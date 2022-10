Tước danh hiệu CAND đối với 3 công an đánh 2 thiếu niên: Vì sao bị áp dụng mức kỷ luật cao nhất?

Thông tin tại họp báo, Đại tá Lâm Thành Sol, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sóc Trăng, Công an tỉnh Sóc Trăng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng đến làm việc theo quy trình để xử lý những người có liên quan.



Đại tá Lâm Thành Sol - Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng thông tin buổi họp báo

Theo Đại tá Lâm Thành Sol, tổ tuần tra có 5 người, trong đó có 4 chiến sĩ trong clip là tổ viên. Trong đó, có 3 cán bộ có sử dụng tay chân, nón bảo hiểm và công cụ hỗ trợ thực hiện hành vi bạo lực với 2 người vi phạm.

Công an tỉnh đã xử lý kỷ luật cả 5 cán bộ, chiến sĩ của tổ tuần tra. 3 cán bộ có hành vi đánh người bị tước danh hiệu CAND, gồm: Đại úy Châu Minh Trung, Trung úy Nguyễn Quang Thái và Thượng úy Đoàn Tấn Phong.

“Đối với Đại úy Trần Minh Đời không có hành vi đánh, không động chạm gì nhưng lại không có hành động khuyên răn. Cán bộ này đáng ra phải giảm cấp hàm, nhưng theo quy định ai có công thì hưởng, ai có tội thì phạt. Đầu năm 2022, cán bộ này được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh nên mức xử phạt là cảnh cáo”, Đại tá Sol giải thích.

Đối với Đại úy Hứa Trường An, Phó Đội trưởng Đội CSGT-TT, Tổ trưởng Tổ tuần tra, là người điều khiển xe tải đi phía sau cũng bị kỷ luật cách chức vì là cán bộ lãnh đạo nhưng không quán xuyến được cấp dưới.

Đại tá Sol cho biết vụ việc đã vi phạm quy tắc ứng xử đến mức nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận nên “áp dụng hình thức kỷ luật đội khung”.

Trả lời câu hỏi những cán bộ chiến sĩ đánh 2 thiếu niên có vi phạm tới mức xử lý hình sự hay không?, Đại tá Lâm Thành Sol cho biết, đến thời điểm này chưa có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự. “Muốn xử lý hình sự phải có thông tin tố giác tội phạm, căn cứ vào các quy định của pháp luật như giám định thương tật của các em đến mức độ nào, bao nhiêu phần trăm thì mới có dấu hiệu pháp luật hình sự. Sáng nay, công an tỉnh đã đưa 2 em đến bệnh viện ở TP Cần Thơ kiểm tra sức khỏe, gia đình đã báo cho công an là 2 em không có vấn đề gì, sức khỏe bình thường”, Đại tá Sol cho biết.

Không vi phạm khi phát tán clip

Tại buổi họp báo, nhiều cơ quan báo chí đặt câu hỏi người phát tán clip cảnh sát đánh nam thiếu niên ở Sóc Trăng có vi phạm pháp luật?

Trả lời về vấn đề này, ông Lê Hoàng Bắc, Phó Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Sóc Trăng cho hay, trong trường hợp này, người dân đang phát tán clip về một hành vi trái pháp luật để bảo vệ lợi ích công cộng hoặc tố giác tội phạm thì cá nhân không cần xin phép người vi phạm trong hình ảnh.

“Trong đoạn clip này, một số cán bộ, chiến sĩ Công an thị xã Vĩnh Châu đã có những hành vi vi phạm quy định của ngành, vì vậy việc phát tán clip này, theo chúng tôi không vi phạm pháp luật”, ông Bắc nói.

Trước đó, chiều 25/9, Tổ tuần tra Đội CSGT - TT Công an thị xã Vĩnh Châu gồm 5 người làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát bảo đảm TTATGT dịp lễ Sene Đolta, phát hiện một thiếu niên điều khiển xe mô tô Yamaha Exciter chở theo 1 người khác đi ngược chiều, nghi có rượu bia, nghi chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Qua làm việc, người điều khiển xe đã thừa nhận các hành vi vi phạm gồm các lỗi: “Không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của người kiểm soát giao thông; Không chấp hành hiệu lệnh tín hiệu đèn giao thông; Điều khiển xe lạng lách trên đường bộ ngoài đô thị; Không có giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới; Người chưa đủ 18 tuổi nhưng điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh trên 100cm3.