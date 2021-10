Tuần mới từ 18/10 - 24/10 của 12 cung Hoàng đạo: Cự Giải "đắc nhân tâm", mọi chuyện suôn sẻ với Bọ Cạp

Bạch Dương



Sẽ không có nhiều sự kiện đột phá trong tuần mới của cung Hoàng đạo Bạch Dương. Bạn hãy tranh thủ thời gian để tận hưởng sự bình yên hiếm có này. Những ai đã có một nửa còn lại sẽ rất trân trọng và nâng niu đối phương. Người độc thân có chút bối rối, mất phương hướng đối với vấn đề tình cảm. Nhờ làm việc chăm chỉ lại biết tiết kiệm, Bạch Dương có thể thoải mái mua những gì mình thích.

Kim Ngưu

Chìa khóa thành công dành cho Kim Ngưu tuần này là hãy để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Bạn càng lo lắng, tình hình sẽ càng đi "trật đường ray", bản thân lại thêm áp lực. Sẽ có những thay đổi tích cực trong công việc. Cung Hoàng đạo Kim Ngưu rất có trách nhiệm với việc mình làm. Điểm tốt này của bạn được rất nhiều người chú ý và đánh giá cao.

Song Tử

Mọi chuyện đang dần trở nên suôn sẻ hơn đối với cung Hoàng đạo Song Tử. Thời gian qua, bạn đã vất vả quá rồi! Tuần này, bạn tha hồ được làm điều mình thích. Tuy nhiên, mặt trái của điều này là Song Tử có thể sẽ làm mất lòng ai đó ở nơi làm việc. Hãy thận trọng với những phát ngôn của mình bạn nhé! Tài chính trong tuần thuận lợi vô cùng bởi Song Tử còn có thêm nhiều nghề "tay trái".

Cự Giải

Luôn thấu hiểu và suy nghĩ cho người khác là điều khiến Cự Giải được nhiều người cảm kích, yêu mến. Nhờ có được tình cảm của số đông mà cung Hoàng đạo này bước sang tuần làm việc mới với nhiều may mắn, thuận lợi. Biết lắng nghe và suy nghĩ sâu sắc nên Cự Giải sẽ không vội đưa ra kết luận một vấn đề. Đó là lý do bạn làm việc gì cũng cẩn thận, chắc chắn và được mọi người tin tưởng.

Sư Tử

Lời khuyên dành cho cung Hoàng đạo Sư Tử trong tuần này đó là hãy tập trung thời gian, công sức cho những mục tiêu dài hạn, có ý nghĩa lớn với bản thân bạn. Những việc thừa thãi, không quá cần thiết, cung Hoàng đạo này cần nhận thức được để không tiêu tốn tâm sức cho chúng. Trong quá trình làm việc, hiểu đúng bản chất vấn đề sẽ giúp ích cho Sư Tử rất nhiều khi cần đưa ra quyết định.

Xử Nữ

Mọi chuyện xảy ra với Xử Nữ có chiều hướng không như ý. Nguyên nhân không phải do ngoại cảnh khách quan mà vì bản thân bạn khá cố chấp, cứng đầu, không chịu lắng nghe người khác. Điểm sáng trong tuần là Xử Nữ vẫn là "ngôi sao" ở chỗ làm với nhiều nhiệm vụ được hoàn thành xuất sắc. Tuy nhiên những thành công này có thể sẽ càng khiến Xử Nữ thêm tự phụ, cho rằng mình luôn đúng.

Thiên Bình

Nhận xét về Thiên Bình trong tuần này chắc chẳn sẽ là trung thực, kiên trì, luôn hết mình vì nhiệm vụ được giao. Chuyện tình cảm của cung Hoàng đạo này đang dần trở lại "quỹ đạo" vốn có. Sau chuỗi hiểu lầm liên tiếp trong thời gian qua, cuối cùng Thiên Bình và người ấy cũng tìm lại được tiếng nói chung. Những người độc thân có xu hướng để chuyện tình duyên thuận theo tự nhiên.

Bọ Cạp

Những nguồn cảm hứng mới và động lực sống đang dần trở lại với người thuộc cung Bọ Cạp. Bản thân bạn cũng không ngần ngại thể hiện cho mọi người thấy rằng bản thân đang rất yêu đời. Nhờ sự lạc quan và tích cực này mà mọi chuyện trong tuần mới phần lớn đều suôn sẻ, thuận lợi. Tình duyên, tài chính, sự nghiệp - tất cả đều diễn biến đúng như những gì Bọ Cạp mong đợi.

Nhân Mã

Nhân Mã của bảy ngày tới đây vô cùng tự giác, chủ động. Bởi vậy lĩnh vực sự nghiệp của bạn sẽ có được nhiều chuyển biến tích cực. Càng phấn đấu, nỗ lực, cung Hoàng đạo Nhân Mã càng cảm thấy cuộc sống đáng sống, có ý nghĩa. Tình hình tài chính của bạn cũng được cải thiện đáng kể. Cuối tuần, Nhân Mã hoàn toàn có thể thoải mái tự thưởng cho bản thân một món quà giá trị cao.

Ma Kết

Một số thời điểm trong tuần, Ma Kết có xu hướng bực tức, cáu kỉnh khi có chuyện không như mong muốn xảy đến. Bạn cần giữ bình tĩnh để nhìn thấu suốt bản chất vấn đề. Bạn cũng cần hiểu rằng sự tức giận sẽ không giúp mọi chuyện trở nên tốt hơn. Thay vào đó, cung Hoàng đạo này hãy cố gắng thả lỏng. Chỉ khi đó, phương án giải quyết mới có thể xuất hiện và cuộc đời bạn sẽ lại "nở hoa".

Bảo Bình

Độc lập, bản lĩnh là những từ khóa giúp mọi người hình dung về Bảo Bình. Trong tuần này, bạn xông pha "trận mạc" không khác gì những chiến binh. Cung Hoàng đạo này không sợ bất cứ điều gì, bởi sự tự tin nội tại của bạn cực kỳ lớn. Tình duyên khởi sắc cũng là một điểm sáng trong tuần. Tài chính gia tăng nhưng Bảo Bình được khuyên hãy cẩn thận trong mỗi động thái thu chi kẻo dễ xảy ra nhầm lẫn.

Song Ngư

Song Ngư được khuyên hãy bước ra khỏi vùng an toàn do chính mình tự tạo nên. Bạn cần những trải nghiệm thú vị thông qua những cuộc phiêu lưu mới mẻ. Đừng mãi phí hoài, kìm hãm cuộc sống chỉ vì những lo lắng, bất an không có thực. Đường tình duyên của cung Hoàng đạo Song Ngư tuần này vô cùng rực rỡ. Bạn tỏa ra sức hút khó cưỡng và có được sự theo đuổi, săn đón của nhiều người khác giới.

(*Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo)