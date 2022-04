Từ vụ "lão bà bà" 72 tuổi dẫn đồng bọn vào biệt thự của chủ cướp 2 tỷ đồng: Làm sao tránh được "nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà"?

Chỉ cần thấy người giúp việc chăm chỉ, tính tình vui vẻ dễ ưa thì rất nhiều gia chủ quý mến sẽ coi như người thân trong nhà, hoàn toàn không có việc phân biệt chủ nhà với người làm công, thậm chí ngoài tiền công thỏa thuận họ còn cho “ô sin” quần áo, quà cáp thả ga. Vậy mà đáp lại tấm thịnh tình đó, nhiều người giúp việc đã nổi lòng tham trộm cắp, cướp tài sản, thậm chí có kẻ còn đoạt mạng gia chủ để chiếm đoạt tài sản.

Từ thuê nhầm kẻ trộm...

Nhiều gia đình có điều kiện thuê người giúp việc, hoặc cũng do "cực chẳng đã" vì hoàn cảnh mà phải thuê người làm, để họ sống cùng gia đình mình là điều phổ biến trong xã hội hiện nay.

Với những người giúp việc, ban đầu họ chỉ mong tìm được việc làm để mưu sinh. Tuy nhiên, khi được chủ nhà tin tưởng, thậm chí chủ quan chia sẻ những thông tin về tài sản của gia đình khiến lòng tham vô tình bị khêu gợi, kích thích, họ có thể sẽ không kiềm chế được. Có chủ nhà còn hớ hênh, để tài sản trước mặt người làm…

Rất nhiều vụ trộm cắp đã xảy ra mà kẻ trộm không ai khác chính là người giúp việc, người làm thuê.

Đơn cử như vụ nữ giúp việc 72 tuổi thông đồng với người ngoài lên kịch bản trộm cắp hơn 2 tỷ đồng của chủ nhà tại TP.HCM xảy ra những giờ qua chưa khỏi khiến dư luận bàng hoàng. Bởi lẽ, nữ giúp việc này đã là người thân cận, gắn bó với chủ nhà gần 30 năm, lại tuổi cao, chẳng ai nghĩ bà ta sẽ làm ra "chuyện tày trời" như vậy.

Bà Dư - nữ giúp việc 72 tuổi ban đầu được xác định là người cầm đầu, lên kế hoạch để người thân cùng thực hiện. Ảnh: NT

Theo cơ quan điều tra, bà Lê Thị Dư làm giúp việc cho chủ nhà trên đường Trần Bình Trọng, quận 5 được khoảng 30 năm nay; Lê Thị Hồng cũng làm giúp việc tại đây được khoảng 10 năm.

Do ở chung nhiều năm nên bà Dư và Hồng biết gia chủ có rất nhiều tiền và thường để lượng lớn tiền mặt ở nhà. Trong những lần nghỉ phép về quê thăm gia đình, bà Dư thường kể chuyện của gia chủ cho người thân là Thảo.

Sau khi Thảo lên TPHCM sinh sống, bà Dư, Hồng và Thảo thường xuyên giữ liên lạc, gặp gỡ nhau. Thời gian gần đây, do lâm vào nợ nần nên cả ba người bàn bạc lên kế hoạch và rủ người thân cướp tài sản của chủ nhà để lấy tiền tiêu xài.

Camera chủ nhà ghi lại được cảnh tên cướp lục lọi, trộm tài sản

Thảo, Khanh cùng đồng bọn thuê phòng trọ ở phường An Lạc, quận Bình Tân ẩn náu. Hai nữ giúp việc đóng vai trò là 'tay trong' quan sát tìm hiểu chỗ cất tiền của chủ nhà và thông báo cho đồng bọn khi chủ nhà đi vắng.

Tối 9/4, khi gia đình chủ nhà đi ăn tối, chỉ còn em S., 14 tuổi ở nhà cùng hai nữ giúp việc thì bà Dư nhắn tin cho đồng bọn kéo đến để thực hiện kế hoạch.

Sau đó, nhóm 4 đối tượng đi trên 2 xe máy đến trước nhà, Thái đóng giả là người giao hàng để bấm chuông, khi Hồng ra mở cửa thì lập tức xông vào, Khanh cũng ập vào nhà, khống chế hai nữ giúp việc và em S., dùng hung khí hăm dọa để cướp tài sản. Còn Thảo, Trung đứng ngoài cổng cảnh giới.

