Tưởng con đã ngủ say sưa, mẹ lại gần mới biết mình bị "chơi đẹp", dân mạng thốt lên "Đúng là sinh ra đã có năng khiếu làm diễn viên"

Hầu như đứa trẻ nào cũng có giai đoạn đặc biệt thích mút ngón tay. Có bé vừa sinh ra đã biết mút tay, có bé phải đến mấy tháng tuổi mới có kĩ năng này, song cũng có bé dù đã lớn đến 2 - 3 tuổi vẫn có niềm đam mê thưởng thức ngón tay của mình. Điều này khiến các mẹ vô cùng khổ sở và lo lắng con sẽ bị nhiễm bẩn khi mút tay quá nhiều.



Em bé trong câu chuyện dưới đây cũng có sở thích đặc biệt là mút tay. Trong những bức ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, bé trai trắng trẻo, bụ bẫm trông rất đáng yêu và ước chừng đã hơn 1 tuổi - cái tuổi mà hầu như các bé đã bỏ được thói quen mút tay. Hôm ấy, người mẹ thấy con trai ngủ say sưa, yên tâm phần nào liền lại gần để đắp thêm chăn cho con. Nào ngờ, khi vừa tới gần bé thì phát hiện ra sự thật, rằng mình đã bị con trai cho ăn cú lừa ngoạn mục.

Nhìn đằng sau, người mẹ tưởng con đã ngủ say sưa, yên ắng.

Khi lại gần con, bà mẹ thấy con trai có cử động gì rất lạ, mắt thì đã ngắm nghiền nhưng rõ ràng là mặt có nhúc nhích. Muốn xem chính xác con đang làm gì, bà mẹ bèn lật một góc chăn ra và thấy con trai đang ngậm ngón tay út trong miệng. Đến lúc này, người mẹ phì cười vì độ láu cá của con trai nên đã chụp ảnh lại chia sẻ trên mạng xã hội.

Bé không hề ngủ như mẹ nghĩ mà đang say sưa thưởng thức ngón tay với vẻ đầy thích thú. Điều đáng nói là cậu bé rất thông minh, biết nằm quay mặt vào phía trong tường, một tay còn che miệng lại để mẹ không dễ phát hiện ra.

Lại gần mới phát hiện ra sự thật.

Sau khi xem những bức ảnh hài hước này, cư dân mạng để lại nhiều bình luận gây cười: Ha ha, đúng là tố chất diễn viên bẩm sinh, mẹ cứ chuẩn bị đón nhận người nổi tiếng là vừa. Có người tỏ ra đồng cảm khi con mình cũng thích mút tay như vậy nhưng cũng không quên nhắc nhở bà mẹ rằng nên thường xuyên vệ sinh tay cho con thật sạch sẽ, cùng lắm đến 2 tuổi phải giúp bé bỏ được thói quen này.

Mút tay là thói quen cực kì phổ biến ở trẻ nhỏ. Theo nhà tâm lý học lừng danh Sigmund Freud, trẻ sẽ đi qua một chuỗi các giai đoạn phát triển tâm lý giúp hình thành nhân cách trưởng thành sau này. Trong 5 giai đoạn tâm lý ấy, năm đầu tiên trong đời, đứa trẻ sẽ trải qua "giai đoạn miệng". Nếu trẻ sơ sinh nhận được sự chăm sóc kiên nhẫn, vui vẻ của cha mẹ trong suốt giai đoạn này, trẻ có thể giảm bớt lo lắng và bất an trong lòng. Nếu em bé trong "giai đoạn miệng" không được phát triển và chăm sóc đúng cách, em bé sẽ dễ bị lo lắng, nổi cáu và thiếu sự tin tưởng và an toàn khi lớn lên.

Cậu bé còn biết dùng một tay che chắn cẩn thận cho hành vi của mình.

Cha mẹ nên làm gì nếu trẻ mút ngón tay quá nhiều?

- Trẻ mút ngón tay khi không được quan tâm và chăm sóc: Khi không có gì để chơi, thấy nhàm chán, trẻ sẽ mút ngón tay như một thú tiêu khiển. Cha mẹ có thể chuyển sự chú ý của bé sang chỗ khác bằng cách dỗ dành, giới thiệu cho bé những điều mới lạ, điều này rất tốt cho sự phát triển trí não của trẻ.

- Trẻ mút ngón tay để giảm bớt lo lắng và bất an trong nội tâm: Trẻ sơ sinh và một số trẻ luôn tò mò và sợ hãi về nhiều thứ xung quanh, chẳng hạn như tiếng động lớn đột ngột, khi bé vô tình chạm tay vào người hoặc vật gì đó. Những khi ấy, trẻ cảm thấy không an toàn và sẽ mút ngón tay. Hãy ôm bé vào lòng, trấn an bé.

- Trẻ mút ngón tay vì chưa thỏa mãn việc bú sữa: Một số trẻ ăn rất nhanh khi đói, nếu thấy trẻ chưa thỏa mãn sau mỗi lần bú xong mà mút ngón tay thì mẹ nên chú ý không chọn núm bình sữa cỡ quá lớn sẽ khiến sữa chảy nhanh, trẻ bú quá nhanh, không kịp no. Tuy nhiên, cũng không nên chọn núm bình nhỏ quá, chảy chậm sẽ khiến bé cáu kỉnh. Tốt nhất nên lựa chọn núm bình sữa đúng với tháng tuổi của bé.

Đối với những trẻ thường xuyên mút ngón tay, ngậm đồ chơi, cha mẹ nên chú ý rửa tay cho con thường xuyên hơn. Không nên cấm cản bé quá mức, sau một thời gian bé sẽ tự từ bỏ thói quen này.