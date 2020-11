Tuổi 30 đuổi sát nút, nàng BTV phải thay đổi gấp 4 điều này để da không lão hóa với tốc độ "tên lửa"

Vào những năm đầu đôi mươi trẻ trung phơi phới, người ta có thể chẳng cần quan tâm đến chuyện chăm sóc da; hoặc chọn một quy trình skincare gọn nhẹ để đảm bảo làn da không bị lên mụn, được cung cấp đủ ẩm và thế là ổn. Tuy nhiên, khi gần chạm đến ngưỡng tuổi 30, làn da của chị em chúng ta lại chẳng được dễ tính và trẻ khỏe như trước nữa. Giai đoạn này, những dấu hiệu tuổi tác như sự suy giảm collagen, một vài nếp gấp trên da, tình trạng chảy xệ, đốm nâu đã bắt đầu manh nha xuất hiện, buộc các chị em phải có sự thay đổi trong cách skincare thì mới có thể cải tổ và duy trì được một làn da trẻ đẹp dài lâu được.

Nàng biên tập viên tên Andrea Navarro của chuyên trang The Klog cảm nhận thấy rằng ở những năm cuối tuổi đôi mươi, làn da sẽ có nhiều biến động và đây là những thay đổi của cô trong quá trình skincare nhằm bảo đảm làn da sẽ luôn khỏe đẹp.

1. Đổi sản phẩm tẩy da chết vật lý sang tẩy da chết hóa học

Thứ giữ cho làn da của chúng ta trông thật trẻ trung, tươi sáng và có độ đàn hồi không gì khác chính là collagen. Một cách tự nhiên, collagen sẽ bị suy giảm khi chúng ta có tuổi nhưng nếu chị em có những giải pháp thúc đẩy sản sinh collagen qua các sản phẩm skincare, hay nhờ lối sống lành mạnh thì có thể cải thiện được tình hình rất nhiều.

Tẩy da chết hóa học cũng là một trong những cách hay. Sản phẩm này không chỉ loại bỏ tế bào già cỗi mà còn kích thích sản sinh collagen, giải phóng lỗ chân lông. Kết quả, làn da sẽ ít lên mụn, mịn màng và săn chắc hơn, được tái tạo thường xuyên để luôn trẻ trung, tươi mới.

2. Dùng serum vitamin C vào buổi sáng, retinol vào buổi tối

Da xỉn màu và xuất hiện những đốm nâu là một trong những nổi lo hàng đầu của các chị em khi sắp bước sang tuổi đôi mươi. Tuy nhiên, nếu thêm serum vitamin C vào quy trình, làn da sẽ giữ được vẻ tươi sáng và đốm nâu cũng dần tan biến. Chưa hết, vitamin C còn là một chất chống oxy hóa tuyệt vời, giúp bảo vệ làn da của bạn khỏi sự tấn công của các gốc tự do, những dấu hiệu lão hóa cũng sẽ được ngăn chặn hiệu quả hơn. Thời điểm dùng serum vitamin C hoàn hảo nhất chính là vào buổi sáng, trước khi bôi kem chống nắng.

Vào buổi tối, món chống lão hóa tuyệt vời nhất chị em nên dùng chính là sản phẩm chứa retinol. Thành phần chống già siêu đỉnh này sẽ giúp là phẳng những nếp nhăn từ nông đến sâu, trị mụn, cải thiện kết cấu da. Và nếu dùng chăm chỉ, đúng cách, bạn sẽ sớm có được làn da khỏe đẹp chưa từng thấy.

3. Luôn luôn thoa kem chống nắng, kể cả khi ở trong nhà

Nàng BTV nhấn mạnh rằng bạn cần thoa kem chống nắng ngay cả khi ở trong nhà. Ánh nắng chính là thứ "hủy diệt" làn da khủng khiếp nhất; và chúng có thể tấn công làn da ngay cả khi bạn ngồi trong nhà hay văn phòng làm việc, quán café... Lý do là bởi, cửa kính không thực sự cản được tất cả các tia UV gây hại, có chăng chỉ bảo vệ được làn da của bạn khỏi đúng tia UVB mà thôi. Tóm lại, thoa kem chống nắng là nhiệm vụ tối quan trọng mà bạn phải thực hiện mỗi ngày, bất kể bạn đang ở đâu, thời tiết như thế nào.

4. Đầu tư vào kem mắt

Bạn có thể bổ sung độ ẩm cho vùng da dưới mắt với kem dưỡng nhưng kết quả thì chưa chắc đã được như mong đợi. Làn da dưới mắt rất nhạy cảm và sẽ suy yếu khi bạn có tuổi với hàng loạt những biểu hiện như: nếp nhăn, da khô, mỏng manh hơn, quầng thâm lộ rõ… Và để trị "đúng bệnh" của vùng da dưới và quanh mắt, bạn nhất định phải thêm kem mắt vào quy trình.

Nguồn: The Klog