Toàn cảnh vụ cướp trong căn biệt thự tại TP.HCM do 2 nữ giúp việc dàn cảnh

Chỉ trong vòng 20 phút, nhóm đối tượng đã dựng màn kịch khống chế, uy hiếp và cướp đi số tiền hơn 2 tỷ đồng rồi lên xe tẩu thoát khỏi hiện trường.

Thế nhưng có lẽ nhóm này chẳng thể ngờ, toàn bộ màn kịch vụng về này đã được cơ quan điều tra vạch trần chỉ sau ít giờ nhóm này gây án.

Lợi dụng sơ hở của chủ nhà, ô sin đã cuỗm đi số tiền lớn

Đây không phải lần đầu tiên, những vụ trộm cắp tài sản do chính người giúp việc thực hiện xảy ra đã không ít.

Một nữ giúp việc ngụ tại quận Bình Thạnh từng bị TAND TP Hồ Chí Minh xử phạt 8 năm tù vì tội "trộm cắp tài sản". Nữ giúp việc này đã lợi dụng sự sơ hở của chủ nhà, nhiều lần lén mở tủ lấy đi hơn 700 triệu đồng của gia chủ mà khổ chủ không hề hay biết.

Có đối tượng còn dùng thủ đoạn vừa ăn cắp vừa đánh tráo tài sản. Bà Nguyễn Thị P.N., một nạn nhân bị giúp việc trộm cắp tài sản, ngụ tại phường Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương đã tới cơ quan công an trình báo việc mình bị mất tài sản số tiền là hơn 200 triệu đồng và một lượng vàng lớn.

Qua điều tra, cơ quan công an phát hiện đối tượng Trần Thị Phưởng (SN 1983, ngụ tỉnh Bình Dương), người giúp việc cho gia đình bà N. là thủ phạm. Ngay sau đó, Phưởng bị mời lên công an lấy lời khai. Tại cơ quan công an, người phụ nữ này khai nhận, trong lúc dọn dẹp, thấy chủ nhà sơ hở không cất chìa khóa két sắt. Nổi lòng tham nên Phưởng đã phạm tội.

Để chủ nhà không phát hiện sự việc, Phưởng đi mua vàng giả thay thế cho số vàng thật mà mình đã lấy trộm khỏi két. Sự việc bị phát giác, Phưởng đã phải trả lại số tiền hơn 200 triệu đồng. Còn số vàng lấy cắp, Phưởng khai đã bán để có tiền tiêu xài, không thu hồi được.

Và còn có những "con ong" rất giỏi trong việc tạo vỏ bọc, thủ thuật thì cực kỳ tinh vi. Điển hình như Vũ Thị Thúy (43 tuổi, quê huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa).

Bị can Vũ Thị Thuý, giúp việc cho một gia đình ở quận Ba Đình, song nhiều lần trộm tổng cộng 5.000 USD của gia chủ. Ảnh minh hoạ.

Trong thời gian làm giúp việc cho gia đình ông A., thấy mẹ ông này có nhiều tiền nên lấy trộm, rồi đánh tráo bằng... đô la âm phủ.

Để tránh bị phát hiện, Thúy ra khu vực chợ Ngọc Hà mua 45 tờ tiền in hình đô la Mỹ (mệnh giá 100 USD) ghi “Ngân hàng địa phủ”, để lại vào trong tủ chỗ bà H. thường cất tiền.

Đến ngày 20/11/2020, khi bà H. mở tủ kiểm tra thì phát hiện số tiền 5.000 USD của mình đã bị đánh tráo bằng 45 tờ tiền vàng mã, đã cùng con trai đến Công an phường Điện Biên trình báo.

Số tiền trộm cắp được, Thúy mang đến cửa hàng vàng bạc ở phố Sơn Tây đổi sang tiền Việt.

...đến thuê nhầm sát nhân!

Bạn đọc chắc chưa quên vụ một công nhân sát hại cả gia đình nhà chủ vào những ngày cuối năm 2018. Vụ án đã gây rúng động dư luận.

Kẻ thực hiện hành vi dã man đối với ông bà chủ của mình, những người đã cưu mang hắn chính là Nguyễn Hữu Tình (SN 2000, quê ở tỉnh An Giang). Vụ việc xảy ra tại phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh.

Năm 2017, Tình được người quen giới thiệu vào làm thuê cho vợ chồng ông Mai Xuân Chinh (46 tuổi) và bà Mai Thị Hồng (37 tuổi) ở quận Bình Tân. Tình và hai công nhân khác ăn ở trong nhà cùng vợ chồng và 3 con ông Chinh. Công việc của Tình ở xưởng sản xuất là gia công xô, máng đựng hồ xây dựng, thùng đựng gạo, thùng đốt vàng mã… với mức lương 4,5 triệu đồng một tháng.

