Tường bất ngờ đổ sập đè lên bé trai 8 tuổi ở Nghệ An

Sáng 1/3, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, đã phẫu thuật, hồi sức cấp cứu thành công ca chấn thương rất nặng do tường đè sập lên ngực phải. Tai nạn khiến bệnh nhi Nguyễn Văn D. (8 tuổi, trú huyện Thanh Chương, Nghệ An) bị vỡ phổi.

Theo lời kể từ gia đình, trước đó khoảng 4 tiếng vào viện, trong lúc chơi ở nhà, cháu D. trèo tường bờ rào, bất ngờ bị tường đổ đè trúng người từ cổ trở xuống. Trẻ ngất xỉu trong đau đớn.

Người nhà hốt hoảng đưa bé xuống Bệnh viện huyện Thanh Chương để cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, bệnh nhi được chỉ định chuyển cấp cứu tới Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Thời điểm nhập viện, nồng độ oxy máu của D. chỉ còn 80%. Bệnh nhi bị sốc mất máu do đa chấn thương, kích thích vật vã, niêm mạc rất nhợt. Các bác sĩ khẩn trương cấp cứu chống sốc, hút dẫn lưu màng phổi kín liên tục.

Các bác sĩ phẫu thuật để cấp cứu cho bé trai bị đa chấn thương.

Qua phim chụp X-quang lồng ngực, các bác sĩ chẩn đoán đây là trường hợp sốc mất máu do chấn thương ngực kín có tổn thương mạch máu và phổi, gây tràn máu, tràn khí màng phổi phải nhiều.

Hệ thống báo động đỏ kích hoạt toàn viện. Ngay lập tức, bé trai được chuyển thẳng lên phòng mổ dưới sự phối hợp giữa các bác sĩ thuộc nhiều chuyên khoa, gồm khoa Ngoại, Hồi sức tích cực, Gây mê hồi sức, Xét nghiệm huyết học.

Thạc sĩ, bác sĩ Tạ Thị Quỳnh Anh, Trưởng khoa Hồi sức tích cực ngoại khoa, nhận định, bệnh nhi bị đa chấn thương, nhập viện trong tình trạng rất nặng, suy hô hấp và suy tuần hoàn diễn tiến rất nhanh. Ê-kíp đã đặt lại dẫn lưu màng phổi, hút ra 700 ml máu và khí, giúp giảm áp lực cho lồng ngực.

Đồng thời, bệnh nhi cũng được truyền dịch và chế phẩm máu, cấp cứu ngừng tim, duy trì vận mạch để đảm bảo huyết động. Sau 60 phút cấp cứu, khi tình trạng hô hấp - tuần hoàn ổn định, bé trai mới được chuyển lên phòng mổ.

Trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân được gây mê nội khí quản, ekip tiến hành mở ngực thấy nhiều máu đỏ tươi và máu cục chảy đầy trong lồng ngực phải, thùy dưới phổi phải vỡ đứt cả động mạch, tĩnh mạch và phế quản.

Ê-kip tiến hành kẹp thắt động mạch, tĩnh mạch thùy dưới, khâu kín phế quản, cắt bỏ thùy dưới bị giập nát, gãy xương sườn 5-6-7, rửa sạch khoang màng phổi, đặt dẫn lưu khoang màng phổi. Trong quá trình mổ phải truyền 2 lít máu và chế phẩm máu.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, sốc mất máu, tràn máu màng phổi là tình trạng rất nặng trong chấn thương ngực. Hiện tượng này xuất hiện do các tổn thương nặng như chấn thương vỡ eo động mạch chủ, rách động mạch liên sườn, đứt dây chằng đỉnh phổi, rách nhu mô phổi…

Trường hợp bệnh nhi D., nếu không được nhanh chóng tiến hành xử trí cấp cứu, bệnh nhi có thể sốc mất máu và suy hô hấp dẫn đến tử vong. Hiện, sức khỏe bé D. ổn định và được xuất viện về nhà.