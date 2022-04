Từng bị mỉa "hám của" mới lấy chồng hơn 26 tuổi, sau 6 năm Phan Như Thảo lần đầu nói rõ lý do

Cuộc hôn nhân của người mẫu Phan Như Thảo và đại gia Đức An từng tốn nhiều giấy mực của báo chí và sự quan tâm của người hâm mộ. Thời điểm Phan Như Thảo quyết định nên duyên cùng đại gia Đức An khiến khá nhiều người bất ngờ. Không chỉ vì khoảng cách tuổi tác, chuyện đại gia Đức An từng kết hôn cũng khiến nhiều e ngại.

Nhiều thì mỉa mai cho rằng Phan Như Thảo "hám của" khi mới quyết định lấy người đàn ông hơn mình 26 tuổi, thậm chí đã từng có 3 đời vợ.

Bất chấp lời ra tiếng vào từ dư luận, Phan Như Thảo vẫn nên duyên vợ chồng cùng đại gia Đức An. Thời điểm ban đầu, cuộc sống vợ chồng có nhiều xáo trộn vì sự xuất hiện ồn ào của người vợ cũ đại gia Đức An.

Sau đó, cả hai đón con gái đầu lòng, cuộc sống ngày càng hạnh phúc khiến mọi người phải ghen tị.

Sau 6 năm, đại gia Đức An ngày càng yêu thương vợ con, cuộc sống của Phan Như Thảo "sướng như tiên". Trong bài chia sẻ mới đây nhất, cô nàng cũng lần đầu nói về chuyện "chọn chồng" khiến nhiều người suy ngẫm. Cô không ngần ngại gọi đại gia Đức An là "người đàn ông cuồng vợ con" và tiết lộ rằng "chọn chồng thì phải chọn người đáng yêu".

"Người đàn ông cuồng vợ con hôm nay mua được mấy cái khung hình đẹp thế là hí hửng thay hình mới cho vợ con lia lịa. Chọn chồng thì phải chọn người đáng yêu đúng không các chị em nhỉ? Đáng yêu quá đi", Phan Như Thảo chia sẻ.



Những chia sẻ chân thành của Phan Như Thảo khiến hội chị em vô cùng thích thú. Có không ít người bày tỏ sự ghen tị với tổ ấm hạnh phúc của Phan Như Thảo.

