Từng hẹn hò với loạt mỹ nhân Kbiz như Song Hye Kyo, Kang Sora nhưng cuối cùng Hyun Bin đã "hạ cánh" nơi Son Ye Jin

Hyun Bin và Son Ye Jin là một trong những cặp đôi được quan tâm nhất nhì showbiz hiện nay. Quen nhau khi cùng đóng bộ phim Hạ cánh nơi anh, cả hai công khai hẹn hò vào ngày 1/1/2021. Dù ít xuất hiện bên nhau, nhưng mỗi lần họ lộ diện đều khiến dân tình phát sốt vì độ ngọt ngào của cả hai. Mới đây, khi quay chương trình Yoo quiz on the block, Son Ye Jin đã khiến người hâm mộ thích thú khi ngượng ngùng thừa nhận, Hyun Bin chính là mối tình đầu của mình.

Mới đây, Hyun Bin và Son Ye Jin tuyên bố cả hai chuẩn bị tổ chức đám cưới, cái kết đẹp cho chuyện tình "Hạ cánh nơi anh". Ngay sau khi Hyun Bin và Son Ye Jin tuyên bố đám cưới, netizen ngay lập tức liệt kê lại dàn tình cũ cực phẩm của nam tài tử. Tuy nhiên, mọi người đều kết luận rằng, dù Song Hye Kyo hay Kang Sora thì cũng thua Son Ye Jin mà thôi.

Song Hye Kyo

Song Hye Kyo là người bạn gái cũ đình đám nhất của nam tài tử Hyun Bin. Nữ diễn viên sinh năm 1981 sớm nổi danh với loạt vai diễn trong Trái Tim Mùa Thu, Ngôi Nhà Hạnh Phúc, sau này là loạt siêu phẩm Gió Đông Năm Ấy, Hậu Duệ Mặt Trời. Cả hai bắt đầu hẹn hò với sau khi đóng chung bộ phim The World They Live In và công khai tình cảm với người hâm mộ vào tháng 8/2009.

Song Hye Kyo được coi mỹ nhân tường thành của màn ảnh Hàn Quốc. Người đẹp sở hữu gương mặt xinh đẹp ngọt ngào và thân hình nóng bỏng. Tuy đã ở độ tuổi ngoài 30 thế nhưng Song Hye Kyo chưa từng có ngày nào xuống sắc, chỉ ngày càng xinh đẹp, mặn mà hơn. Được biết, Song Hye Kyo đang nắm giữ trong tay khối tài sản khổng lồ lên đến 720 tỷ đồng, sở hữu hàng loạt bất động sản đắt giá.

Năm 2016, Song Hye Kyo nên duyên với Song Joong Ki sau khi cùng đóng Hậu Duệ Mặt Trời. Chỉ sau một thời gian ngắn, cặp đôi đã tổ chức đám cưới thế kỷ vào cuối năm 2017. Thế nhưng chỉ 1 năm rưỡi sau khi kết hôn, cả 2 đã đưa nhau ra tòa ly hôn, kéo theo vô số drama không hồi kết.

Kang Sora

Kang Sora sinh năm 1990, kém Hyun Bin 8 tuổi. Nữ diễn viên bước chân vào làng giải trí từ năm 2009, tham gia loạt phim nổi tiếng Dream High 2, Doctor Stranger, Misaeng… Hyun Bin - Kang Sora bắt đầu mối quan hệ vào tháng 10/2016 và chính thức công khai hẹn hò vào tháng 12 cùng năm. Tuy nhiên, khi cả hai vừa công khai hẹn hò, Kang Sora bị nhận xét rằng không xứng với Hyun Bin cả về nhan sắc lẫn sự nghiệp. Sau chưa đầy 1 năm hẹn hò, cặp đôi đã chia tay với lý do lịch trình bận rộn.

Nữ diễn viên nổi tiếng là biểu tượng giảm cân của showbiz Hàn, khi giảm được 25kg, từ cô gái thừa cân lột xác thành mỹ nhân gợi cảm với chiều cao lý tưởng 1m68 và đôi chân dài hút mắt. Nhan sắc của nữ diễn viên cũng được đánh giá là "không phải dạng vừa".

Tháng 8/2020, Kang Sora thông báo mình kết hôn với một bác sĩ Đông y. Năm 2021 cô đã sinh con đầu lòng với chồng bác sĩ. Theo lời bạn bè của cô, chồng cô cũng là người có ngoại hình cực phẩm. Hiện nay, người đẹp đang hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình.

Hwang Ji Hyun

Hwang Ji Hyun là người đầu tiên có được trái tim của tài tử cực phẩm Hyun Bin. Cặp đôi công khai tình cảm vào năm 2005, khi bị báo chí chụp lại được hình ảnh cặp đôi đi trượt tuyết tại Gangwon. Hwang Ji Hyun sinh năm 1983, tham gia làng giải trí từ năm 16 tuổi, từng hoạt động dưới tư cách diễn viên, người mẫu và cả idol nhưng vẫn là cái tên vô cùng mờ nhạt. Thời điểm đó, cô đã chịu nhiều chỉ trích khi bị cho rằng muốn dựa hơi bạn trai.

Vào tháng 10/2019, nữ diễn viên lên xe hoa với 1 doanh nhân giàu có lớn tuổi. Dù không tiết lộ khối tài sản nhưng trên trang cá nhân, người đẹp thường xuyên khoe ảnh tận hưởng cuộc sống giàu sang, hạnh phúc. Người đẹp sống trong căn hộ cao cấp, thường xuyên đi du lịch sang chảnh với hàng tá hàng hiệu đến từ các nhãn hiệu cao cấp trên thế giới.

