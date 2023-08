Tuần lễ sản phẩm Thái Lan 2023 tại hệ thống siêu thị Go/Big C và Tops Market

Sự kiện do Cục Xúc tiến Thương mại Quốc tế (DITP), Bộ Thương mại Thái Lan - Văn phòng Thương Mại, Đại sứ quán Vương Quốc Thái Lan tại Hà Nội phối hợp với Central Retail Việt Nam tổ chức với mục đích giới thiệu đến người tiêu dùng Việt Nam những sản phẩm Thái Lan nhập khẩu tại chuỗi siêu thị Go!/Big C và Tops Market.

Tiếp nối thành công của Tuần lễ sản phẩm Thái Lan 2022 lần đầu tiên được tổ chức tại hệ thống siêu thị Big C và Tops Market nội thành Hà Nội và trước nhu cầu của người tiêu dùng Việt Nam đối với sản phẩm nhập khẩu từ Thái Lan, sự kiện năm nay sẽ được kéo dài trong 15 ngày từ 07 – 20/08/2023 tại các siêu thị Go, Big C và Tops Market trên toàn quốc. Đây là cơ hội để người tiêu dùng Việt Nam có thể mua sắm hàng trăm mặt hàng chất lượng cao của Thái Lan, cả thực phẩm và phi thực phẩm, với giá khuyến mãi đặc biệt tại các siêu thị gần nhất.

Đến với sự kiện, khách hàng có thể tiếp cận các sản phẩm thương hiệu nổi tiếng của Thái Lan như đồ thủy tinh Ocean; đồ dùng nhà bếp Srithai, Zebra, Eagle; bột giặt & nước tẩy rửa gia dụng Elegance, Carefor, Daiwa, Pinto, Essence; muối tắm A Bonne; nước cốt dừa Aroy-D, Suree, EU; gia vị chuẩn Thái chua Hah Seng, Suree, Maepranom; đồ uống Jele, Malee, Tipco; nước tăng lực Red Bull; sữa và các sản phẩm từ sữa Betagen; bánh kẹo & thạch Mikko, Deedo, Kaew, Imperial, Kingdom Jelly, Nanaco; thực phẩm đóng hộp Ba cô gái, Nautilus, Sea Crown; miến đậu xanh Rain, Double Dragon; mì ăn liền Mama; snack Mix, Taokenoi, Lotus, Bento, Full Fish; thức ăn cho chó mèo Me-O và các sản phẩm thương hiệu tops. khách hàng cũng có thể theo dõi livestream trên facebook để biết thêm thông tin và nhận phần thưởng từ các mini game.

Ngày 07/08/2023, sự kiện khởi động Tuần lễ sản phẩm Thái Lan 2023 tại các siêu thị Go/Big C và Tops Market đã được diễn ra với sự hiện diện của Bà Taneeya Foocharoen – Tham tán Thương mại, Đại sứ quán Vương Quốc Thái Lan tại Hà Nội và Ông Chalermchai Pornsiriyakool – Giám Đốc Đối Ngoại Quốc Tế, Central Retail Việt Nam tại BIG C Thăng Long, 222 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Hãy theo dõi facebook của Văn phòng Thương Mại, Đại sứ quán Vương Quốc Thái Lan tại Hà Nội tại https://www.facebook.com/Think.Thailand.20