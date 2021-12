Từng có 1 nàng Hậu nói Tiếng Anh như... Tiếng Lào: Khóa cả Facebook để tránh dư luận, nhưng báo nước ngoài bình luận câu cực thấm

Tiếng Anh hiện là ngôn ngữ toàn cầu. Theo ước tính vào năm 2015, có khoảng hơn 1,5 tỷ người đang theo học ngôn ngữ này. Trong khi đó, tiếng Pháp có 82 triệu người, tiếng Trung có 30 triệu người, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Đức có 14,5 triệu người, tiếng Ý và tiếng Nhật lần lượt là 8 triệu và 3 triệu người.

Những con số này đủ cho thấy độ phổ biến của Tiếng Anh như nào. Nếu thành thạo Tiếng Anh, bạn sẽ có nhiều cơ hội học tập, làm việc tại nước ngoài. Ở những cuộc thi nhan sắc, việc thí sinh nói trôi chảy ngoại ngữ cũng là điểm cộng lớn. Nếu đăng quang và được cử đi tham dự cuộc thi quốc tế, Tiếng Anh sẽ giúp các người đẹp gây ấn tượng hơn.

Vậy nên khi một Hoa hậu, Á hậu có trình độ Tiếng Anh quá "í ẹ", dân tình không tránh khỏi bàn tán. Còn nhớ vào năm 2016, đoạn clip nói Tiếng Anh của Hoa hậu Đông Nam Á 2014 Vũ Trần Triều Thu (Thu Vũ) từng khiến cộng đồng mạng dậy sóng.

Có mặt tại cuộc thi Nam vương Mister International 2015, khi được yêu cầu đọc câu hỏi bằng Tiếng Anh cho thí sinh người Hàn Quốc, Thu Vũ đã có màn phát âm như... Tiếng Lào. Cụ thể với câu hỏi "What do you think is the essence of winning this pageant?" (Bạn nghĩ ý nghĩa của việc thắng cuộc thi sắc đẹp này là gì?), Hoa hậu Thu Vũ không thể phát âm đúng cả những từ đơn giản như "you", "think".

Hoa hậu Vũ Trần Triều Thu nói tiếng Anh khiến cả khán phòng cười ồ.

Dù cô đã nói lại đến 2 lần nhưng cả MC và thí sinh đều tỏ ra không hiểu. Khán giả thì cười ồ lên. Cuối cùng, một thành viên khác phải nhắc lại câu hỏi thì thí sinh mới trả lời được.

Dù sự việc xảy ra vào năm 2015 nhưng đến năm 2016, clip mới được chia sẻ trên mạng xã hội. Thời điểm đó, Thu Vũ thậm chí phải khóa trang Facebook cá nhân để tránh điều tiếng dư luận. Một thời gian sau, cô mới mở lại Facebook, chính thức lên tiếng về vụ việc.

Người đẹp cho hay "Trước tiên Thu xin lỗi và cảm ơn mọi người, dù quan tâm động viên hay trách móc gì Thu cũng xin chân thành cảm ơn bằng cả tấm lòng. Sự thiếu sót không ai không có và Thu cũng vậy.

Tuy không làm showbiz nhưng Thu biết mình đã là người của công chúng vì thế luôn phải mang điều tốt đẹp đến cho mọi người. Chuyện thiếu sót thì có thể trau dồi và học hỏi thêm, xin mọi người thông cảm và ủng hộ Thu, cũng là để sau này những ai đi sau Thu có thể tiếp thu và học hỏi, để tự tin và thể hiện mình một cách tốt đẹp hơn".

Hoa hậu Thu Vũ.

Thời điểm đó, một trang báo của Phillipines đã lên tiếng bênh vực người đẹp. Cụ thể trang tin Manila Channel của Philippines đăng tải một bài viết bênh vực mỹ nhân Việt với tựa đề: "Tại sao mọi người quá phân biệt? Khả năng nói Tiếng Anh của một giám khảo đang là chủ đề bàn tán của cư dân mạng Philippines".

Trước những bình luận chê bai Thu Vũ, Manila Channel bênh vực mỹ nhân Việt khi viết: "Giọng của Thu Vũ rất mềm. Việc phát âm Tiếng Anh của cô ấy không tốt nên đó là lý do người nghe khó hiểu cô ấy đang cố nói điều gì. Tuy nhiên, điều này dễ hiểu khi Thu Vũ đến từ Việt Nam và Tiếng Anh không phải là ngôn ngữ chính của đất nước cô ấy".

Ngoài ra, khi chia sẻ bài viết trên Facebook chính thức của mình, Manila Channel cố tình để một lỗi ngữ pháp để xem phản ứng của người đọc. Theo trang tin này, khi thấy người khác sử dụng Tiếng Anh không được tốt thì mọi người nên giúp đỡ thay vì cười chê.

https://afamily.vn/tung-co-1-nang-hau-noi-tieng-anh-nhu-tieng-lao-khoa-ca-facebook-de-tranh-du-luan-bao-nuoc-ngoai-binh-luan-cau-cuc-tham-20211224113254819.chn