếu lịch sự với Viên Băng Nghiên.

Lục Trinh truyền kỳ



Lục Trinh truyền kỳ là bộ phim giúp cho Triệu Lệ Dĩnh trở nên nổi tiếng. Lục Trinh truyền kỳ sau khi lên sóng đài Hồ Nam đã đạt rating rất cao, liên tục đứng vị trí Quán quân trong danh sách rating phim truyền hình.

Lục Trinh truyền kỳ xoay quanh cuộc đời người con gái tài sắc Lục Trinh thời Bắc Tề. Sau khi cha mất, Lục Trinh không còn chốn dung thân nên đã tham gia cuộc tuyển chọn cung nữ và nhập cung. Bằng tài trí của mình, Lục Trinh không chỉ vượt qua những đấu đá chốn cung đình mà còn trở thành nữ quan và được thái tử Cao Trạm đem lòng yêu tha thiết.

"Lục Trinh truyền kỳ" do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính.

Nhờ bộ phim này mà Triệu Lệ Dĩnh 1 bước trở thành sao, bởi trước đó cô vẫn là cái tên mờ nhạt, chưa được nhiều người biết đến. Nhưng Lục Trinh truyền kỳ cũng là bộ phim cuối cùng mà Triệu Lệ Dĩnh - Trần Hiểu đóng chung trước khi "đường ai nấy đi" dù trước đó đã có tin đồn cặp đôi hẹn hò yêu đương nồng thắm.