Tung đoạn trạng thái ngắn lên fanpage, nhà tù Hỏa Lò đã ngay lập tức gây bão: Nhìn thì khó hiểu, nhưng một khi đã tìm ra đáp án thì mới thấy team content IQ "vô cực"

Mấy năm trước từ học sinh đến dân công sở thi nhau "vận công" giải đố trong trò chơi "đuổi hình bắt chữ". Khi lên level càng cao thì hình ảnh càng khó đoán, đòi hỏi người chơi không chỉ có tài logic ghép nối những nội dung khó, mà còn phải biết vận dụng kiến thức văn học, toán học, hóa học...

Bẵng đi một thời gian, mới đây dân mạng mới có một dòng trạng thái khiến con người ta phải vận dụng nhiều sự liên tưởng để hiểu "chủ thớt" viết gì, sự "hại não" cũng chẳng kém gì trò chơi "đuổi hình bắt chữ" năm nào.

Theo đó trên fanpage Di tích Nhà tù Hỏa Lò - Hoa Lo Prison Relic có hơn 20.000 người theo dõi đã tung ra đoạn trạng thái có nội dung "A B C D E F G [ thứ tôi yêu ] P Q R S T U V W X Y Z".

Nhìn như vậy thực sự chưa ai ngay trong phút đầu hiểu được người làm nội dung đang muốn ám chỉ điều gì, cư dân mạng cũng thi nhau vào vắt óc suy nghĩ, rồi gọi người trợ giúp cũng chưa thể tưởng tượng được kết cấu của câu đố này là gì. Nhiều người bình luận rằng "không hiểu gì luôn", "mình đến sớm quá rồi thì phải".

Tuy nhiên cũng có một số người đưa ra lời giải thích khá thuyết phục với hàng trăm lượt like. Trong bảng chữ cái tiếng Anh, sau chữ cái G là chữ cái H và trước chữ cái P là chữ cái O, viết gọn lại là H to O, đọc lái thành H two O, trong hóa học H2O là ký hiệu của nước. Chính vì thế chữ cái trong ngoặc thể hiện "thứ tôi yêu" chính là "nước", dòng trạng thái thể hiện lòng yêu nước.

Những bức hình cực kỳ vui nhộn được cộng đồng mạng hưởng ứng trên fanpage này.

Không chỉ có 1 dòng trạng thái gây sự chú ý vì sự khó hiểu, mà nhiều lần team nội dung của fanpage này thể hiện nơi đây chính là "vựa muối", mang lại nhiều tiếng cười, chứ không khô cứng như mọi người nghĩ về những nơi mang đậm nét lịch sử.