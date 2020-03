Tung tin “Bạc Liêu có ca ngủm” vì Covid-19, nam thanh niên bị xử lý

Chiều 14-3, Công an huyện Hòa Bình (tỉnh Bạc Liêu), cho biết công an huyện vừa kết hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh Bạc Liêu) mời Nguyễn Hữu T (28 tuổi; ngụ ấp An Nghiệp, xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình) lên làm việc liên quan đến thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh Covid-19.

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 13-3, T. sử dụng tài khoản Facebook có tên H.T để đăng tải nội dung "Mọi người cẩn thận COVID-19 nhé, Bạc Liêu mình có ca ngủm rồi, đang ém không cho công bố, ghê chưa". Sau 20 phút đăng tải đã có nhiều lượt chia sẻ và bình luận và thích, khiến dư luận hoang mang và lo lắng.

T. dùng tài khoản Facebook có tên H.T đăng thông tin sai sự thật

Sau khi thông tin trên đăng tải, bằng các phương pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã xác minh chính T. là người đăng tải thông tin, đồng thời mời T. đến trụ sở Công xã Vĩnh Mỹ B để làm việc

Làm việc với cơ quan chức năng, T. khai nhận, chiều 13-3, khi đi khám bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu, nghe một số người bàn tán có một người nam ở TP Bạc Liêu chết do bệnh Covid-19 (sự thật là chết vì nguyên nhân khác).

T. đã đăng lời xin lỗi trên tài khoản Facebook của mình

Trên đường về nhà, không kiểm chứng thông tin, T. đã đăng lên Facebook với nội dung nêu trên để mọi người cảnh giác, phòng ngừa dịch bệnh và không biết đưa thông tin như vậy là sai, ảnh hưởng đến dư luận, cũng như công tác phòng, chống dịch bệnh của tỉnh.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời, yêu cầu T. thực hiện xóa nội dung không đúng nêu trên, cùng với đó là đăng tải lời xin lỗi công khai trên tài khoản Facebook của mình.