Nguyễn Hữu Tình bị tuyên án tử hình về tội giết người và cướp tài sản.

Tối 12/2/2018 (nhằm ngày 27 Tết Mậu Tuất), Tình nằm trên gác nghe vợ chồng ông Chinh nói về việc Tình lười làm, ngủ nhiều và có ý định qua Tết sẽ cho Tình nghỉ việc. Đã vậy khoảng 4 giờ sáng ngày 13/2, Tình làm rơi viên bi sắt xuống sàn gây ra tiếng động khiến bà Hồng giật mình thức giấc và rầy la.

Sẵn cơn tức giận, Tình lấy con dao xếp (mua sẵn trước đó để phòng thân) rồi xông đến đâm bà Hồng khiến bà tử vong. Tiếp đó, Tình ra tay sát hại ông Chinh cùng 3 con của nạn nhân, những đứa trẻ vô tội, cháu lớn 13 tuổi, cháu thứ hai 11 tuổi và cháu bé nhất mới 6 tuổi.

Sau khi sát hại cả 5 người, Tình lấy điện thoại di động của ông Chinh, 1 bộ trang sức của bà Hồng, 1 laptop cho vào ba lô, 1 xe máy Wave RSX rồi bỏ đi. Chiều mùng 1 Tết năm 2018, khi Tình đang nhậu tại nhà bạn ở Long An thì bị công an bắt giữ.

Quá trình điều tra, Tình khai giết người vì tư thù cá nhân và cướp tài sản. Tình khai vợ chồng ông Chinh thường bênh vực 2 công nhân đồng hương, chửi mắng mình nên cảm thấy rất khó chịu. Chỉ vì lý do đó, Tình đã lên kế hoạch giết cả gia đình ông Chinh, những người đã cưu mang mình để trả thù…

Làm gì để không "nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà"?

Trong xã hội hiện đại, giúp việc gia đình đã trở thành nghề kiếm tiền chân chính của nhiều người. Một loạt các trung tâm giới thiệu, môi giới "ô sin" ra đời để phục vụ nhu cầu này.

Ngoài việc đến các trung tâm dịch vụ giới thiệu "ô sin", hiện nay nhiều gia đình tìm "ô sin" bằng cách nhờ người quen giới thiệu, hoặc nhờ chính những người đang giúp việc cho các gia đình khác tìm giúp.

Điểm lại các vụ án liên quan đến "ô sin" đã xảy ra, cho thấy phần lớn gia chủ cũng có lỗi khi quá chủ quan, tin tưởng ở người giúp việc, hớ hênh trong việc cất giữ những tài sản quý, thậm chí không chấp hành đúng quy định của pháp luật trong việc khai báo tạm trú cho người giúp việc. Chính vì vậy khi xảy ra việc, có người còn không biết tên thật của "ô sin" là gì, quê quán ở đâu. Phần lớn chủ nhà chỉ quan tâm đến chuyện "ô sin" đó có làm được việc không, có đáp ứng được yêu cầu công việc của gia đình.

Thực tế, có những vụ người làm công, người giúp việc sát hại chủ nhà cướp tài sản đã phải nhận mức án nghiêm khắc của pháp luật, thậm chí kẻ phạm tội phải trả giá bằng mạng sống.

Ở nước ta giúp việc gia đình chưa được coi là một nghề được đào tạo bài bản, các gia đình dường như khá dễ dãi trong việc mướn người giúp việc như qua giới thiệu miệng mà chưa hiểu rõ lai lịch đã cho về nhà ăn ở tại nhà. Vì được gia chủ yêu quý và tin tưởng nên nhiều người giúp việc nảy lòng tham, bột phát phạm tội. Những vụ án do người giúp việc gây ra thêm một lần nữa cảnh tỉnh mọi người hãy thận trọng, cảnh giác trong việc lựa chọn tìm người giúp việc về ăn ở, làm việc trong nhà kẻo thành người bị hại vì "nuôi ong tay áo". Theo một điều tra viên Công an quận Thanh Xuân, đề phòng hiện tượng người giúp việc gây án, chủ nhà phải có hợp đồng chặt chẽ giữa Công ty xúc tiến việc làm và người giúp việc mình thuê; khi có người giới thiệu phải xác minh được địa phương quê quán; khi đi thuê ôsin làm việc bán thời gian, gia đình phải có người quán xuyến theo dõi và đặc biệt không được giao chìa khoá các phòng cho người giúp việc; quản lý cẩn thận những tài sản có giá trị như vàng, tiền, đồng hồ, ví...







